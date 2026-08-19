República Dominicana: Víctor Bisonó se reunió con la embajadora de Estados Unidos en su primer contacto oficial como canciller

Víctor Bisonó recibió a la embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos, en Santo Domingo en su primer contacto oficial como canciller. (Cortesía: Cancillería de República Dominicana)

Guardar

El canciller Víctor Bisonó recibió este martes 18 de agosto de 2026 a la embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos, en Santo Domingo, en su primer contacto oficial apenas un día después de asumir el cargo, con el objetivo de dar continuidad a la relación bilateral y a la agenda de cooperación entre ambos países.

La reunión se realizó en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Mirex, y estuvo centrada en la revisión de temas de interés común, incluidas áreas como comercio, inversiones y seguridad regional. También se conversó sobre las oportunidades para ampliar una relación que, según una nota de prensa de la Cancillería, se apoya en vínculos históricos, económicos y humanos, además de principios y valores compartidos.

PUBLICIDAD

Bisonó había sido designado el domingo mediante el Decreto 554-26 y fue posesionado la mañana del lunes tras ser juramentado por la vicepresidenta Raquel Peña. El encuentro con Campos ocurrió, por lo tanto, un día después de su entrada formal al Ministerio de Relaciones Exteriores.

La primera reunión oficial de Bisonó fue con la embajadora estadounidense

De acuerdo con la Cancillería dominicana, el nuevo ministro y la diplomática pasaron revista a la agenda común y evaluaron posibilidades de profundizar la cooperación y el intercambio en ámbitos considerados prioritarios para los dos gobiernos. La reunión, añadió el organismo, se desarrolló en un ambiente cordial y constructivo.

La reunión en el Mirex buscó dar continuidad a la relación bilateral y a la agenda de cooperación entre República Dominicana y Estados Unidos. (Cortesía: Cancillería de República Dominicana)

En un comunicado oficial, Bisonó afirmó: “República Dominicana y Estados Unidos mantienen una relación sólida, construida sobre el respeto mutuo, la amistad y una cooperación que ha generado importantes beneficios para nuestros pueblos. Compartimos valores fundamentales como la democracia, la libertad, la defensa de la soberanía, y tenemos la voluntad de continuar trabajando juntos en favor de la prosperidad y la estabilidad de nuestras naciones”.

PUBLICIDAD

El mismo documento sostuvo que Estados Unidos es uno de los principales socios de República Dominicana y que la relación entre ambos países incluye vínculos comerciales, de inversión y de cooperación, además de una amplia conexión entre sus sociedades. La Cancillería agregó que ambas partes reafirmaron su disposición de mantener un diálogo permanente y de seguir impulsando una agenda bilateral basada en intereses compartidos y respeto recíproco.

Bisonó reemplazó a Roberto Álvarez tras cambios en el gabinete

El nuevo canciller asumió la dirección de la política exterior dominicana en sustitución de Roberto Álvarez, quien ocupaba esa posición desde agosto de 2020. Antes de este nombramiento, Bisonó había formado parte del gabinete del presidente Luis Abinader como ministro de Industria, Comercio y Mipymes, y más tarde como titular del Ministerio de Vivienda.

PUBLICIDAD

Por su parte, Leah Francis Campos ejerce como embajadora de Estados Unidos en el país desde su confirmación a finales de 2025. Su encuentro con Bisonó, reseñado en el texto fuente y en la información oficial difundida por la Cancillería, marcó la primera reunión del nuevo canciller dominicano con la representación diplomática estadounidense y revalidó la prioridad del Gobierno de sostener el diálogo con su principal socio comercial.