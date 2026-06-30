Asesinan a tres familiares del rector de la UAGro: Javier Saldaña exige justicia y una investigación a fondo

El asesinato de tres integrantes de una familia en Acapulco genera indignación y mantiene la exigencia de justicia para esclarecer los hechos.

El rector con licencia de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, condenó el asesinato de tres integrantes de su familia ocurrido en la comunidad de Kilómetro 21, en el municipio de Acapulco, y exigió a las autoridades una investigación exhaustiva que permita esclarecer el crimen y detener a los responsables.

Las víctimas fueron identificadas como Josefina Saldaña Parra, tía del académico; Janet Magnolia Gutiérrez, su prima; y Édgar de la Cruz Solorio, esposo de esta última. Los tres fueron encontrados sin vida al interior de un domicilio durante la mañana de este lunes 29 de junio.

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A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Saldaña Almazán expresó su dolor por lo ocurrido y pidió que el caso no quede impune.

Comunicado Oficial.

“Con profundo dolor e indignación, condeno los cobardes hechos ocurridos este lunes 29 de junio”, escribió el rector con licencia, al tiempo que envió un mensaje de solidaridad a sus familiares, especialmente a sus tíos Silvestre y Esteban Saldaña.

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Asimismo, solicitó a las autoridades competentes que se investigue a fondo el triple homicidio para esclarecer los hechos y capturar a quienes resulten responsables.

Hallan a las víctimas con huellas de violencia en una vivienda de Kilómetro 21

De acuerdo con los primeros reportes ministeriales, el hallazgo ocurrió alrededor de las 09:00 horas, cuando un familiar acudió al domicilio debido a que no lograba comunicarse con las víctimas. Al ingresar al inmueble las encontró sin vida y con visibles huellas de violencia.

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Tras el reporte de emergencia, elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al lugar para acordonar la zona y permitir el trabajo de peritos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

El asesinato de tres integrantes de una familia en Acapulco conmocionó a Guerrero y abrió una exigencia de justicia para esclarecer el crimen.

Durante las diligencias, las autoridades localizaron casquillos percutidos de arma corta calibre 9 milímetros y de arma larga calibre .223, los cuales fueron integrados a la carpeta de investigación como parte de las evidencias.

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Al concluir los trabajos periciales, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Investigación continúa sin que exista un móvil confirmado

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el posible móvil del ataque ni han dado a conocer si existen personas detenidas por estos hechos.

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La Fiscalía de Guerrero confirmó el inicio de una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en agravio de dos mujeres y un hombre, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

La Fiscalía de Guerrero mantiene abierta la investigación para esclarecer el triple homicidio y determinar quiénes fueron los responsables. (FGE)

Entre los datos conocidos hasta ahora destacan:

Las tres víctimas fueron encontradas dentro de una vivienda ubicada en la comunidad de Kilómetro 21 , en Acapulco .

El hallazgo fue realizado por un familiar que acudió al inmueble tras perder contacto con ellos.

En la escena del crimen se aseguraron casquillos de armas calibre 9 milímetros y .223.

La Fiscalía abrió una investigación por homicidio calificado y continúa con las diligencias correspondientes.

Hasta ahora no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el móvil del ataque.

Crimen ocurre en medio del proceso político de Javier Saldaña

El asesinato de los familiares de Javier Saldaña ocurre apenas unos días después de que el rector con licencia formalizara su registro como aspirante al proceso interno de Morena para coordinar los Comités de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, paso previo rumbo a la definición de la candidatura para la gubernatura del estado en 2027.

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El asesinato ocurrió en medio del proceso político que atraviesa Javier Saldaña, aunque hasta ahora no existe una relación confirmada entre ambos hechos.

Saldaña solicitó licencia a la rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero el pasado 18 de junio, luego de haber encabezado la institución en distintos periodos. Días después confirmó su participación en el proceso interno del partido.

Aunque la coincidencia temporal ha generado atención pública, hasta el momento ninguna autoridad ha establecido alguna relación entre el triple homicidio y las actividades políticas del académico.

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Universidad y sociedad esperan el esclarecimiento del caso

El crimen ha generado consternación tanto en el ámbito universitario como entre diversos sectores de Guerrero, debido a la cercanía de las víctimas con el rector con licencia de la UAGro y al contexto de violencia que enfrenta la entidad.

La comunidad universitaria de la UAGro expresó consternación ante el asesinato de familiares del rector con licencia, Javier Saldaña Almazán.

En su posicionamiento, Javier Saldaña reiteró su llamado para que las autoridades realicen una investigación seria y transparente que permita conocer qué ocurrió y llevar ante la justicia a los responsables.

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Mientras tanto, la Fiscalía de Guerrero mantiene abiertas las investigaciones y continúa recabando indicios para determinar la mecánica de los hechos y la identidad de quienes participaron en el ataque.