Cómo se verían Las Guerreras K-pop en el universo de Bob Esponja

Las dos producciones están disponibles en plataformas streaming. (Fotocomposición Infobae)

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Para quienes desean saber cómo se verían las protagonistas de Las Guerreras K-pop en el universo de Bob Esponja, existen diversas herramientas tecnológicas que funcionan con inteligencia artificial (IA), que permiten materializar esa idea de manera visual.

Lograr esa fusión requiere más que creatividad: es necesario cumplir una serie de pasos para que el resultado refleje tanto la estética de la película de Netflix como el estilo característico de la animación de Nickelodeon.

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Se presenta una guía con los pasos que se deben seguir para la creación digital; abarca desde la selección de imágenes hasta la redacción precisa del prompt para la inteligencia artificial.

Se pueden usar fragmentos de la película de Las Guerreras K-pop como referencia. (Foto: Netflix)

Por dónde comenzar para fusionar Las Guerreras K-pop y Bob Esponja

El primer paso consiste en identificar y seleccionar imágenes de alta calidad tanto de Las Guerreras K-pop como del universo de Bob Esponja. La fidelidad del resultado depende en gran medida de la nitidez, la resolución y la ausencia de marcas de agua en las imágenes elegidas.

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Una imagen borrosa o distorsionada puede dificultar que la inteligencia artificial capte los detalles y estilos propios de cada universo.

Una vez seleccionadas las imágenes, es clave asegurarse de que el formato de los archivos sea compatible con la plataforma de generación de imágenes, como JPG o PNG. Guardar las imágenes en una carpeta específica del dispositivo facilita su ubicación durante el proceso de carga en la plataforma elegida.

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Gemini es una de las plataformas que permite generar imágenes. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Qué plataforma de inteligencia artificial se usa para la generación de imágenes

Una vez reunidas las imágenes de referencia, el siguiente paso es acceder a una plataforma de inteligencia artificial como Gemini, la IA de Google. Esta herramienta permite combinar imágenes y texto para producir ilustraciones originales.

El ingreso al chat de Gemini requiere una cuenta activa y, tras iniciar sesión, se debe buscar la función que habilita la carga de archivos. El procedimiento consiste en adjuntar las fotos seleccionadas desde el dispositivo y asegurarse de que solo las imágenes pertinentes formen parte del proceso.

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La inteligencia artificial procesará las imágenes junto con un mensaje de texto, lo que hace crucial evitar la inclusión de referencias innecesarias que puedan desviar la interpretación de la IA.

Dependiendo del prompt, la IA arrojará ilustraciones que fusionen los dos universos. (Foto: Gemini)

Cómo redactar un prompt detallado para la generación de imágenes con IA

La redacción del prompt es un aspecto central para orientar correctamente el trabajo de la inteligencia artificial. Las políticas de uso de Gemini pueden restringir el uso de nombres de franquicias protegidas por derechos de autor, como Bob Esponja, así que conviene optar por descripciones indirectas.

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Un ejemplo de prompt adecuado sería: “Representa a tres jóvenes artistas de pop coreano con vestimenta colorida y peinados llamativos, integradas en un espacio submarino animado, rodeadas de criaturas simpáticas y fondos marinos vibrantes”.

Este tipo de solicitud ayuda a la inteligencia artificial a reconocer la intención del usuario sin infringir las normas de la plataforma. Otra ventaja es que facilita que el resultado conserve la esencia visual de ambos universos, sin caer en referencias literales que puedan ser bloqueadas por el sistema.

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La IA permite realizar ajustes a través de indicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si el resultado arrojado por la IA no es el esperado

En ocasiones, la primera imagen generada por la inteligencia artificial no refleja con precisión todos los detalles deseados. Analizar el resultado y realizar ajustes mediante la edición del prompt o la selección de nuevas imágenes de referencia puede mejorar la calidad.

Se puede pedir: “Ajusta los tonos de cabello y asegura que todas las integrantes aparezcan en el ambiente con temática marina”. Repetir el proceso y proveer retroalimentación precisa ayuda a que la IA perfeccione el resultado.

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Una vez obtenida una imagen, se debe descargarla y añadir una leyenda que indique su origen: “Ilustración generada con inteligencia artificial, no oficial”. Esta práctica contribuye a la transparencia y evita confusiones en redes sociales o plataformas digitales.