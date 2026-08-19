El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

El Salvador: Continuará en detención conductor de Corvette acusado de homicidio culposo

Francisco Javier G. enfrenta proceso penal por la muerte de un repartidor y conducción peligrosa, tras ser captado en videos consumiendo alcohol antes del incidente

El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador ordenó la detención provisional de Francisco Javier G. por la muerte del repartidor Manuel de Jesús Murcia Arístides y por conducción peligrosa. (Cortesía: Centros Judiciales)
El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador ordenó la detención provisional de Francisco Javier G. por la muerte del repartidor Manuel de Jesús Murcia Arístides y por conducción peligrosa. (Cortesía: Centros Judiciales)
Guardar

El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador resolvió que Francisco Javier G. permanecerá bajo detención provisional mientras avanza el proceso penal en su contra, tras ser señalado como responsable de la muerte de un motociclista repartidor y de conducción peligrosa, de acuerdo con una publicación oficial de Centros Judiciales publicado este martes 18 de agosto.

Según el informe oficial, el acusado circulaba en sentido contrario y a velocidad excesiva bajo los efectos del alcohol, provocando el fallecimiento de Manuel de Jesús Murcia Arístides.

La reconstrucción de los hechos señala que la madrugada del 6 de agosto de 2026, Francisco Javier G. salió de un restaurante ubicado en el bulevar El Hipódromo, donde habría consumido bebidas alcohólicas. Posteriormente, abordó su vehículo deportivo, un Chevrolet Corvette, y condujo en sentido contrario a alta velocidad. El trayecto terminó cuando impactó a Arístides, quien trabajaba como repartidor de una aplicación de entrega de comida.

PUBLICIDAD

El motociclista fue arrastrado cerca de 16 metros, como detalló el peritaje presentado durante la audiencia inicial. Dos días después, el 8 de agosto, la Policía salvadoreña informó que Francisco Javier G. decidió presentarse voluntariamente en una de las delegaciones.

El choque ocurrió en la madrugada del 6 de agosto de 2026, después de que el acusado salió de un restaurante del bulevar El Hipódromo y condujo un Chevrolet Corvette. (Cortesía: PNC de El Salvador)
El choque ocurrió en la madrugada del 6 de agosto de 2026, después de que el acusado salió de un restaurante del bulevar El Hipódromo y condujo un Chevrolet Corvette. (Cortesía: PNC de El Salvador)

El juez ordenó detención provisional

Según lo consignado por Centros Judiciales, el imputado abandonó la escena sin prestar auxilio a la víctima y dejó el vehículo a unos 800 metros del lugar del accidente. Las pruebas incorporadas al expediente incluye videos que muestran consumiendo bebidas alcohólicas antes del siniestro y registran el momento del impacto. Además, el informe técnico establece que el automóvil circulaba a una velocidad superior a la permitida.

PUBLICIDAD

El juez valoró estos elementos junto con el riesgo de fuga o de obstrucción del proceso, por lo que determinó imponer la detención provisional como medida cautelar. Centros Judiciales informó que la audiencia inicial permitió establecer la existencia de los delitos imputados y la probable participación del capturado en los mismos.

Centros Judiciales también comunicó que, a pedido de la Fiscalía, el juzgado autorizó la inmovilización de dos cuentas bancarias a nombre del imputado, con fondos superiores a 80.000 dólares. Además, se dispuso la aplicación de otras medidas patrimoniales sobre bienes del acusado, en el marco de la investigación en curso.

Manuel de Jesús Murcia Arístides trabajaba para una aplicación de entrega de comida cuando fue impactado por el vehículo, según el informe judicial. (Cortesía: Redes sociales)
Manuel de Jesús Murcia Arístides trabajaba para una aplicación de entrega de comida cuando fue impactado por el vehículo, según el informe judicial. (Cortesía: Redes sociales)

El proceso penal continuará con la fase de instrucción, en la que se recopilarán nuevos elementos probatorios y se definirán los cargos que finalmente enfrentará Francisco Javier García Hernández. Mientras tanto, el imputado permanecerá recluido, conforme a la resolución dictada el martes 18 de agosto en San Salvador.

La muerte de Manuel de Jesús Murcia Arístides, quien trabajaba para una aplicación de entrega, ha generado conmoción. Muchos usuarios de redes sociales han exigido justicia y un proceso transparente. Hasta el momento, las autoridades judiciales mantienen la reserva sobre algunos detalles del caso, mientras avanzan las diligencias para esclarecer completamente los hechos y determinar responsabilidades.

