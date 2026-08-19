Presentan proyecto que ordena el cierre del Banco Hipotecario Nacional de Panamá

El patrimonio del BHN, junto con los bienes heredados de antiguas entidades, se incorporará como propiedad estatal bajo administración del Ministerio de Vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presentación del proyecto de ley que decreta el cierre total del Banco Hipotecario Nacional (BHN) marca un cambio profundo en la gestión de la política habitacional en Panamá.

La iniciativa consta de 22 artículos y ordena la transferencia de las funciones del BHN tanto al Ministerio de Vivienda (Miviot) como a la Caja de Ahorros.

Además, prevé la creación de un Comité de Transición responsable de concluir el proceso de cierre en 2027, y establece una nueva Dirección del Fondo de Vivienda Nacional encargada de administrar los recursos y competencias transferidos.

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, fue el encargado de defender la propuesta ante la Asamblea Nacional.

En el marco de la ley, las funciones de diseño y conducción de políticas de vivienda, subsidios, y desarrollo de proyectos público-privados pasarán al Miviot.

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El cierre progresivo del BHN deberá completarse antes del 31 de diciembre de 2027.

En tanto, la Caja de Ahorros asumirá el financiamiento hipotecario y la gestión crediticia, manteniendo ambas carteras separadas y sin fusionar los bancos.

El ministro Jované remarcó que “las carteras se manejarán por separado, sin constituir fusión bancaria”.

El proceso de cierre se ejecutará mediante un Plan de Transición Institucional que será elaborado por el Comité de Transición, conformado por representantes del Miviot, Ministerio de Economía y Finanzas, Caja de Ahorros y Contraloría General de la República.

El patrimonio del BHN, junto con los bienes heredados de antiguas entidades como el IFHA y el IVU, se incorporará como propiedad estatal bajo administración del Miviot. Dichos activos se destinarán exclusivamente a proyectos de vivienda social.

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Sobre la adjudicación de inmuebles, la nueva normativa permitirá que el Miviot asigne, mediante resolución, propiedades ocupadas sin título inscrito, registrando el saldo como hipoteca y facilitando la inscripción de viviendas multifamiliares bajo régimen de Propiedad Horizontal sin costo para los beneficiarios.

Una mano toca una casa de juguete rodeada de billetes y monedas, señalando el esfuerzo para adquirir una vivienda propia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cierre del BHN significa la desaparición de una institución que desde 1973 brindaba financiamiento a viviendas de interés social, ofreciendo tasas bajas que favorecían a los sectores más vulnerables.

Sus funciones serán absorbidas por el Miviot y la Caja de Ahorros, quienes se dijo que se encargarán de asegurar la continuidad de los programas y la atención a las familias que requieren acceso a una vivienda digna.

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Para la vigencia fiscal 2025 la entidad operó con un presupuesto de $14,905,890, de los cuales $12,155,890 fueron a gastos de funcionamiento y $2,750,000 a inversiones, de acuerdo a la memoria institucional.

La Dirección del Fondo de Vivienda Nacional, dependiente del Miviot, tendrá a su cargo la gestión de subsidios para proyectos habitacionales, el registro y adquisición de terrenos, y la recomendación de políticas para viviendas de interés social.

El artículo 8 del proyecto detalla que esta dirección también podrá formar alianzas público-privadas para la construcción de viviendas, con la condición de que la participación estatal no supere el 49%, y los fondos sean canalizados a través de fideicomisos administrados por la Caja de Ahorros.

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El cierre del banco significa la desaparición de una institución que desde 1973 brindaba financiamiento a viviendas de interés social. - crédito Freepik

El cierre progresivo del BHN deberá completarse antes del 31 de diciembre de 2027, según lo estipulado en la ley, y todo el proceso estará sujeto a la aprobación y supervisión del Ejecutivo y los organismos estatales designados.

El Banco Hipotecario Nacional es una institución financiera estatal, creada mediante la Ley 10 de 25 de enero de 1973, actual Ley N°123 de 2013

Su labor, de acuerdo con sus funciones, está dirigida a apoyar desde sus inicios a la clase más necesitada del país, mediante el financiamiento de viviendas de interés social, ofreciendo los más bajos intereses del mercado y atendiendo de esta manera la cartera de préstamos hipotecarios.

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