Fiscalía de Veracruz confirma el asesinato de la periodista Roxana Guzmán: su cuerpo fue hallado en el rancho de Moloacán

Exigen esclarecer el caso.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó el hallazgo del cuerpo de Roxana Berenice Guzmán Ramírez en un rancho del municipio de Moloacán, 24 días después de su secuestro. El paradero del cadáver lo reveló el propio detenido tras su captura.

José Del Carmen Cadena Escayola, conocido como “Delta 7”, fue arrestado en Coatzacoalcos por elementos de la Secretaría de Marina en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. Una vez detenido, el presunto responsable señaló el lugar donde fue ultimada la periodista.

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La detención que llevó al cuerpo

La captura de “Delta 7” fue el resultado de semanas de operaciones navales de inteligencia. La Marina articuló esa labor con diversas corporaciones estatales y federales, el CONASE y la FGE, desde el inicio de la búsqueda.

Las fuerzas de seguridad señalan que Cadena Escayola participó directamente en la privación ilegal de la libertad de la comunicadora. Al momento del hallazgo, personal naval resguardaba el lugar en espera de los equipos periciales.

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Police stand guard at the home of journalist Roxana Guzman, who was abducted by unidentified armed men at her residence on June 2, in Nanchital, Veracruz state, Mexico, June 12, 2026. REUTERS/Angel Hernandez

El secuestro del 2 de junio

La mañana del 2 de junio, alrededor de las 6:00 horas, tres hombres armados y encapuchados irrumpieron en el domicilio de Guzmán Ramírez en la calle Balderas de la colonia Primero de Mayo, en Nanchital. La periodista alcanzó a grabar parte del momento con su celular antes de que uno de los agresores se lo arrebatara.

En el video, los sujetos vestidos de negro golpeaban la puerta con un marro. El hermano de Roxana les pedía que se detuvieran y les advertía que había una bebé en el interior.

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Cuando los hombres lograron entrar, uno le apuntó con un arma larga, sometieron a los presentes y se llevaron a la periodista. Ahí se cortó la grabación.

Una historia de violencia que viene de 2017

El caso de Roxana Guzmán no comenzó el 2 de junio. El 11 de marzo de 2017, su esposo, Carlos Fernández Escalante, fue ejecutado a balazos en la colonia Brunet de Nanchital, a unos metros de donde ella se encontraba.

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La puerta de la casa de la periodista Roxana Guzmán, quien fue secuestrada por hombres armados no identificados en su residencia el 2 de junio, se ve dañada en Nanchital, estado de Veracruz, México, el 12 de junio de 2026. REUTERS/Angel Hernandez

Tras ese crimen, la organización CIMAC confirmó que Guzmán Ramírez se vio obligada a abandonar Veracruz por motivos de seguridad. En ese entonces trabajaba en el Diario del Istmo.

El historial de Fernández Escalante incluía un arresto en 2012 por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y droga, y un atentado en diciembre de 2015 del que sobrevivió tras recibir al menos tres impactos de bala. Las líneas de investigación sobre su muerte apuntaron a una posible venganza por viejas rencillas, sin vínculo establecido con la actividad periodística de Roxana.

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El regreso y el medio que fundó

Años después de su exilio, Roxana Guzmán volvió a Veracruz en enero de 2026 y fundó Pulso Informativo del Sureste, también conocido como Pulso Nanchiteco. El medio digital sumó 19,000 seguidores en redes sociales en pocos meses.

El proyecto tenía un perfil hiperlocal: reportes ciudadanos, seguimiento a quejas comunitarias y cobertura de temas sociales, políticos y de seguridad en la zona sur del estado. En los días previos al secuestro, Guzmán Ramírez publicó textos sobre una denuncia ciudadana por la comercialización de huevos en mal estado y sobre las exigencias de una familia al ayuntamiento por gastos médicos derivados de un accidente con una camioneta oficial.

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Un grupo armado secuestró a la periodista Roxana Guzmán en su domicilio de Nanchital, Veracruz. (Capturas de pantalla)

Un compañero de la periodista declaró a Milenio que llevaba “dos o tres años” activa en el periodismo y que “en ningún momento nos dijo o nos platicó que había algo de ese tipo de temas”, en referencia a posibles amenazas.

El contexto nacional y las exigencias de los organismos

El asesinato de Roxana Guzmán ocurre en el país que Reporteros Sin Fronteras ubicó como la segunda nación más letal para la prensa en 2025, solo por detrás de Palestina. Ese año fueron asesinados 9 periodistas en México —la cifra más alta en tres años— y el país ocupó el segundo lugar mundial en desapariciones de comunicadores, con 28 casos.

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Tras el secuestro, ARTICLE 19 México y Centroamérica exigió a la FGE Veracruz, al gobierno estatal y a la Comisión Estatal para la Búsqueda de Personas que implementaran acciones inmediatas. La organización pidió que la actividad periodística de Guzmán Ramírez fuera considerada línea prioritaria de investigación y que se aplicara el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.

CIMAC activó la Alerta Mujeres Periodistas y exigió la intervención de la FEADLE —la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión— y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La única excepción en el historial de denuncias de Roxana databa de 2019, cuando solicitó la intervención de la CEAPP por un presunto hostigamiento de una funcionaria municipal de Nanchital.

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