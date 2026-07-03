Reto viral entre la multitud e incidente en comercio habrían detonado la avalancha que cobró vidas en festejos del México vs Ecuador

Los festejos dejaron un total de cuatro personas sin vida. REUTERS/Armando Vega

Un reto entre la multitud en las inmediaciones del Ángel de la Independencia y el rompimiento del vidrio de un comercio en la lateral de Paseo de la Reforma habrían desencadenado el movimiento masivo de personas que dejó tres personas muertas por presunta asfixia durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana frente a Ecuador, la noche del pasado 30 de junio.

En total las celebraciones dejaron cuatro victimas, pero las dos posibles causas hacen referencia a los decesos ocurridos sobre las calles Lancaster y Berna, las cuales se encuentran a metros de distancia una de la otra.

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Así lo explicó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, en la conferencia del operativo de seguridad para el partido México vs Inglaterra.

Sobre el reto mencionado, las autoridades detallaron que se trata del “Nadaremos”, un grito popularizado en aglomeraciones masivas de la Ciudad de México —Metro, conciertos, festivales— que tiene su origen presuntamente en la película animada Buscando a Nemo, en la que un grupo de peces atrapados en una red nadan en la misma dirección para romperla y escapar.

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Cierre de Berna y cortinas bajas en comercios para el México vs Inglaterra

Vázquez Camacho explicó que Lancaster no era una calle más angosta que el resto, pero tenía dos obstáculos de gran tamaño posicionados en zigzag que generaron un problema en el flujo peatonal y agravaron el efecto del movimiento masivo.

El titular de la SSC narró que un grupo de personas inició en la zona del Ángel de la Independencia el juego del “Nadaremos”, lo que generó un movimiento entre la multitud que provocó que reventara el vidrio de una sucursal de Starbucks ubicada en la lateral de Reforma.

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El titular de la SSC explicando los cambios en la zona del Ángel. Crédito: Gobierno de la CDMX

Esa rotura desencadenó un desplazamiento hacia Lancaster, donde fallecieron dos personas, una joven de 19 años y un hombre de 44.

En el otro caso, de la calle Berna, perdió la vida una mujer de 48 años.

Para el partido del 5 de julio, las autoridades anunciaron el cierre de Berna mediante obstáculos en la parte exterior, esto debido al ser la calle más angosta de la zona. Según el titular de la SSC, los filtros se abrirían de manera emergente si la concentración superaba la capacidad del área.

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Asimismo, pidió a todos los comercios en la lateral de Paseo de la Reforma el bajar la cortina y permanecer cerrados durante el festejo. Las autoridades precisaron que las medidas buscaban garantizar canales de desfogue sin generar riesgos adicionales.

Por último, Vázquez señaló que los detalles de las investigaciones se compartirán cuando se tenga más información y afirmó que todavía se está trabajando en el análisis de las videograbaciones de la zona.

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Esto se sabe sobre las cuatro víctimas

Tres de las personas murieron aplastadas por la multitud. Emilin Yumith Téllez, de 48 años, presuntamente cayó al piso mientras festejaba junto a su sobrino. El ERUM la trasladó al Hospital General Balbuena, donde se reportó el fallecimiento.

Leonardo Ruiz, de 44 años, y Joshami Irais Robles Cortázar, de 19, quedaron atrapados entre la multitud en Lancaster y Hamburgo. Robles Cortázar vivía en Ecatepec de Morelos y es la víctima más joven.

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El cuarto caso ocurrió en condiciones distintas. Un hombre de 35 años, residente en Huixquilucan, llegó al hospital con crisis convulsiva, estatus epiléptico y sangrado de tubo digestivo. Fue identificado por familiares horas después, cuando la Secretaría de Salud y la Fiscalía de la CDMX difundieron sus características físicas en redes sociales.

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, emitió una ficha de condolencias el 2 de julio en la que lamentó el fallecimiento de Robles Cortázar y confirmó que el gobierno municipal brindó apoyo a sus familiares.

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“Expresamos nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y personas cercanas a Joshami Irais Robles Cortázar, vecina de Ecatepec que lamentablemente perdió su vida durante los festejos posteriores al partido de la selección mexicana vs Ecuador”, escribió.

Publicación con condolencias emitida por la presidenta municipal de Ecatepec. Crédito: Gobierno de Ecatepec

Cisneros Coss añadió que el municipio estaba presente “para continuar ayudando en lo que sea necesario” y cerró con un llamado a la ciudadanía: “Una vida vale más que unos minutos de celebración”.

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