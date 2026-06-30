México

Asesinan a tres familiares del rector de la UAGro: Javier Saldaña exige justicia y una investigación a fondo

El académico confirmó el crimen mediante un comunicado y pidió una investigación a fondo para esclarecer el triple homicidio ocurrido en Acapulco

Guardar
Google icon
El asesinato de tres integrantes de una familia en Acapulco genera indignación y mantiene la exigencia de justicia para esclarecer los hechos.
El asesinato de tres integrantes de una familia en Acapulco genera indignación y mantiene la exigencia de justicia para esclarecer los hechos.

El rector con licencia de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, condenó el asesinato de tres integrantes de su familia ocurrido en la comunidad de Kilómetro 21, en el municipio de Acapulco, y exigió a las autoridades una investigación exhaustiva que permita esclarecer el crimen y detener a los responsables.

Las víctimas fueron identificadas como Josefina Saldaña Parra, tía del académico; Janet Magnolia Gutiérrez, su prima; y Édgar de la Cruz Solorio, esposo de esta última. Los tres fueron encontrados sin vida al interior de un domicilio durante la mañana de este lunes 29 de junio.

PUBLICIDAD

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Saldaña Almazán expresó su dolor por lo ocurrido y pidió que el caso no quede impune.

Comunicado Oficial.
Comunicado Oficial.

“Con profundo dolor e indignación, condeno los cobardes hechos ocurridos este lunes 29 de junio”, escribió el rector con licencia, al tiempo que envió un mensaje de solidaridad a sus familiares, especialmente a sus tíos Silvestre y Esteban Saldaña.

PUBLICIDAD

Asimismo, solicitó a las autoridades competentes que se investigue a fondo el triple homicidio para esclarecer los hechos y capturar a quienes resulten responsables.

Hallan a las víctimas con huellas de violencia en una vivienda de Kilómetro 21

De acuerdo con los primeros reportes ministeriales, el hallazgo ocurrió alrededor de las 09:00 horas, cuando un familiar acudió al domicilio debido a que no lograba comunicarse con las víctimas. Al ingresar al inmueble las encontró sin vida y con visibles huellas de violencia.

Tras el reporte de emergencia, elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al lugar para acordonar la zona y permitir el trabajo de peritos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

El asesinato de tres integrantes de una familia en Acapulco conmocionó a Guerrero y abrió una exigencia de justicia para esclarecer el crimen.
El asesinato de tres integrantes de una familia en Acapulco conmocionó a Guerrero y abrió una exigencia de justicia para esclarecer el crimen.

Durante las diligencias, las autoridades localizaron casquillos percutidos de arma corta calibre 9 milímetros y de arma larga calibre .223, los cuales fueron integrados a la carpeta de investigación como parte de las evidencias.

Al concluir los trabajos periciales, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Investigación continúa sin que exista un móvil confirmado

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el posible móvil del ataque ni han dado a conocer si existen personas detenidas por estos hechos.

La Fiscalía de Guerrero confirmó el inicio de una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en agravio de dos mujeres y un hombre, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Elementos de seguridad y peritos estatales acudieron a la comunidad El Kilómetro 30, en la zona rural de Acapulco. (FGE)
La Fiscalía de Guerrero mantiene abierta la investigación para esclarecer el triple homicidio y determinar quiénes fueron los responsables. (FGE)

Entre los datos conocidos hasta ahora destacan:

  • Las tres víctimas fueron encontradas dentro de una vivienda ubicada en la comunidad de Kilómetro 21, en Acapulco.
  • El hallazgo fue realizado por un familiar que acudió al inmueble tras perder contacto con ellos.
  • En la escena del crimen se aseguraron casquillos de armas calibre 9 milímetros y .223.
  • La Fiscalía abrió una investigación por homicidio calificado y continúa con las diligencias correspondientes.
  • Hasta ahora no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el móvil del ataque.

Crimen ocurre en medio del proceso político de Javier Saldaña

El asesinato de los familiares de Javier Saldaña ocurre apenas unos días después de que el rector con licencia formalizara su registro como aspirante al proceso interno de Morena para coordinar los Comités de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, paso previo rumbo a la definición de la candidatura para la gubernatura del estado en 2027.

