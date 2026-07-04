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Sheinbaum promete C2 y reunión de seguridad en Ciudad de México para la comunidad indígena de Cherán, Michoacán

La presidenta visitó este 3 de julio el territorio purépecha para presentar avances del Plan de Justicia

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La presidenta encabezó el evento este 3 de julio. Crédito: Presidencia
La presidenta encabezó el evento este 3 de julio. Crédito: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prometió este 3 de julio la instalación de un Centro de Control y Comando (C2) en la comunidad indígena de Cherán, Michoacán, y una reunión de seguridad en Ciudad de México con representantes del Consejo Mayor, durante el evento del Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha celebrado en esa localidad.

Por su parte, la subsecretaria de Ciencia y Humanidades, Violeta Vázquez Rojas, informó en el mismo acto que el cuartel de la Guardia Nacional en Cherán registra un avance de 80% y albergará alrededor de 150 efectivos de las fuerzas federales.

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Según los datos compartidos durante la conferencia, en la que también estuvo presente el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha acumula una inversión de 4 mil 111 millones de pesos desde su arranque hace un año y dos meses en Cheranástico.

El programa abarca once ejes temáticos que incluyen salud, educación, infraestructura carretera, medio ambiente, lengua y cultura, además de seguridad.

Sheinbaum evitó detalles de seguridad en la asamblea abierta

Sheinbaum reconoció ante la asamblea local que el tema de seguridad es difícil de tratar en un foro público. Sin embargo, se comprometió a convocar una reunión en Ciudad de México con una comisión que el propio Consejo Mayor designe, para abordar el asunto de manera directa y reservada junto con autoridades federales.

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Reunión en Cherán. (Foto: Presidencia)
Reunión en Cherán. (Foto: Presidencia)

“Nos comprometimos a que vamos a atender más todavía y a que se pueda proporcionar información”, dijo la presidenta.

Sheinbaum también prometió fortalecer las formas tradicionales de seguridad que ya ejerce Cherán a través de su Ronda Comunitaria, el cuerpo de vigilancia integrado por hombres y mujeres de la localidad que resguarda el territorio comunal.

El cuartel de la Guardia Nacional avanza al 80% dentro del territorio comunal

Vázquez Rojas detalló que la construcción del cuartel de la Guardia Nacional dentro del territorio de Cherán va muy avanzada. La instalación albergará una compañía de aproximadamente 150 efectivos y es uno de los compromisos concretos del Plan de Justicia acordados con las autoridades comunitarias.

Violeta Vázquez Rojas en la reunión de este 3 de julio. Crédito: Presidencia
Violeta Vázquez Rojas en la reunión de este 3 de julio. Crédito: Presidencia

El plan se construyó en seis asambleas regionales con autoridades tradicionales de las cuatro subregiones purépechas: Erashaman, Tsirúndaro, Huatarshi y Gabúndaro. En esas reuniones participaron de forma ininterrumpida todas las dependencias del gabinete federal, en un esquema que el gobierno describió como diálogo de gobierno a gobierno.

El director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, informó que solo en caminos artesanales se construyen este año 27 tramos en 30 frentes de trabajo, con una meta de 74.3 kilómetros y una inversión de 485 millones de pesos para la región purépecha.

Cherán exigió seguridad plena y respeto a su autonomía

El representante del Consejo Mayor de Cherán, Francisco Rosas Tomás, recordó ante Sheinbaum que la lucha de la comunidad comenzó hace 15 años frente a la violencia, el saqueo de bosques centenarios, las desapariciones y los asesinatos de comuneros que defendían el territorio.

El representante del Consejo Mayor de Cherán Francisco Rosas Tomás, la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla, durante el evento. Crédito: Presidencia
El representante del Consejo Mayor de Cherán Francisco Rosas Tomás, la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla, durante el evento. Crédito: Presidencia

Señaló que los tres principios del movimiento son seguridad, justicia y reconstitución del territorio.

Rosas Tomás exigió respeto de los gobiernos estatal y federal hacia el modelo de autogobierno de Cherán y advirtió que la comunidad no está dispuesta a renunciar a su lucha. “Seguiremos escribiendo todos los días un nuevo capítulo donde estén presentes los principios ineludibles de nuestro movimiento”, sostuvo.

Además del C2 y la reunión de seguridad, Sheinbaum anunció compromisos adicionales con Cherán. Se trata de la mejora del hospital local con un área de hemodiálisis, la rehabilitación del deportivo municipal donde se realizó el evento y la apertura de las carreras de Medicina y Enfermería en un plantel de la zona.

La presidenta precisó que respondería por escrito a todas las peticiones del Consejo Mayor, con fechas y condiciones concretas de cumplimiento. “No acostumbro decir mentiras, porque nosotros tenemos un mandamiento que es no robar, no mentir y no traicionar”, sostuvo ante la asamblea.

En materia de salud, Vázquez Rojas informó que en Cherán se construye un hospital de 30 camas del ISSSTE, posible gracias a la donación de un terreno por parte de profesores y profesoras organizados. El IMSS contrató a 646 médicos y más de 1 mil enfermeras para atención específica en unidades de la región purépecha.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó que gracias al ejemplo de Cherán, el estado cuenta hoy con 54 comunidades indígenas de autogobierno que reciben presupuesto directo y definen su propio destino en asamblea.

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