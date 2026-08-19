El Salvador: Continuará en detención conductor de Corvette acusado de homicidio culposo

El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador ordenó la detención provisional de Francisco Javier G. por la muerte del repartidor Manuel de Jesús Murcia Arístides y por conducción peligrosa. (Cortesía: Centros Judiciales)

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El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador resolvió que Francisco Javier G. permanecerá bajo detención provisional mientras avanza el proceso penal en su contra, tras ser señalado como responsable de la muerte de un motociclista repartidor y de conducción peligrosa, de acuerdo con una publicación oficial de Centros Judiciales publicado este martes 18 de agosto.

Según el informe oficial, el acusado circulaba en sentido contrario y a velocidad excesiva bajo los efectos del alcohol, provocando el fallecimiento de Manuel de Jesús Murcia Arístides.

La reconstrucción de los hechos señala que la madrugada del 6 de agosto de 2026, Francisco Javier G. salió de un restaurante ubicado en el bulevar El Hipódromo, donde habría consumido bebidas alcohólicas. Posteriormente, abordó su vehículo deportivo, un Chevrolet Corvette, y condujo en sentido contrario a alta velocidad. El trayecto terminó cuando impactó a Arístides, quien trabajaba como repartidor de una aplicación de entrega de comida.

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El motociclista fue arrastrado cerca de 16 metros, como detalló el peritaje presentado durante la audiencia inicial. Dos días después, el 8 de agosto, la Policía salvadoreña informó que Francisco Javier G. decidió presentarse voluntariamente en una de las delegaciones.

El choque ocurrió en la madrugada del 6 de agosto de 2026, después de que el acusado salió de un restaurante del bulevar El Hipódromo y condujo un Chevrolet Corvette. (Cortesía: PNC de El Salvador)

El juez ordenó detención provisional

Según lo consignado por Centros Judiciales, el imputado abandonó la escena sin prestar auxilio a la víctima y dejó el vehículo a unos 800 metros del lugar del accidente. Las pruebas incorporadas al expediente incluye videos que muestran consumiendo bebidas alcohólicas antes del siniestro y registran el momento del impacto. Además, el informe técnico establece que el automóvil circulaba a una velocidad superior a la permitida.

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El juez valoró estos elementos junto con el riesgo de fuga o de obstrucción del proceso, por lo que determinó imponer la detención provisional como medida cautelar. Centros Judiciales informó que la audiencia inicial permitió establecer la existencia de los delitos imputados y la probable participación del capturado en los mismos.

Centros Judiciales también comunicó que, a pedido de la Fiscalía, el juzgado autorizó la inmovilización de dos cuentas bancarias a nombre del imputado, con fondos superiores a 80.000 dólares. Además, se dispuso la aplicación de otras medidas patrimoniales sobre bienes del acusado, en el marco de la investigación en curso.

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Manuel de Jesús Murcia Arístides trabajaba para una aplicación de entrega de comida cuando fue impactado por el vehículo, según el informe judicial. (Cortesía: Redes sociales)

El proceso penal continuará con la fase de instrucción, en la que se recopilarán nuevos elementos probatorios y se definirán los cargos que finalmente enfrentará Francisco Javier García Hernández. Mientras tanto, el imputado permanecerá recluido, conforme a la resolución dictada el martes 18 de agosto en San Salvador.

La muerte de Manuel de Jesús Murcia Arístides, quien trabajaba para una aplicación de entrega, ha generado conmoción. Muchos usuarios de redes sociales han exigido justicia y un proceso transparente. Hasta el momento, las autoridades judiciales mantienen la reserva sobre algunos detalles del caso, mientras avanzan las diligencias para esclarecer completamente los hechos y determinar responsabilidades.

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De acuerdo con el reporte emitido por Centros Judiciales, la instrucción formal y la detención provisional buscan garantizar el desarrollo adecuado de la investigación y evitar cualquier intento de evasión de la justicia.