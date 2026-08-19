12 frases de Arruabarrena tras el pase de Boca a los cuartos de la Sudamericana: de la baja de Paredes ante Racing al festejo de Villa

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El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, elogió la actuación colectiva del Xeneize en la conferencia de prensa posterior a la goleada 4-0 ante Recoleta en Paraguay, que redondeó un “contundente” 7-1 en los 180 minutos para clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y se marchó muy conforme del estadio Defensores del Chaco de cara al clásico de este domingo ante Racing por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Uno de los puntos destacados del intercambio con los periodistas sucedió a la hora de la consulta sobre el estado físico de Leandro Paredes, principal ausente del Xeneize en su visita a Asunción por una lesión sufrida ante Platense y el Vasco ya lo descartó de plano para el siguiente compromiso: “Leandro no llega para Racing, así como (Leandro) Lozano y Marco (Pellegrino)”.

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Más tarde, el Vasco evitó dar precisiones sobre cuándo podrá regresar al equipo: “Es importantísimo para nosotros adentro y afuera de la cancha. Es nuestro capitán. No sé si lo voy a tener... Nosotros vamos tranquilos. Lo importante es que haga bien la recuperación. Sé que está metido, no se quiere perder ningún partido, tampoco Leandro y Marco. Nosotros vamos por un buen camino y, con esta seguidilla de partidos, obviamente va a haber lesiones y necesito de todo el grupo. Y me pone contento que el grupo demostró carácter y personalidad en un momento difícil”.

*La situación física de Leandro Paredes

Por otro lado, Arruabarrena se refirió al festejo de Sebastián Villa en el 2-0 parcial de su equipo, ya que el colombiano le pidió disculpas a los hinchas de Boca Juniors que asistieron al recinto: “Nosotros lo tenemos en el día a día, sabemos lo que ha dejado para estar acá. No he visto el festejo, estaba atento a otras cosas, pero me pone contento por él porque sé lo que ha trabajado y el esfuerzo que hizo para estar en este club”.

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Además, se refirió a si esta es la mejor versión que ha mostrado su equipo en este ciclo: “Había bajas importantes, pero siempre he dicho que trato que el grupo esté atento y hoy los chicos que no venían teniendo tantos minutos aprovecharon la oportunidad. Nos gusta ganar, obviamente que hay momentos que podés hacerlo jugando bien o mal, pero hoy hicimos un partido inteligente. No hemos abusado de los nervios y teníamos más para perder que para ganar porque somos Boca. Fuimos inteligentes, no nos desesperamos y fuimos superiores a lo largo de la eliminatoria”.

Rodolfo Arruabarrena también dejó una frase sobre si el hincha puede ilusionarse con este plantel: “El hincha se va a ilusionar con los triunfos, es obvio, siempre ha sido así. Nosotros tenemos que tratar de seguir mejorando. Acá, nadie tiene la varita mágica, sí es importante acostumbrarnos a ganar, ser competitivos, intensos y protagonistas. Hay momentos que el rival nos deja y otros no. Tenemos que ser humildes, no tenemos derrotas en los últimos seis partidos: no hemos ganado nada. Estamos en plena temporada en Liga, Copa Argentina y Copa Sudamericana. Hay que tener los pies sobre la tierra, seguir trabajando, agachar la cabeza, tener cuidado con los elogios y no darle mucha bola a las críticas”.

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*La respuesta del Vasco por el pedido de perdón de Villa a los hinchas

Boca Juniors volverá a jugar este domingo desde las 21:30 en el Cilindro de Avellaneda ante la Academia en un partido muy importante para acomodarse en su zona y en la Tabla Anual. Recién volverá al plano internacional durante la segunda semana de septiembre, ya que el encuentro de ida de los cuartos de final se disputará entre el 8 y 10 de ese mes, mientras que las revanchas tendrán lugar del 15 al 17.

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MÁS DECLARACIONES DEL VASCO ARRUABARRENA

El clásico del domingo: “Ya pensaremos en Racing. Ahora, hay que tratar de disfrutar el viaje, llegar al hotel y descansar, pero estoy contento con el equipo. Trataremos de seguir con esta senda. Hemos jugado bien en el torneo, pero sumamos 6 de 15 puntos y está todo muy parejo. Nosotros tenemos que sumar, ya veremos cuando transcurra el tiempo y esperemos estar en lo más alto posible en todos los torneos. Ahora, cambiaremos el chip, pensaremos en la Liga, y tenemos que ganar, obviamente será difícil porque será en un clásico contra Racing en su casa, pero intentaremos ir por los tres puntos”.

Análisis del partido y la rotación de nombres: “Felicito a los jugadores por el partido que hicieron. Desde el primer momento nos sentimos cómodos en el campo y, a pesar de algunos errores, siempre tuvimos el control del partido. Pudimos haber marcado antes del primer gol porque tuvimos situaciones y nos fuimos al descanso con una diferencia de dos goles. Pudo descansar Tomi (Aranda), que venía con muchos minutos. No utilizamos a Leo (Flores) tampoco, el debut de Facu Herrera... En líneas generales, el equipo estuvo bien, los rendimientos estuvieron altos”.

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Alan Velasco entró y metió un gol: “Alan está muy bien, hoy sinceramente fui medio injusto al no ponerlo de entrada, pero buscaba otra cosa o pensaba que iba a pasar otra cosa, que al final pasó, pero está muy bien. Me pone contento con él, está activo, quiere entrar desde el primer minuto, está entusiasmado. Me pone contento por él y Kevin (Zenón), y otros chicos, que pasaron un semestre difícil, pero demuestran que quieren estar. Hoy no pude meter a Ángel Romero, y también es un pibe espectacular, pero entran 11 y puedo hacer cinco cambios”.

El rendimiento de Miguel Merentiel: “¿Qué voy a decir de él? Ahora se le está abriendo el arco, y para nosotros es importante. Está cumpliendo una función que le está tratando de agarrar el gustito. Lo ha hecho muy bien, tiene un despliegue físico impresionante y nos da muchas soluciones. Me pone contento su gol porque sé lo mucho que se esfuerza para responderme a mí como entrenador".

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El estreno de Facundo Jagger Herrera: “Facu se va sumando de a poco. Es un chico que nos aporta la facilidad de jugar por derecha o por izquierda. Tiene buen juego aéreo, muy buena salida. Y tiene hambre, eso es importante. Conozco al padre porque fue compañero mío en Novena División, conozco al abuelo, pero está acá por mérito propio, no porque conozca a la familia. Hoy ha debutado y le dije que disfrute del momento”.

La identificación del hincha con el equipo: “Trato que el equipo dentro de la cancha identifique al hincha. Habrá momentos difíciles, que deberemos sobrepasar y momentos para disfrutar. Todas las competiciones son importantes. Nosotros le damos importancia a todo. Trataremos de estar y competir... Competir, esa palabra últimamente... Trataremos de estar en la recta final. Para eso, hay que trabajar, tener paciencia y superar los momentos difíciles”.

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¿Qué le falta al equipo para acostumbrarse a ganar? “Tenemos que mejorar, no nos podemos conformar con este tipo de partidos o con la racha que tenemos. Tenemos que trabajar. En este tiempo, pudimos trabajar poco. Ya lo he dicho. Videos, charlas... Ahora tendremos un tiempito para trabajar algunas cosas que queremos en estas dos semanas. Al ganar y sumar de a tres, te da confianza y los jugadores intentan generar las sociedades que a nosotros nos gustan en el campo y tener un poco más de fútbol”.