Qué se sabe sobre la desaparición de Alex Serna, influencer y periodista ambiental en Zihuatanejo de Azueta

Fue visto por última vez el pasado 20 de junio de 2026 según reportes de medios locales. Crédito: Facebook - Alex Serna

Manuel Alejandro Moreno Serna, conocido como Alex Serna, periodista y activista ambiental de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, desapareció el pasado 20 de junio de 2026, el mismo día en que publicó su último video señalando a una empresa deshidratadora de mango, supuestamente operada por un extranjero en La Saladita, como presunta contaminante sin permisos ambientales ni concesión de agua.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guerrero emitió su ficha oficial de búsqueda con el folio 346-2026, la cual ha sido compartida por seguidores y amigos este 3 de julio.

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Serna, de 39 años, había documentado en los meses previos a su desaparición una serie de presiones contra su trabajo: intentos de inhabilitar su página de Facebook y amenazas directas de un usuario anónimo que le advirtió “ya tenemos tu ubicación y todo”. En sus publicaciones vinculó esas presiones con empresas y figuras del poder local en Zihuatanejo.

La última denuncia: empresa sin permisos habría contaminado agua y suelo en La Unión

El 20 de junio, Serna publicó un video en el que identificó por nombre a Frank “N” como el extranjero propietario de Sunsets Tropicales de México, SA de CV, una deshidratadora de mango ubicada en los límites de La Saladita y Los Llanos de Temalhuacán, en el municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca.

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El negocio tiene operación desde 2017 y con exportaciones a Canadá, Estados Unidos y Japón, según los datos compartidos por Alex.

El periodista compartía denuncias sobre el municipio donde residía y analizaba el contexto del país hasta antes de desaparecer. Crédito: Facebook - Alex Serna

Según Serna, la empresa se presentaba públicamente como empacadora para evadir los requisitos ambientales que aplican a los procesos de deshidratación, los cuales involucran químicos.

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Con respuestas de dependencias federales obtenidas vía solicitudes de información, Serna reveló que SEMARNAT presuntamente le confirmó que la empresa no contaba con licencia ambiental única ni con proyecto ingresado al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Ficha emitida tras la desaparición del creador de contenido. Crédito: Facebook - Alex Serna

En el video publicado en su cuenta oficial de Facebook, señaló que la empresa habría ocultado tuberías en el subsuelo tras protestas previas de la comunidad.

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Serna amplió el señalamiento hacia la zona, revelando un presunto saqueo de agua para beneficiar zonas turísticas cercanas en detrimento de las comunidades de La Saladita y Los Llanos, donde los ejidatarios, dijo, no veían mejoras en servicios básicos.

También afirmó que extranjeros realizaban trabajos de construcción y venta de terrenos en la zona de forma irregular. Ni la empresa ni las autoridades se pronunciaron sobre los señalamientos.

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Meses antes de desaparecer, Serna documentó amenazas con su ubicación

El 26 de febrero de 2026, Serna publicó que su página de Facebook recibía más de 16 intentos de inhabilitación en dos días. Escribió: “Alguien poderoso se enojó”. Señaló que años atrás ya le habían dado de baja otras cuentas.

Posteriormente, el 4 de marzo compartió capturas de pantalla de mensajes de un usuario identificado como “Animo Animo”. En comentario público escribió: “Ya te traemos en la mira mejor bájale de huevos”. Serna respondió: “Se va a regresar”.

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En mensaje privado enviado a las 3:39 a.m., el mismo usuario agregó: “No estamos jugando ya tenemos tu ubicación y todo”.

Amenazas contra Alex Serna. Crédito: Facebook - Alex Serna

En esa misma publicación, Serna vinculó a los autores de las amenazas con Constructora Hujal, empresa a la que describió como ligada a la familia de la alcaldesa de Zihuatanejo, a quien calificó de bióloga, ecocida y priista.

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El usuario "Anónimo Anónimo" amenazó al periodista en Facebook. Crédito: Facebook - Alex Serna

En un video previo había documentado que esa constructora presuntamente extraía materia prima del Río de Salitreras sin permisos ni concesión, y que la empresa lo habría acosado para impedir que documentara el presunto daño ambiental. Serna señaló además que el presupuesto municipal se habría destinado a obras de esa constructora en detrimento de salud y educación.

La ficha oficial y el hallazgo en Petatlán que las redes vinculan con Serna

Este 3 de julio fue difundida la ficha oficial de Serna con folio 346-2026. En ese mismo contexto, usuarios en redes comenzaron a vincular su desaparición con el hallazgo de un cadáver ocurrido el 22 de junio, dos días después de que el periodista fuera visto por última vez.

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Las autoridades no han establecido vínculo oficial entre ambos hechos.

El cuerpo presuntamente vinculado fue localizado dentro de un tambo azul cubierto con bolsas de plástico, abandonado cerca del portón de una huerta a orilla de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, entre las localidades de Coyuquilla Norte y Arroyo Seco, en el municipio de Petatlán, aproximadamente a una hora de Zihuatanejo de Azueta.

La ficha de la CEBP describe a Serna como hombre de tez morena clara, complexión delgada, 1.82 metros de estatura, cabello oscuro corto y ondulado, con una cicatriz en el costado de la costilla derecha.

Quien tenga información puede comunicarse al 74-71-16-01-03 o al WhatsApp 74-71-10-64-30 para ayudar en la localización.

Para este próximo sábado 4 de julio a las 6 p.m., vecinos y organizaciones civiles convocaron a una manifestación frente al Ayuntamiento de Zihuatanejo bajo la consigna “¡No a la desaparición! ¡No al silencio!”.

Convocatoria en redes sociales para solicitar la aparición del periodista. Crédito: Redes Sociales

Luis Melchor Arismendi, político afín a Morena en Zihuatanejo, exigió a las autoridades investigar las carpetas que Serna documentó en sus videos. Raúl García Urióstegui, presidente de la Asociación Civil Unidos Azuetenses, pidió a autoridades estatales y federales “el pronto esclarecimiento de los hechos y la presentación con vida” de Serna.