Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Estudiantes visitará a la Universidad Católica en Chile por la revancha de la serie de octavos de la Libertadores: hora, TV y formaciones

El Pincha, que viene de ganarle 4-0 a Gimnasia en el clásico platense, buscará la clasificación a los cuartos de la Copa ante la U

Estudiantes de La Plata vs Universidad Católica
Estudiantes vs Universidad Católica
Guardar

Estudiantes de La Plata se juega este martes el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Universidad Católica de Chile, con la ventaja de que el rival más peligroso de los Cruzados no podrá jugar: Fernando Zampedri, autor del gol del empate en la ida, cumplirá una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. El encuentro de vuelta de los octavos de final se disputará desde las 21:30 en el Estadio Claro Arena de Santiago, con la serie igualada 1-1 tras el partido jugado en La Plata. El árbitro será el colombiano Wilmar Roldán (David Rodríguez en el VAR). Televisarán Fox Sports y Disney+ Premium.

El ganador de la serie avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Rosario Central y Corinthians, que igualaron 0-0 en la ida y definen el jueves en Brasil. Si la revancha en Santiago termina igualada, la serie se resolverá desde los doce pasos.

PUBLICIDAD

El empate de la ida entre el Pincha y la Católica tuvo un guión claro. Joaquín Tobio Burgos abrió el marcador a los cuatro minutos para el Pincha, y el equipo de Alexander Medina tuvo varias oportunidades para ampliar la diferencia durante el primer tiempo. En el complemento, Fabricio Pérez quedó de cara al arco pero no pudo concretar el 2-0. A los 79 minutos, cuando el partido parecía encaminarse hacia la victoria platense, Zampedri remató desde la derecha y el balón se desvió en el defensor Santiago Núñez para descolocar al arquero Fernando Muslera y establecer el 1-1 definitivo.

Estudiantes llega a la revancha con el ánimo reforzado por la goleada 4-0 ante Gimnasia en el clásico platense por la fecha 5 del Torneo Clausura, con tantos de Eros Mancuso, Tiago Palacios, Tobio Burgos y Alexis Castro. Alexander Medina ya definió el equipo para el duelo en Chile y se destaca que Eric Meza y Guido Carrillo regresan al once inicial tras no haber sido titulares en el clásico

PUBLICIDAD

Del otro lado, Daniel Garnero deberá armar el equipo con una lista de bajas que complica el esquema habitual. Además de la ausencia de Zampedri, Cristián Cuevas tampoco podrá jugar por suspensión. A ellos se suman los lesionados Diego Valencia, Tomás Asta-Buruaga, Juan Ignacio Díaz y Juan Francisco Rossel.

“Tenemos bajas importantes. Tampoco tenemos un plantel tan amplio. Estoy confiado en mis compañeros y sé que los que entren entregarán todo por esta camiseta”, declaró el arquero Vicente Bernedo en conferencia de prensa.

Las buenas noticias para los Cruzados llegan de la mano de Sebastián Arancibia y Clemente Montes, quienes retomaron los trabajos tras superar sus respectivas molestias físicas y podrían ser alternativas para Garnero.

El historial entre ambos clubes es escaso pero favorable al conjunto argentino. Los únicos antecedentes datan de las semifinales de la Libertadores de 1969, cuando Estudiantes eliminó a Universidad Católica con victorias por 3-1 en ambos partidos. Más de medio siglo después, las dos instituciones vuelven a cruzarse en una eliminatoria continental.

Probables formaciones:

Universidad Católica: Bernedo; Daniel González, Agustín Farías, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Jimmy Martínez; Diego Corral, Justo Giani y Martín Gómez. DT: Daniel Garnero.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Estadio: Estadio Claro Arena de Santiago.

Árbitro: Wilmar Roldán (David Rodríguez en el VAR).

Hora: 21:30.

Televisará: Fox Sports y Disney+ Premium.

