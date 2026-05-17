Masacre en Tehuitzingo, Puebla: fiscal confirma bebé asesinada y señala ajuste de cuentas familiar como móvil principal

Las autoridades realizaron diligencias en el inmueble donde murieron seis integrantes de una familia y cuatro trabajadores, incluidos menores de edad, mientras no se reportan detenidos ni se descartan otras líneas de investigación.

El crimen ocurrió en un rancho familiar ubicado en la comunidad de Texcalapa. Entre las víctimas se encuentran seis integrantes de una misma familia y cuatro trabajadores del rancho, además de tres menores de edad, uno de ellos la bebé de un mes de nacida, dato que ha conmocionado a la región de la Mixteca poblana y a la opinión pública en general.

La fiscal Idamis Pastor Betancourt confirmó la saña con la que se perpetró el multihomicidio. Los peritos procesaron el inmueble y embalaron una cantidad importante de casquillos percutidos de armas de grueso calibre, lo que revela que el ataque fue directo y planeado contra las víctimas. Las paredes y ventanas del inmueble presentaban numerosos impactos de arma larga, evidencia de la brutalidad de la agresión.

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@FiscaliaPuebla

Conflicto familiar, hipótesis principal; no se descartan otras líneas

En entrevista, Pastor Betancourt señaló que los primeros indicios apuntan a conflictos relacionados con temas familiares como el origen del ataque. Sin embargo, precisó que el personal ministerial no descarta ninguna línea de investigación y continúa con la recolección de testimonios entre familiares y vecinos para robustecer la carpeta de investigación.

La funcionaria destacó que desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, la Fiscalía se trasladó al lugar, realizó el levantamiento de los diez cuerpos y lleva a cabo un barrido completo dentro de la zona para el aseguramiento de indicios y evidencias balísticas.

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Foto: SSP Puebla

Sin detenidos, pero con operativo coordinado

Pese al despliegue de seguridad activado desde las primeras horas del domingo, que involucra a la Policía Estatal, Policía Municipal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, hasta el momento no hay personas detenidas por estos hechos, reconoció la fiscal.

No obstante, Pastor Betancourt fue categórica al respecto: las corporaciones mantienen acciones conjuntas para localizar tanto a los autores materiales como a los intelectuales del crimen, y subrayó que no habrá impunidad.

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La Fiscalía General del Estado continuará con diligencias científicas y de campo para identificar plenamente a los responsables y esclarecer el móvil de uno de los crímenes más violentos registrados recientemente en la Mixteca poblana.

PRI condena masacre en Tehuitzingo y culpa a Morena de crisis de seguridad en Puebla

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) condenó el asesinato de los diez integrantes de una familia en Tehuitzingo y señaló directamente a Morena como responsable de la crisis de seguridad que atraviesa Puebla y el país. A través de su cuenta oficial en X, el partido afirmó que el gobierno federal abandonó a los municipios, les recortó presupuesto, debilitó a las policías locales y centralizó la seguridad sin resultados. Exigió devolver recursos a los ayuntamientos, fortalecer las capacidades locales y construir una estrategia que frene la violencia. El PRI expresó además sus condolencias a los familiares de las víctimas.

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