Estudiantes visitará a la Universidad Católica en Chile por la revancha de la serie de octavos de la Libertadores: hora, TV y formaciones

Estudiantes vs Universidad Católica

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Estudiantes de La Plata se juega este martes el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Universidad Católica de Chile, con la ventaja de que el rival más peligroso de los Cruzados no podrá jugar: Fernando Zampedri, autor del gol del empate en la ida, cumplirá una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. El encuentro de vuelta de los octavos de final se disputará desde las 21:30 en el Estadio Claro Arena de Santiago, con la serie igualada 1-1 tras el partido jugado en La Plata. El árbitro será el colombiano Wilmar Roldán (David Rodríguez en el VAR). Televisarán Fox Sports y Disney+ Premium.

El ganador de la serie avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Rosario Central y Corinthians, que igualaron 0-0 en la ida y definen el jueves en Brasil. Si la revancha en Santiago termina igualada, la serie se resolverá desde los doce pasos.

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El empate de la ida entre el Pincha y la Católica tuvo un guión claro. Joaquín Tobio Burgos abrió el marcador a los cuatro minutos para el Pincha, y el equipo de Alexander Medina tuvo varias oportunidades para ampliar la diferencia durante el primer tiempo. En el complemento, Fabricio Pérez quedó de cara al arco pero no pudo concretar el 2-0. A los 79 minutos, cuando el partido parecía encaminarse hacia la victoria platense, Zampedri remató desde la derecha y el balón se desvió en el defensor Santiago Núñez para descolocar al arquero Fernando Muslera y establecer el 1-1 definitivo.

Estudiantes llega a la revancha con el ánimo reforzado por la goleada 4-0 ante Gimnasia en el clásico platense por la fecha 5 del Torneo Clausura, con tantos de Eros Mancuso, Tiago Palacios, Tobio Burgos y Alexis Castro. Alexander Medina ya definió el equipo para el duelo en Chile y se destaca que Eric Meza y Guido Carrillo regresan al once inicial tras no haber sido titulares en el clásico

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Del otro lado, Daniel Garnero deberá armar el equipo con una lista de bajas que complica el esquema habitual. Además de la ausencia de Zampedri, Cristián Cuevas tampoco podrá jugar por suspensión. A ellos se suman los lesionados Diego Valencia, Tomás Asta-Buruaga, Juan Ignacio Díaz y Juan Francisco Rossel.

“Tenemos bajas importantes. Tampoco tenemos un plantel tan amplio. Estoy confiado en mis compañeros y sé que los que entren entregarán todo por esta camiseta”, declaró el arquero Vicente Bernedo en conferencia de prensa.

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Las buenas noticias para los Cruzados llegan de la mano de Sebastián Arancibia y Clemente Montes, quienes retomaron los trabajos tras superar sus respectivas molestias físicas y podrían ser alternativas para Garnero.

El historial entre ambos clubes es escaso pero favorable al conjunto argentino. Los únicos antecedentes datan de las semifinales de la Libertadores de 1969, cuando Estudiantes eliminó a Universidad Católica con victorias por 3-1 en ambos partidos. Más de medio siglo después, las dos instituciones vuelven a cruzarse en una eliminatoria continental.

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Probables formaciones:

Universidad Católica: Bernedo; Daniel González, Agustín Farías, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Jimmy Martínez; Diego Corral, Justo Giani y Martín Gómez. DT: Daniel Garnero.

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Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Estadio: Estadio Claro Arena de Santiago.

Árbitro: Wilmar Roldán (David Rodríguez en el VAR).

Hora: 21:30.

Televisará: Fox Sports y Disney+ Premium.