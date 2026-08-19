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El sincericidio del técnico de Recoleta ante las cámaras en medio de la goleada de Boca por la Copa Sudamericana

Ante la apabullante superioridad del Xeneize, el entrenador Jorge González les hizo una propuesta a sus dirigidos durante la última pausa de hidratación

Fue durante el triunfo de Boca por 4 a 0 por la revancha de los octavos de final, en Asunción

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Sabemos que la diferencia de dos es remontable en Asunción. Los chicos ya vienen practicando desde el día siguiente al partido”, había advertido Jorge González, entrenador de Deportivo Recoleta, antes de la revancha ante Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el 3-1 de la ida se quedó corto en comparación con lo sucedido en el Defensores del Chaco: el Xeneize no dejó dudas y se impuso por 4 a 0 para martillar su pasaje a cuartos.

La visita rompió la paridad a los 29 minutos gracias a un cabezazo de Santiago Ascacíbar y, a partir de allí, todo fue de Boca. En el inicio, el local había exigido al arquero Álvaro Montero en un mano a mano con Ronal Domínguez, en la única llegada del dueño de casa.

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Sebastián Villa (en su primer tanto desde su regreso a La Ribera) amplió la distancia antes del descanso, y la celebró con un pedido de disculpas a los 20.000 fanáticos del visitante por las diferencias del pasado.

En el complemento, Miguel Merentiel, con una verdadera obra de arte, y Alan Velasco, con otra acción individual, le dieron forma de goleada al triunfo de Boca, que se terminó floreando. Tanto, que el técnico de Recoleta cometió un verdadero sincericidio ante las cámaras en la última pausa de hidratación.

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Con la serie sellada, en lugar de enfocarse en indicaciones tácticas, puso la mirada directamente en los próximos compromisos. Más precisamente en el del sábado, cuando Recoleta se medirá ante Sportivo Ameliano, por la sexta fecha de la Primera División de Paraguay.

“¿Quién está golpeado? Porque tengo todavía tres cambios, pero no quiero matar el cambio al pedo. Tenemos el sábado competencia. ¿Quién, quién se siente regular y que me pueda decir ya: ‘Me estoy comenzando, me estoy comenzando’? ¿Quién?“, preguntó sin tapujos, dando casi por terminado el partido con Boca.

“¿A vos te está molestando algo? OK. ¿Y a vos? ¿Está? Vamos a terminar, ¿eh?“, fue haciendo un relevamiento individual. ”Entonces, voy a hacer los cambios de acuerdo a como estoy visualizando ya después. ¿Está? Dale, seguimos, nos estamos yendo, ¿eh? Vamos a tocar", propuso un cierre de certamen con dignidad.

Boca dio otro paso en su evolución bajo la dirección técnica de Arruabarrena y jugará en cuartos ante el vencedor de la serie entre San Pablo y Bolívar en la semana del 8 al 10 de septiembre, fecha tentativa para el partido de ida de los cuartos de final. La vuelta se disputaría entre el 15 y el 17 del mismo mes.

En semifinales puede cruzarse con River Plate si ambos conjuntos acceden a dicha instancia (el Millonario inicia este miércoles la llave ante Independiente Santa Fe por los octavos de final).

Antes, Boca tiene programado el domingo el partido ante Racing en el Cilindro de Avellaneda, por la sexta fecha del Torneo Clausura. En el certamen local, el Xeneize aparece décimo en la Zona A, con seis puntos (por diferencia de gol se halla afuera de la zona de clasificación a los playoffs). El sorprendente líder es Instituto de Córdoba, que acumula 12.

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