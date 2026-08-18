EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 18 de agosto: el vínculo entre el círculo cercano de Andy López Beltrán y el CJNG

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Dos custodios fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la fuga de un reo condenado por homicidio calificado, quien escapó durante el traslado del penal de San Cristóbal de las Casas hacia un juzgado, informó Jorge Luis Llaven Abarca, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas.

El funcionario explicó que la evasión ocurrió durante el fin de semana, cuando el interno identificado como Lorenzo “N” era trasladado desde el centro penitenciario hacia una sede judicial para atender un asunto relacionado con su situación jurídica.