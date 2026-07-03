Jugadores de la Selección Mexicana devolverán relojes de lujo para evitar multas de FIFA

Jugadores de la Selección Mexicana regresarán los obsequios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de la victoria de la Selección Mexicana ante Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, los jugadores del Tri recibieron relojes de lujo por parte del youtuber estadounidense Steve Will Do It.

El regalo, que se realizó en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol, generó controversia y llevó a que la Federación informara, este 3 de julio, que los jugadores devolverán los relojes para evitar posibles sanciones de la FIFA y eludir cualquier conflicto de intereses reglamentario, según la cuenta oficial de la Selección Nacional en X.

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La devolución se produce en un contexto donde la FIFA prohíbe expresamente que los jugadores reciban obsequios o incentivos fuera de los canales autorizados, lo que podría acarrear multas económicas o sanciones deportivas.

De común acuerdo, los integrantes del plantel decidieron regresar los relojes a Steve Will Do It, quien los había entregado por iniciativa propia tras el triunfo del Tri.

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Así lo informó la selección mexicana en redes: “De común acuerdo, nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido los relojes que por iniciativa propia les había regalado”, destacó la cuenta oficial @miseleccionmx.

La cuenta oficial de la selección informó la decisión. @miselecciónmx

Los relojes entregados a los jugadores superan los 250,000 pesos

De acuerdo con estimaciones, los relojes de la marca Rolex que recibió la plantilla nacional tienen un valor que inicia en 250,000 pesos, aunque algunos modelos pueden alcanzar cifras considerablemente más altas dependiendo de sus características y edición especial.

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El propio Steve Will Do It no precisó el modelo exacto ni el monto total del obsequio, pero la entrega fue captada en video: se observa a los jugadores Luis Romo, Luis Chávez, Julián Quiñones, Israel Reyes y Álvaro Fidalgo comparando distintos modelos y celebrando el regalo antes de su siguiente duelo mundialista.

Jugadores del Tri comparan los relojes que les regaló un youtuber tras vencer a Ecuador (Imagen Ilustrativa Infobae)

El youtuber, cuyo nombre real es Stephen Deleonardis, decidió obsequiar estos relojes tras ganar dos millones de dólares en apuestas por las recientes victorias de México, según reportes.

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El gesto fue recibido con entusiasmo por los jugadores, quienes agradecieron el detalle con una celebración viral. Sin embargo, la normativa de la FIFA y la presión mediática llevaron a reconsiderar la aceptación de este tipo de presentes.

México vs Inglaterra cambiaría de horario

El partido de México contra Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, sufriría un ajuste de horario que ha generado molestia en el entorno de la selección nacional.

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Originalmente programado para las 18:00 horas tarde del domingo 5 de julio, el encuentro se reprogramaría para iniciar a las 12 del día, tiempo del centro de la República Mexicana.

Aunque aún no es del todo oficial, diversos reportes señalan que sería un hecho este ajuste.

El propio Javier Aguirre, director técnico del Tri, manifestó su inconformidad con la decisión, al considerar que el cambio afecta la planeación física del equipo y altera la rutina establecida para este tipo de compromisos internacionales.

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Inglaterra enfrenta además el reto de la altura de la Ciudad de México, un factor que preocupa al cuadro y que, en opinión del cuerpo técnico, puede brindar ventaja al conjunto local.

El duelo definirá el pase a cuartos de final, con la presión de romper la racha de eliminaciones en octavos que arrastra la selección mexicana.

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El caso de los relojes Rolex se suma a la lista de episodios extracancha que han acompañado el paso del Tri en este Mundial. La decisión de devolver los obsequios busca evitar distracciones y cumplir con la normativa internacional, mientras el equipo se concentra en el objetivo de avanzar en la competencia.