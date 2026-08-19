La SSC lidera las quejas por violaciones a derechos humanos en la capital, según informe anual de la CDHCM (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México fue la autoridad más señalada en los expedientes de queja por presuntas violaciones a derechos humanos durante 2025, según el Informe Anual de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM). La secretaría acumula 2 mil 800 menciones, es decir, el 32.5% del total en un año en que la Comisión registró 7 mil 715 expedientes por posibles violaciones cometidas por autoridades capitalinas, la mayoría presentados por mujeres.

La SSC-CDMX encabeza el listado en cuatro de las cinco visitadurías

La secretaría acumula 2 mil 800 menciones, es decir, el 32.5% del total en un año en que la Comisión registró 7 mil 715 expedientes por posibles violaciones cometidas por autoridades capitalinas, la mayoría presentados por mujeres.

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La SSC lidera las quejas por violaciones a derechos humanos en la capital, según informe anual de la CDHCM. Captura de pantalla.

La SSC-CDMX aparece entre las dos autoridades más señaladas en las cinco visitadurías generales de la CDHCM. Encabeza el listado en cuatro de ellas y ocupa el segundo lugar en la Primera Visitaduría, donde la FGJCDMX lidera con mil 300 menciones frente a 677 de la secretaría.

En la Segunda Visitaduría General, que atiende asuntos de administración de justicia y ejecución penal, la SSC-CDMX concentra mil 532 menciones: el 57.2% de ese universo. Le siguen la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (Cejur) con 528 y la Secretaría de Salud (Sedesa) con 500.

En la Primera Visitaduría, que atiende asuntos relacionados con víctimas del delito y seguridad pública, la SSC-CDMX suma 677 menciones y representa el 32.1% del total. En la Tercera Visitaduría —dedicada a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales— registra 385 menciones (15.6%). En la Cuarta, 198 (15.1%). En la Quinta, que atiende derechos laborales, encabeza con 8 menciones y el 21.1% del total.

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Golpes, encapsulamientos y detenciones ilegales: los casos documentados

Los expedientes registrados por la CDHCM describen un patrón recurrente: elementos de la SSC-CDMX que usan la fuerza de forma indebida durante manifestaciones, detenciones y operativos.

Este 15 de noviembre de 2025, durante una marcha en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México, una persona habría sido detenida por elementos de la secretaría, quienes le quitaron su celular y su cartera. Fue trasladada a la Coordinación Territorial CUH-1 sin que se le informara el número de carpeta ni el delito imputado. Presentaba lesiones graves en la pierna derecha, la cabeza, el rostro y el cuerpo, y no recibió atención médica.

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La SSC lidera las quejas por violaciones a derechos humanos en la capital, según informe anual de la CDHCM (Imagen Ilustrativa Infobae)

En julio de 2025, alrededor de 200 elementos de la SSC-CDMX interceptaron una manifestación pacífica de trabajadores de la salud del IMSS Bienestar en avenida Reforma y Campo Marte. Los manifestantes habrían sido encapsulados en tres puntos distintos, privados de la libertad por varias horas sin agua ni alimentos y golpeados. Quienes protestaban en Insurgentes Sur habrían sido pateados y arrastrados para retirarlos del lugar.

En otro caso documentado, un elemento de la policía que acompañó a una mujer a su domicilio donde presuntos intrusos retenían a sus hijos, disparó su arma de fuego e impactó al hijo mayor de la peticionaria por la espalda, causándole graves daños a su salud.

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Tres recomendaciones directas en un año

La CDHCM emitió 13 recomendaciones durante 2025. La SSC-CDMX figura como autoridad responsable en tres de ellas, todas aceptadas.

La Recomendación 6/2025, emitida este 14 de agosto, documenta una detención ilegal por el delito de ultrajes a la autoridad, previamente declarado inconstitucional. La Recomendación 7/2025, de la misma fecha, acredita una detención ilegal por parte de elementos de la secretaría con vulneración al derecho a la libertad y seguridad personales. La Recomendación 13/2025, emitida este 31 de octubre, señala detención ilegal, arbitraria y malos tratos cometidos por elementos de la Policía Preventiva; afectó a una víctima directa y cuatro indirectas.

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Violencia institucional, la segunda temática más frecuente

Del total de expedientes registrados en 2025, la temática de violencia institucional ocupa el segundo lugar con 774 casos, solo por debajo de reinserción social con mil 773. Le siguen víctimas del delito (737), acoso laboral (444) y violencia familiar (280).

La SSC lidera las quejas por violaciones a derechos humanos en la capital, según informe anual de la CDHCM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los derechos más mencionados en el conjunto de expedientes son el de seguridad jurídica (2,119 menciones, 19.7%), el debido proceso en su modalidad de víctima del delito (1,414, 13.1%), la integridad personal (1,131, 10.5%), la salud (996, 9.3%) y la reinserción social (966, 9%).

La CDHCM señala que las actividades de la SSC-CDMX son particularmente vigiladas ante el incremento de protestas sociales en la ciudad, dado que la secretaría debe garantizar los derechos a la manifestación, la libertad de expresión, de asociación y de tránsito de quienes participan en ellas.

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