De acuerdo con el reporte emitido por Centros Judiciales, la instrucción formal y la detención provisional buscan garantizar el desarrollo adecuado de la investigación y evitar cualquier intento de evasión de la justicia.

Temas Relacionados

San SalvadorAccidente de tránsitoEl SalvadorCorvette

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Seguridad de Honduras refuerza investigación por asesinato de testigo protegido vinculado al caso Angie Peña

El subsecretario Rommel Martínez aseguró que aún es prematuro establecer responsabilidades y que las pruebas deberán ser analizadas antes de presentar acusaciones.

Seguridad de Honduras refuerza investigación por asesinato de testigo protegido vinculado al caso Angie Peña

En Panamá el Hospital del Niño suspende cirugías electivas por aumento de casos del Virus Sincitial Respiratorio

Hasta el momento se han notificado 18 defunciones asociadas al virus, de las cuales 16 corresponden a menores de 5 años y dos a personas mayores de 65 años, de acuerdo con las autoridades de Salud

En Panamá el Hospital del Niño suspende cirugías electivas por aumento de casos del Virus Sincitial Respiratorio

La gremial del transporte extraurbano pide al Congreso de Guatemala reactivar el debate para aliviar el precio del diésel

La carta abierta enviada el 18 de agosto advierte que los costos operativos ya son insostenibles y que, sin medidas, las empresas deberán encarecer los pasajes en rutas extraurbanas

La gremial del transporte extraurbano pide al Congreso de Guatemala reactivar el debate para aliviar el precio del diésel

Arrestaron en Santo Domingo a un dominicano pedido en extradición por Estados Unidos

Se trata de Ramón Martínez, alias “El Negro Amante”, acusado de asesinato en primer grado y múltiples cargos por armas de fuego, según la DNCD

Arrestaron en Santo Domingo a un dominicano pedido en extradición por Estados Unidos

Allanan 11 casas y desmantelan presunta red de narcomenudeo que hacía entregas “express” en Costa Rica

Agentes del OIJ detuvieron a nueve hombres vinculados, en apariencia, con la comercialización de marihuana, crack y cocaína

Allanan 11 casas y desmantelan presunta red de narcomenudeo que hacía entregas “express” en Costa Rica

TECNO

Cómo se verían Las Guerreras K-pop en el universo de Bob Esponja

Cómo se verían Las Guerreras K-pop en el universo de Bob Esponja

Los mejores memes de Bob Esponja y Patricio Estrella que debes enviar a tus amigos y pareja

Lista de empleos que más se necesitan hoy en la era de la IA: desde especialistas en agentes hasta expertos en gobernanza

FC 27: lista de los mejores futbolistas de la Premier League y Bundesliga con Haaland y Bruno Fernandes en la cima

Dónde ver Boca Juniors - Deportivo Recoleta y Fútbol Libre o Roja Directa: la búsqueda de Google que no se recomienda

ENTRETENIMIENTO

Barbie lanza una muñeca de colección inspirada en Marilyn Monroe por lo que sería su cumpleaños número 100

Barbie lanza una muñeca de colección inspirada en Marilyn Monroe por lo que sería su cumpleaños número 100

La madre de Hayden Panettiere habla por primera vez tras su muerte y señala a la expareja de la actriz

De futuro incierto a fenómeno: “Stuart no logra salvar el universo” obtiene una renovación anticipada tras solo 4 episodios

Rosario Dawson reveló que su regreso a Marvel fue eliminado del corte final: “Soy un descarte”

‘Marshals’: estos son los cambios que el spin-off de ‘Yellowstone’ ha hecho en la historia

MUNDO

Israel acusó a Siria de poner en riesgo su seguridad al permitir la presencia militar de Turquía en una base cerca de Alepo

Israel acusó a Siria de poner en riesgo su seguridad al permitir la presencia militar de Turquía en una base cerca de Alepo

El régimen de Corea del Norte condenó los ejercicios militares entre EEUU y Seúl y amenazó con seguir reforzando su defensa

Francia expulsará a dos diplomáticos iraníes en represalia por la detención de dos funcionarios de su embajada en Teherán

Emiratos Árabes Unidos rompió relaciones comerciales con Irán tras el lanzamiento de dos misiles hacia su espacio marítimo

La ofensiva ucraniana agrava la escasez de combustible en Rusia: las reservas alcanzan solo a un tercio de las gasolineras