El asesinato ocurrió en medio del proceso político que atraviesa Javier Saldaña, aunque hasta ahora no existe una relación confirmada entre ambos hechos.
El asesinato ocurrió en medio del proceso político que atraviesa Javier Saldaña, aunque hasta ahora no existe una relación confirmada entre ambos hechos.

Saldaña solicitó licencia a la rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero el pasado 18 de junio, luego de haber encabezado la institución en distintos periodos. Días después confirmó su participación en el proceso interno del partido.

Aunque la coincidencia temporal ha generado atención pública, hasta el momento ninguna autoridad ha establecido alguna relación entre el triple homicidio y las actividades políticas del académico.

Universidad y sociedad esperan el esclarecimiento del caso

El crimen ha generado consternación tanto en el ámbito universitario como entre diversos sectores de Guerrero, debido a la cercanía de las víctimas con el rector con licencia de la UAGro y al contexto de violencia que enfrenta la entidad.

La comunidad universitaria de la UAGro expresó consternación ante el asesinato de familiares del rector con licencia, Javier Saldaña Almazán.
La comunidad universitaria de la UAGro expresó consternación ante el asesinato de familiares del rector con licencia, Javier Saldaña Almazán.

En su posicionamiento, Javier Saldaña reiteró su llamado para que las autoridades realicen una investigación seria y transparente que permita conocer qué ocurrió y llevar ante la justicia a los responsables.

Mientras tanto, la Fiscalía de Guerrero mantiene abiertas las investigaciones y continúa recabando indicios para determinar la mecánica de los hechos y la identidad de quienes participaron en el ataque.

Temas Relacionados

Javier SaldañaGuerreroUAGroAcapulcoAsesinatoHomicidioUniversidad Autónoma de Guerreromexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 29 de junio: reportan tormentas eléctricas en la capital

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este lunes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 29 de junio: reportan tormentas eléctricas en la capital

Monterrey: la predicción del clima para este 30 de junio

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Monterrey: la predicción del clima para este 30 de junio

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Tijuana

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Tijuana

Predicción del clima en Culiacán Rosales para antes de salir de casa este 30 de junio

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Predicción del clima en Culiacán Rosales para antes de salir de casa este 30 de junio

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Ciudad de México

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Ciudad de México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a hombre que trasladó más de 11 mil huevos de tortuga marina desde Michoacán a Colima

Detienen a hombre que trasladó más de 11 mil huevos de tortuga marina desde Michoacán a Colima

SSC confirma vínculo de “La Muñeca” con el asesinato de excolaboradores del gobierno capitalino: “No habrá impunidad”

Américo Villarreal defiende “su buen nombre”: niega que sea investigado por presunta corrupción y ser informante de EEUU

Qué es la Columna Armada “Pedro J. Méndez”, el grupo que surgió para enfrentar a Los Zetas en Tamaulipas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de junio: procesan a tres hombres tras hallazgo de neumáticos robados, leones y vehículos en SLP

ENTRETENIMIENTO

Suprema Corte rechaza atraer amparo de Fofo Márquez, sentenciado a 17 años por tentativa de feminicidio

Suprema Corte rechaza atraer amparo de Fofo Márquez, sentenciado a 17 años por tentativa de feminicidio

Tammy Parra reflexiona sobre desapariciones en México y desata polémica con Doris Jocelyn

Cuisillos y Grupo Cañaveral se presentarán después del partido México vs Ecuador: conoce las sedes en la CDMX

Memo Garza de ‘La Adictiva’: quién es el ex vocalista que habrían sido atacado a tiros en la carretera de Puebla

¿Confirmaron su romance? El ‘Miss u’ de Gala Montes a Emiliano Aguilar desata revuelo

DEPORTES

Pumas presenta a Sebastián Córdova como su primer refuerzo para el Apertura 2026

Pumas presenta a Sebastián Córdova como su primer refuerzo para el Apertura 2026

Así reaccionó Javier Aguirre a la frase viral  “¿Y si, sí?” con que la afición se ilusiona previo a los 16vos del Mundial

CDMX aumenta pantallas para ver el México vs Ecuador: mapa y ubicaciones de los festivales gratuitos

Metro CDMX y Metrobús extienden su horario por el México vs Ecuador: así operará el transporte público

La historia de Kaishu Sano, el autor del gol vs Brasil fue detenido por presunta agresión sexual hace un par de años