Estas son las ubicaciones de los puestos médicos y ambulancias en Paseo de la Reforma durante el partido México vs Inglaterra

Cómo ubicar los puestos médicos y ambulancias en Reforma y Zócalo durante el partido México vs Inglaterra. (Fotos: SSP CDMX)

La tarde de este 3 de julio, el Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer el operativo que implementará el próximo domingo por el partido México contra Inglaterra, mismo que se disputará en el Estadio Azteca en punto de las 12:00 horas del día.

Estas son las dependencias de Salud que formarán parte del operativo

Por parte de la Secretaría de Salud Pública capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, titular de la dependencia, confirmó el despliegue coordinado de elementos de las siguientes dependencias:

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Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM)

Centro Regulador de Urgencias Médicas (SAMU-CRUM)

Cruz Roja

Secretaría de Salud Pública CDMX

IMSS

ISSSTE

IMSS-Bienestar

Pemex

También se dio a conocer que la medida de “Ley Seca” comenzará a partir de las 00:00 horas del 5 de julio hasta las 07:00 horas del 6 de julio; las autoridades concentrarán la vigilancia en las colonias Centro, Juárez, Tabacalera, San Rafael, Cuauhtémoc, Roma Norte y Condesa.

“Ley Seca” comenzará a partir de las 00:00 horas del 5 de julio hasta las 07:00 horas del 6 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos serán los puestos de Salud en Paseo de la Reforma

Tras las celebraciones masivas que se han desarrollado por el triunfo de la Selección Mexicana en el marco del Mundial 2026, la dependencia de Salud implementará 11 puestos básicos en Paseo de la Reforma, los cuales brindarán los siguientes servicios para la ciudadanía:

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Evaluación

Atención a personas intoxicadas

Hidratación

Limpieza y curación de heridas

Adicionalmente, habrá 5 puestos médicos avanzados los cuales tendrán la capacidad de estabilizar pacientes, así como referenciarlos a hospitales en caso de ser necesario; el personal que prestará servicio serán urgenciólogos, médicos, enfermeros, paramédicos y apoyos administrativos.

Al día de hoy, las ubicaciones previstas podrían ser las siguientes:

En la Diana Cazadora, Paseo de la Reforma entre la cerrada Manchester y Sevilla

En la Diana Cazadora, Paseo de la Reforma entre Río Misisipi y Río Nilo

Paseo de la Reforma y Oxford

En el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma entre Lancaster y Florencia

En el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma a la altura de Río Tíber

Paseo de la Reforma y Copenhague

Paseo de la Reforma entre Niza y Havre

Paseo de la Reforma entre Río Támesis y Río Marne

Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes (enfrente del edificio de la CFE)

En el Monumento a Cuauhtémoc, sobre Paseo de la Reforma casi a la altura de la estación del metrobús en dirección Indios Verdes

Paseo de la Reforma esquina con Budapest

En la Glorieta de las Mujeres que Luchan, sobre Paseo de la Reforma y Av. Morelos

En la Plaza de la República, entre Miguel Ramos Arizpe y Av. de la República

En la Plaza de la República, entre Miguel Ramos Arizpe y Av. de la República - IAPA

Paseo de la Reforma antes de llegar a Av. de la República (antes del hotel Barceló)

Paseo de la Reforma pasando Av. Juárez (enfrente de la Torre Prisma)

Lleno total en el Fan Fest.

En el tramo conocido como la “Última Milla” en la alcaldía Coyoacán habrá un total de 151 elementos de personal prehospitalario, 10 ambulancias y 4 moto ambulancias, un puesto de mando y una unidad de rescate.

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Mientras que, en otro de los puntos donde se han registrado encuentros masivos, el Fan Fest del Zócalo contará con 47 elementos de personal prehos47 elementos de personal prehospitalario, así como 7 ambulancias y una moto ambulancia.