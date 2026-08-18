EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 18 de agosto

El SMN de la Conagua mantiene este martes dos zonas en vigilancia en el océano Pacífico . La primera, al sur de las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, elevó su probabilidad de desarrollo ciclónico a 70% en los próximos siete días. La segunda ya se formó como zona de baja presión al suroeste de la península de Baja California , se localiza a 2,610 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas y se desplaza hacia el oeste, con 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y 50% en siete días.

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Pronóstico meteorológico para el martes 18 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que para este martes 18 de agosto de 2026 se esperan condiciones meteorológicas contrastantes en distintas regiones del país. La dependencia advirtió sobre lluvias intensas en el noroeste, mientras que la onda de calor se mantendrá en estados del norte y noreste de México.

Lluvias intensas y posibles inundaciones

Durante la noche del lunes y la madrugada del martes se prevén lluvias puntuales intensas —de 75 a 150 milímetros— en Sinaloa (norte, centro y sur) y Nayarit (norte y costa), así como precipitaciones muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, lo que podría generar encharcamientos e inundaciones. El SMN hace un llamado a la población a mantenerse al tanto de los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Persistencia de la onda de calor

En contraste, continuará la onda de calor en estados como Baja California Sur (centro), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste). Para la mañana del martes, se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Puebla y Oaxaca, mientras que por la tarde se esperan máximas superiores a 45 grados en el noreste de Baja California.

De igual forma, se pronostican temperaturas de 40 a 45 grados en regiones de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, y de 35 a 40 grados en entidades como Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y la Península de Yucatán. Conagua exhorta a la población a mantenerse bien hidratada, vestir ropa ligera y clara, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niños y adultos mayores.

Vientos fuertes y mar de fondo

El SMN también advierte sobre vientos de 50 a 70 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec, y de 40 a 60 km/h en regiones del noreste y norte del país. El oleaje será elevado en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas, así como en el Golfo de Tehuantepec. Los vientos podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones.

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