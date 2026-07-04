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Así fue el incendio de una pipa con combustible en la autopista Puente de Ixtla-Iguala: el fuego alcanzó dos vehículos particulares

La unidad de doble remolque volcó este 3 de julio en la región Norte de Guerrero

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Las llamas alcanzaron otros vehículos que se encontraban cerca del accidente. Crédito: Redes Sociales

Una pipa de doble remolque que transportaba combustible volcó y se incendió junto con dos vehículos más en el kilómetro 38 de la autopista Puente de Ixtla-Iguala, en la región Norte de Guerrero, este jueves 3 de julio. Según los reportes extraoficiales, los conductores de las unidades involucradas no fueron localizados en el sitio.

El accidente fue reportado a las autoridades a 12:35 horas en el punto conocido como Agua del Toro, en los límites de los municipios de Iguala y Buenavista de Cuéllar.

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De acuerdo con medios locales, la pipa transportaba más de 60 mil litros combustible y el operador perdió el control al tomar una curva, lo que provocó la volcadura.

Las llamas se extendieron a dos vehículos particulares

El incendio consumió la unidad de carga y alcanzó dos vehículos particulares. Mediante un comunicado oficial, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Guerrero (SGIRPCGRO) señaló que la pipa transportaba gasolina.

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Restos de uno de los vehículos incendiados en el sitio. Crédito: SGIRPCGRO
Restos de uno de los vehículos incendiados en el sitio. Crédito: SGIRPCGRO

Para atender el siniestro se movilizaron personal y unidades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las regiones Norte y Centro, Protección Civil de Iguala de la Independencia y Buenavista de Cuéllar, Bomberos de ambos municipios y la Guardia Nacional sector carreteras.

La SGIRPCGRO informó que el incendio fue controlado al 100 por ciento.

Testigos en la zona grabaron el momento en que las llamas se intensifican en la zona del accidente. Puede verse que es una carretera de doble sentido con caminos estrechos, lo que dificulta el control de grandes unidades de carga.

Autoridades no confirmaron víctimas y conductores permanecieron sin localizar

La SGIRPCGRO precisó que no tuvo confirmación de personas lesionadas o fallecidas. Versiones preliminares en redes sociales apuntaron hasta cuatro muertos y cinco personas con quemaduras, cifras que la dependencia no validó. Los conductores de las unidades involucradas no fueron localizados al cierre de los reportes.

Las autoridades sofocaron el incendio. Crédito: SGIRPCGRO
Las autoridades sofocaron el incendio. Crédito: SGIRPCGRO

Caminos y Puentes Federales reportó el cierre total de la autopista en ambos sentidos a la 1:06 de la tarde. A la 1:40 habilitó desvíos hacia la carretera libre: hacia Puente de Ixtla, a la altura de la Plaza de Cobro Iguala; hacia Iguala, a la altura del kilómetro 25, en el poblado Zacapalco.

A las 4:20, el cierre continuaba por maniobras de grúa. A las 8:06 de la noche, en su último reporte, CAPUFE informó que la vialidad seguía cerrada y remitió a su cuenta de X y al número 074 para solicitar actualizaciones.

Dos días antes, otra pipa explotó en Tlaxcala y dejó un muerto

El 1 de julio, una pipa que transportaba combustible explotó sobre la carretera federal México-Veracruz, a la altura del kilómetro 81+600, en la comunidad de Adolfo López Mateos, municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala. El siniestro dejó una persona fallecida y otra lesionada, de acuerdo con el coordinador estatal de Protección Civil Juvencio Nieto Galicia.

El segundo remolque tipo cisterna de la unidad se desprendió mientras circulaba por una curva, cruzó el muro central e impactó contra un tractocamión con caja seca que transitaba en sentido contrario.

Momento de la explosión.

El choque derivó en un incendio que consumió ambas unidades y provocó varias explosiones. Videos en redes sociales mostraron una columna de humo negro visible desde varios kilómetros.

La gobernadora de Tlaxcala Lorena Cuéllar Cisneros instruyó la instalación de una Mesa de Seguridad Permanente en el C5i para dar seguimiento a la emergencia y desplegó un operativo coordinado entre dependencias estatales, federales y municipales.

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