Detienen al exdirector de Desarrollo Urbano de Tulum por violencia contra su pareja

Autoridades lo detuvieron en la colonia Alfredo V Bonfil. Crédito: FGE Quintana Roo

Lorenzo Bernabé Miranda, exdirector general de la Dirección General de Desarrollo Territorial, Urbano y Sustentable del Ayuntamiento de Tulum, fue detenido este miércoles 10 de junio de por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en cumplimiento de una orden de aprehensión por violencia contra la mujer en agravio de su pareja sentimental.

La captura se realizó en la colonia Alfredo V Bonfil, municipio de Benito Juárez, según información presente en su ficha cargada en el Registro Nacional de Detenciones (RND).

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Medios locales señalaron que la víctima interpuso una denuncia en la que señaló a Lorenzo Bernabé de haberla golpeado en múltiples ocasiones en su domicilio ubicado en la ciudad de Tulum.

La Vicefiscalía de Quintana Roo ejecutó la orden de aprehensión tras denuncia de la víctima

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó en un comunicado que el detenido, identificado como Lorenzo Bernabé, presuntamente maltrataba a su pareja sentimental.

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La dependencia precisó que la detención fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Vicefiscalía de Quintana Roo.

El Registro Nacional de Detenciones confirmó que la captura ocurrió a las 05:09 p.m. en vía pública, en la colonia Alfredo V Bonfil, municipio Benito Juárez.

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Ficha oficial de su captura. Crédito: RND

Al momento del arresto, Bernabé vestía playera color beige, pantalón de mezclilla azul y zapatos café, con complexión regular, tez clara, estatura de 1.60 metros y cabello crespo, sin tatuajes.

Tras la detención, Lorenzo quedó a disposición de un juez local en el Centro de Retención Municipal de la Ciudad de Playa del Carmen, con registro de traslado, según datos consultados por Infobae México.

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De acuerdo con su información curricular publicada en 2024 por el gobierno municipal de Tulum, Miranda se desempeñó como director general de la Dirección General de Desarrollo Territorial, Urbano y Sustentable, con escolaridad en ingeniería. Su expediente no registró sanciones administrativas definitivas durante su gestión.

Casos recientes de figuras públicas arrestadas por violencia familiar en México

La detención de Lorenzo Bernabe ocurrió en un contexto en el que otras figuras públicas enfrentaron arrestos por el mismo delito en semanas recientes.

El 20 de mayo, Omar Chávez, hijo del excampeón mundial Julio César Chávez, fue detenido en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, por violencia familiar y lesiones contra su pareja sentimental.

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Omar Chávez fue liberado y vinculado a proceso por violencia familiar (IG/ omarchavezzbu)

La razón de que Chávez terminara en prisión preventiva fue que no era la primera vez que se le citaba. Por haber evadido constantemente los citatorios previos del juez de control, la autoridad judicial modificó las medidas cautelares y ordenó su reclusión inmediata

En otros hechos, el pasado 7 de mayo la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México arrestó en la alcaldía Coyoacán a Humberto Nava Genera, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Fiscalía General de la República, por una presunta conducta de violencia familiar.

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Un funcionario mexicano con los ojos difuminados por privacidad, posa en una oficina flanqueado por la bandera de México y otra con las siglas SNTPGP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detención ocurrió alrededor de las 11:30 de la noche en la colonia Atlántida, sobre la calle División del Norte. Tras el arresto, las autoridades trasladaron a Nava Genera a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar de la Ciudad de México.

En ambos casos, reportes posteriores indicaron que los implicados habrían recuperado la libertad. Omar Chávez fue liberado tras la audiencia fijada para el 25 de mayo, mientras que en el caso de Humberto Nava Genera, reportes señalaron que también habría quedado en libertad días después de su arresto.

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