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Los memes de la goleada de Boca ante Recoleta por la Sudamericana: de Ascacíbar en modo Palermo al debut de “Jagger” Herrera

La clasificación del Xeneize a los cuartos de la Sudamericana con un 4-0 en Paraguay disparó la creatividad en las redes, con el volante goleador y el juvenil defensor como blancos preferidos

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La goleada de Boca Juniors ante Deportivo Recoleta en el estadio Defensores del Chaco de Asunción tuvo varios protagonistas dentro de la cancha, pero las redes sociales eligieron los suyos. El 4-0 con el que el Xeneize selló el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana con un global de 7-1 desató una catarata de memes que tomaron como blanco a Santiago Ascacíbar, al juvenil Facundo Herrera y al rendimiento colectivo del equipo de Rodolfo Arruabarrena.

El más retratado fue Ascacíbar. El volante central abrió el marcador a los 29 minutos con un cabezazo tras un rebote del arquero Nelson Ferreira, y su racha goleadora desde la llegada del Vasco al banco no pasó desapercibida en Twitter/X: 5 goles en 6 partidos lo convirtieron en el tema del momento. Los usuarios lo compararon con Erling Haaland, el delantero centro del Manchester City, con memes del tipo “Ascacíbar este último mes” ilustrados con la imagen del noruego. Otro tuit lo equiparó directamente con Martín Palermo, el máximo goleador histórico del club. El propio DT había explicado días atrás la lógica detrás de su rendimiento: “Tiene esa intuición, tiene gol y siempre le quedan las pelotas cerca. Muchas veces las llegadas de segunda línea sorprenden al rival y no logran marcarlos a tiempo”.

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El segundo gol de la noche, obra de Sebastián Villa al filo del descanso, también generó reacciones, aunque el colombiano ya había acaparado la atención con el gesto de disculpas ante la popular. Quien sí se llevó su cuota de humor fue Tomás Aranda: los hinchas lo describieron como el jugador que más sufrió la defensa paraguaya con un meme que mostraba a un rival mirando con respeto cómo el juvenil manejaba la pelota. Fue uno de los puntales del partido por su distribución y claridad en tres cuartos de cancha.

Álvaro Montero también tuvo su sección propia en el humor xeneize. El arquero colombiano mantuvo la valla invicta en Asunción —la tercera vez que lo logra en nueve partidos con el club— y los usuarios lo inmortalizaron con una imagen de guantes dorados y una lista de sus tres porterías a cero: ante O’Higgins, Estudiantes de La Plata y Recoleta, todas en la Copa Sudamericana. “Valla invicta de Montero” fue uno de los ítems de un tuit que enumeró los puntos altos de la noche, junto a los goles de Miguel Merentiel y el golazo de Alan Velasco.

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Pero el meme que más circuló fue el del debut de Facundo Herrera. El juvenil defensor ingresó en el segundo tiempo y su apodo —“Jagger”, en referencia al líder de los Rolling Stones— disparó la creatividad de los usuarios: el tuit más replicado mostraba una foto de Mick Jagger con el simple texto “Jagger Herrera”. Arruabarrena le dio minutos en un escenario favorable, con la serie ya resuelta, y el chico respondió con varias intervenciones defensivas.

El resumen del partido en clave de meme, según uno de los tuits más virales, quedó así: ganó Boca por goleada, valla invicta de Montero, Ascacíbar es Palermo, gol de Merentiel, golazo de Velasco, revivió Zenón y debutó el Jagger. La imagen que lo acompañaba era la del seleccionador argentino Lionel Scaloni con cara de satisfacción, en una clara alusión al clima de euforia que generó la actuación del Xeneize en Paraguay.

Boca volverá a la actividad este domingo desde las 21:30 ante Racing Club en el Cilindro de Avellaneda por la sexta fecha del Torneo Clausura, antes de retomar la Copa Sudamericana entre el 8 y el 17 de septiembre en los cuartos de final, donde aguarda el ganador de la serie entre São Paulo y Bolívar.

Los mejores memes que dejó la goleada de Boca ante Recoleta en Paraguay

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