EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 18 de agosto: el vínculo entre el círculo cercano de Andy López Beltrán y el CJNG

Dos custodios fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la fuga de un reo condenado por homicidio calificado, quien escapó durante el traslado del penal de San Cristóbal de las Casas hacia un juzgado, informó Jorge Luis Llaven Abarca, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas.
El funcionario explicó que la evasión ocurrió durante el fin de semana, cuando el interno identificado como Lorenzo “N” era trasladado desde el centro penitenciario hacia una sede judicial para atender un asunto relacionado con su situación jurídica.
Tras conocerse la fuga, las autoridades estatales activaron un operativo de búsqueda con el objetivo de localizar al interno y lograr su reaprehensión. La Fiscalía aseguró que las acciones comenzaron desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de la evasión.
Dos custodios fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la fuga de un reo condenado por homicidio calificado, quien escapó durante el traslado del penal de San Cristóbal de las Casas hacia un juzgado, informó Jorge Luis Llaven Abarca, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas.
Audios filtrados, testimonios ante la Fiscalía General de la República (FGR) y documentos decomisados por agentes federales en Texas dibujan un mapa de conexiones entre el círculo cercano de Andrés Manuel López Beltrán y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que se extiende desde las minas de balasto de Tabasco hasta las aduanas de Guaymas, Ensenada y el puerto de Veracruz.
La cancelación de la visa estadounidense del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, anunciada por él mismo el 13 de agosto, precedió la difusión de parte de estas investigaciones y volvió a poner bajo los reflectores sus posibles vínculos con operadores señalados por las autoridades estadounidenses.
Audios filtrados, testimonios ante la Fiscalía General de la República (FGR) y documentos decomisados por agentes federales en Texas dibujan un mapa de conexiones entre el círculo cercano de Andrés Manuel López Beltrán y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que se extiende desde las minas de balasto de Tabasco hasta las aduanas de Guaymas, Ensenada y el puerto de Veracruz.
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