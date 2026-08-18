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Boca Juniors buscará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Recoleta: hora, TV y formaciones

El equipo del Vasco Arruabarrena ganó en la ida por 3-1 y ahora intentará sellar la serie en Paraguay. Transmite ESPN y Disney+ a las 19

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12:33 hsHoy

El resumen del triunfo por 3-1 de Boca a Recoleta en Buenos Aires:

11:20 hsHoy

Posibles formaciones:

Deportivo Recoleta: Nelson Ferreira; Marcelo Medina, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Pedro Ríos; Juan Falcón, Juan Franco, Ronal Domínguez, Orlín Barreto; Aldo González y Paul Charpentier. DT: Jorge González.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech o Sebastián Villa, Santiago Ascacibar; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena.

11:16 hsHoy

A qué hora jugará Recoleta-Boca:

El duelo se jugará a las 19 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción. El árbitro a cargo del encuentro será el uruguayo Andres Matonte. El encuentro se podrá seguir por ESPN y la plataforma Disney+.

11:15 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de vuelta de la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Deportivo Recoleta y Boca Juniors.

Boca Juniors visita a Recoleta (REUTERS/Rodrigo Valle)
Boca Juniors visita a Recoleta (REUTERS/Rodrigo Valle)

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