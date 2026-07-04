Masacre de Tehuitzingo: capturan a cuarto implicado en el ataque que dejó 10 víctimas en Puebla

Santos "N" cayó mediante una orden de aprehensión. Crédito: FGE Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó la detención de un hombre identificado como Santos “N”, de 45 años, por su probable participación en el multihomicidio de 10 personas ocurrido el domingo 17 de mayo en un rancho de la comunidad de Texcalapa, en el municipio de Tehuitzingo, región de la Mixteca poblana.

La aprehensión se ejecutó mediante orden judicial librada con base en los datos de prueba reunidos por la FGE durante la investigación, según el reporte oficial compartido este 3 de julio.

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Con esta detención, el número de implicados capturados en el caso ascendió a cuatro.

Reportes previos de Infobae México señalaron que la masacre se registró alrededor de la 01:55 de la madrugada cuando vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego en la finca.

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Al llegar, las autoridades encontraron nueve cuerpos y una mujer herida de bala en la cabeza, quien murió en el traslado al hospital.

Entre las víctimas estaban Cecilio, de 55 años, y Marcela, de 48, junto con sus hijos Roberto y José María, sus sobrinas Carolina y Gabriela, su cuñada Martha y tres trabajadores del rancho: Efrén, José y Kevin.

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Una bebé de un mes murió asfixiada al quedar cubierta por el cuerpo de su madre

Tres de las diez víctimas eran menores de edad: dos jóvenes de 15 y 16 años, y una bebé de un mes de nacida. La pequeña no murió por arma de fuego: falleció asfixiada tras quedar cubierta por el cuerpo de su madre, quien intentó protegerla en medio del ataque.

Los peritos procesaron el inmueble y embalaron una cantidad de casquillos percutidos de armas de grueso calibre. Las paredes y ventanas presentaban múltiples impactos de arma larga. La fiscal del estado, Idamis Pastor Betancourt, confirmó la saña con la que se perpetró el crimen y precisó que el ataque fue directo y planeado contra las personas que se encontraban en la finca esa madrugada.

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La zona donde ocurrió el ataque presentaba falta de señal telefónica, lo que retrasó el reporte a las autoridades. Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, reconoció esta circunstancia y anunció el refuerzo de la seguridad en la comunidad tras el multihomicidio.

FGE investigó dos vertientes: venganza por internamiento en un anexo y disputa por tierras

La fiscal Pastor Betancourt señaló que la investigación siguió dos vertientes desde el inicio: una probable venganza del hijo mayor de la familia, identificado como José Alfredo “N”, por haber sido internado en un anexo por problemas de drogadicción, y un conflicto familiar por tierras.

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En redes sociales circuló un video de José Alfredo grabado aproximadamente un mes antes de los hechos. En la grabación, el joven responsabilizaba a su familia de sus adicciones y afirmaba que lo obligaban a trabajar sin descanso, lo que lo llevó a consumir cristal, cocaína y alcohol. La FGE abrió una investigación en su contra tras la difusión del video.

En la grabación, transmitida un mes antes de los hechos, el joven asegura que su familia lo obligaba a trabajar sin descanso y que eso lo llevó a consumir cristal, cocaína y alcohol. (Redes sociales)

Hasta la fecha de su última actualización pública, las autoridades no habían podido localizar a José Alfredo. Pastor Betancourt solicitó a la población que, en caso de conocer su paradero, lo reportara a la Fiscalía para determinar su grado de participación en el crimen.

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La fiscal también precisó que cuatro de las víctimas eran trabajadores del rancho y que el resto pertenecía a la familia propietaria. Esta aclaración rectificó versiones iniciales que señalaban que todas las víctimas eran integrantes de un mismo núcleo familiar.

Tres detenidos previos a la captura de Santos “N”

El Pony, detenido por su presunta relación con la masacre. Foto: Fiscalía de Puebla

Antes de la detención de Santos “N”, la FGE había capturado a tres personas vinculadas al caso. El primero fue Juan Manuel “N”, alias “El Pony”, de 20 años, sobrino de una de las víctimas e integrante de una banda presuntamente dedicada a la extorsión y robo de ganado en la región.

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Los otros dos detenidos, identificados como Alberto “N” y Aniceto “N”, fueron localizados a partir del análisis de mensajes que intercambiaron con “El Pony” el día del crimen. Supuestamente carecían de vínculo con las víctimas y quedaron a disposición de un juez de control para que se definiera su situación jurídica.

Este 3 de julio la Fiscalía informó que las diligencias continúan para identificar y detener a todos los participantes en el multihomicidio, tanto autores materiales como intelectuales.

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