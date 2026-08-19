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Lista de empleos que más se necesitan hoy en la era de la IA: desde especialistas en agentes hasta expertos en gobernanza

Según el Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum, se proyecta la creación de 170 millones de empleos nuevos hasta 2030

Tres personas trabajan en una oficina frente a monitores que muestran gráficos de inteligencia artificial y código, con edificios modernos visibles por el ventanal.
La inteligencia artificial ha dejado de ser solo un tema de desarrollo de modelos o de nuevas herramientas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La llegada masiva de la inteligencia artificial al mundo empresarial está transformando de manera profunda el mercado laboral. Las empresas ya no compiten solo por el acceso a tecnología avanzada, sino por la capacidad para desarrollar operaciones inteligentes, un nuevo enfoque que exige equipos con habilidades para entrenar sistemas de IA y alinearlos con los objetivos y la realidad de cada negocio.

Esta tendencia, que redefine los perfiles profesionales más demandados, marca un cambio sustancial en la forma en que las organizaciones generan valor y mantienen su competitividad.

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Operaciones inteligentes y el futuro del empleo en la inteligencia artificial

La inteligencia artificial ha dejado de ser solo un tema de desarrollo de modelos o de nuevas herramientas. Su integración en las operaciones diarias de las empresas plantea un reto diferente: lograr que los sistemas inteligentes comprendan los procesos y particularidades de cada organización.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La llegada masiva de la inteligencia artificial al mundo empresarial está transformando de manera profunda el mercado laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto ha dado lugar a la emergencia de perfiles híbridos, que fusionan conocimientos de negocio, operaciones y tecnología para diseñar soluciones capaces de automatizar tareas sin sacrificar calidad ni capacidad de adaptación.

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Según el Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum, se proyecta la creación de 170 millones de empleos nuevos hasta 2030, con un crecimiento neto de 78 millones en gran parte impulsados por la inteligencia artificial y la automatización.

Paralelamente, el Global AI Jobs Barometer 2025 de PwC indica que las competencias requeridas evolucionan un 66 % más rápido en aquellas ocupaciones más expuestas a la IA, lo que subraya la importancia de la formación y actualización constante del talento humano.

Europa Press
Europa Press

En este escenario, la ventaja competitiva ya no reside únicamente en el acceso a modelos de inteligencia artificial, sino en la capacidad de los equipos para entrenarlos y adaptarlos a las necesidades específicas del negocio.

Así lo expresa Antonio Díaz, director general para los mercados de habla hispana de Evoluciona, el hub de innovación de Intelcia: “Hoy cualquier organización puede acceder a modelos de inteligencia artificial. La diferencia competitiva ya no está en la tecnología, sino en el conocimiento operativo que permite entrenarla para responder a la realidad de cada negocio”.

Lista de empleos que más se necesitan hoy en la era de la IA

Las empresas comienzan a demandar expertos capaces de conectar la inteligencia artificial con el conocimiento operativo propio de cada sector. Más allá de los tradicionales científicos de datos o desarrolladores, surgen especialistas en entrenamiento y optimización de agentes inteligentes. Así lo dio a conocer Intelcia.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Especialistas en entrenamiento y optimización de agentes inteligentes
  2. Analistas de calidad de interacciones
  3. Diseñadores de procesos híbridos
  4. Expertos en integración tecnológica
  5. Responsables de la adopción y gobernanza de IA

El trabajo de estos nuevos profesionales se centra en transformar el conocimiento operativo en insumos útiles para el aprendizaje de la inteligencia artificial, supervisar y medir la calidad de las interacciones de los sistemas, calibrar su comportamiento y lograr una integración efectiva con las plataformas corporativas existentes, como CRM o ERP.

De este modo, los agentes inteligentes pueden ejecutar procesos completos de principio a fin, adaptándose a las reglas y excepciones que caracterizan a cada organización.

Un ejecutivo de espalda, de traje, en un edificio futurista con grandes ventanales, frente a decenas de figuras holográficas. Hay brazos robóticos y una pantalla con texto.
Un ejecutivo supervisa su empresa futurista con decenas de asistentes de inteligencia artificial proyectados como hologramas, simbolizando la automatización total del personal en un entorno corporativo de alta tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa en cuestión sostiene que el verdadero valor de la inteligencia artificial en las empresas no proviene solamente de su acceso a grandes volúmenes de datos, sino de su capacidad para entender las reglas del negocio y ejecutar procesos alineados con los objetivos operativos.

Por eso, el proceso de entrenamiento y mejora continua de los bots corporativos se apoya en cuatro pilares: estructuración del conocimiento operativo, supervisión de interacciones, calibración del comportamiento y la integración con los sistemas de gestión empresarial.

La clave del éxito en la nueva era de las operaciones inteligentes será la capacidad de integrar personas, tecnología y conocimiento operativo dentro de un modelo de gestión colaborativo y dinámico. Así, las empresas podrán responder de manera más eficiente y flexible a los desafíos de un entorno en constante cambio.

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