Temas Relacionados

deportes-internacionalEstudiantes de La PlataUniversidad Católica de ChileCopa Libertadores

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Independiete Rivadavia buscará el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Fluminense: hora, TV y formaciones

La Lepra mendocina quiere hacer historia desde las 19 en Mendonza. Transmitirán Fox Sports y Disney +

Independiete Rivadavia buscará el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Fluminense: hora, TV y formaciones

Riestra-Gimnasia (LP) y Banfield-Midland se enfrentarán por los octavos de final de la Copa Argentina

El Malevo jugará contra el Lobo en Florencio Varela desde las 17, mientras que el Taladro se medirá con el Funebrero a las 21:15. Los ganadores se cruzarán en cuartos

Riestra-Gimnasia (LP) y Banfield-Midland se enfrentarán por los octavos de final de la Copa Argentina

Juan Manuel Cerúndolo enfrentará al número 4 del mundo Felix Auger-Aliassime en el Masters 1000 de Cincinnati: hora y cómo verlo en vivo

El zurdo se medirá este martes con el canadiense en busca de ser el segundo argentino en los octavos de final del torneo

Juan Manuel Cerúndolo enfrentará al número 4 del mundo Felix Auger-Aliassime en el Masters 1000 de Cincinnati: hora y cómo verlo en vivo

Franco Colapinto correrá este fin de semana el GP de los Países Bajos en el regreso de la F1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Después del parate de un mes que tuvo la Máxima, el piloto argentino saldrá a pista en el circuito de Zandvoort

Franco Colapinto correrá este fin de semana el GP de los Países Bajos en el regreso de la F1: hora, TV y todo lo que hay que saber

El límite del cuerpo en 42 kilómetros: un atleta explicó cómo se vive un maratón desde adentro

En una entrevista con Infobae, el argentino Félix Sánchez, de 39 años, se refirió a la preparación, la recuperación, la presión por los resultados y confirmó que correrá la media maratón y la maratón de Buenos Aires

El límite del cuerpo en 42 kilómetros: un atleta explicó cómo se vive un maratón desde adentro

MALDITOS NERDS

REVIEW | X-Men ‘97 - Temporada 2 - Episodios 7, 8 y 9: Lo rápido no deja huellas

REVIEW | X-Men ‘97 - Temporada 2 - Episodios 7, 8 y 9: Lo rápido no deja huellas

Kernel Hearts, el juego de acción argentino, llega a la Epic Games Store y tendrá una colaboración con Fornite

Asha Sharma ocultó ocho letras y disparó una teoría sobre ‘The Elder Scrolls VI’

Ewan McGregor quiere dedicar otra década a Obi-Wan Kenobi en Star Wars

Frogwares revela los actores de voz de ‘The Sinking City 2′ antes de su estreno

ENTRETENIMIENTO

Kyle Chandler y Aaron Pierre explicaron cómo se prepararon para interpretar a Hal Jordan y John Stewart en Lanterns

Kyle Chandler y Aaron Pierre explicaron cómo se prepararon para interpretar a Hal Jordan y John Stewart en Lanterns

Así fue la última entrevista de Hayden Panettiere antes de su muerte: “Tengo mucho más por vivir”

Drea de Matteo, estrella de ‘The Sopranos’ revela cómo OnlyFans la ayudó a evitar a perder su casa

Halle Berry cumple 60 años y celebra con fotografías en bikini desde la playa

Los fans de Hayden Panettiere y Michelle Trachtenberg recuerdan la película que protagonizaron juntas antes de morir

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay toma medidas por violencia en los ómnibus antes de partidos: hinchas podrán quedar fuera de los estadios

Uruguay toma medidas por violencia en los ómnibus antes de partidos: hinchas podrán quedar fuera de los estadios

Nuevo ataque de los rebeldes hutíes: lanzaron drones contra una refinería de Aramco en Arabia Saudita

Milei volvió a tensar la relación con Brasil al cuestionar su “gramática” bilateral

Continúa la incertidumbre en Medio Oriente: Irán amenaza con nuevos ataques mientras EEUU descarta extender el alto el fuego

La agencia marítima británica informó que un proyectil impactó contra un buque frente a las costas de Omán