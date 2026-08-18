Boca Juniors buscará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Recoleta: hora, TV y formaciones

El resumen del triunfo por 3-1 de Boca a Recoleta en Buenos Aires:
Posibles formaciones:
Deportivo Recoleta: Nelson Ferreira; Marcelo Medina, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Pedro Ríos; Juan Falcón, Juan Franco, Ronal Domínguez, Orlín Barreto; Aldo González y Paul Charpentier. DT: Jorge González.
Boca Juniors: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech o Sebastián Villa, Santiago Ascacibar; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena.
A qué hora jugará Recoleta-Boca:
El duelo se jugará a las 19 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción. El árbitro a cargo del encuentro será el uruguayo Andres Matonte. El encuentro se podrá seguir por ESPN y la plataforma Disney+.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido de vuelta de la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Deportivo Recoleta y Boca Juniors.