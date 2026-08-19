El programa INDES ProTalent inicia su fase práctica con 80 entrenadores en El Salvador

INDES ProTalent inició su fase práctica con 80 entrenadores en El Salvador para trasladar al campo la formación teórica. La fase práctica de INDES ProTalent se desarrolla del 17 al 29 de agosto en la FESFUT y en el Estadio Nacional Las Delicias. (Cortesía: FESFUT)

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INDES ProTalent inició su fase práctica con 80 entrenadores en El Salvador, una etapa que busca trasladar al campo la formación teórica recibida durante meses para elevar el trabajo de base y fortalecer la identificación y el desarrollo del talento juvenil del fútbol salvadoreño.

La actividad se desarrolla del 17 al 29 de agosto en la cancha 1 de la Federación Salvadoreña de Fútbol y en el Estadio Nacional Las Delicias. El calendario incluye cinco jornadas de trabajo con selecciones nacionales juveniles, dentro de un proceso de capacitación impulsado por la federación y el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador.

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La primera práctica reunió a los participantes en grupos de entre 20 y 24 entrenadores. Allí observaron y ejecutaron una sesión dirigida por los ponentes españoles Kiko González y Rudy Marques, con el objetivo de mostrar cómo aplicar en una sesión real los conceptos estudiados en la fase teórica.

González, coordinador del programa, explicó que se trató de una primera aproximación al trabajo en cancha: “Es una primera sesión, una toma de contacto de un entrenamiento que nosotros hemos llevado a la práctica. Ellos simplemente actuaban como jugadores para que puedan ver cómo dirigimos, cómo llevamos la sesión”.

El proyecto reúne a técnicos, federación e INDES en un proceso con cursos, sesiones reales y seguimiento hasta 2027 para elevar la preparación de quienes trabajan con niños y adolescentes. (Cortesía: FESFUT)

El programa combina tres ciclos virtuales y dos etapas presenciales hasta marzo de 2027

La jornada práctica comenzó después de que los entrenadores completaran tres cursos virtuales del eje técnico-deportivo: Metodología del Fútbol Formativo, Monitor de Fútbol Base Pro y Talento Pro. A partir de esta fase, los participantes podrán aplicar lo aprendido y recibir retroalimentación sobre su desempeño mientras continúan su formación.

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El esquema contempla tres etapas virtuales: la primera se desarrolló entre mayo y julio, la segunda está prevista de septiembre a noviembre y la tercera entre enero y marzo de 2027. A ese recorrido se suman dos instancias presenciales: la actual, a finales de agosto, y una segunda entre noviembre y diciembre.

Según el planteo del programa, esta combinación de clases virtuales, trabajos prácticos y sesiones presenciales responde a un proceso exigente de formación. González señaló que los entrenadores están divididos por niveles y que esta primera salida al campo también servirá para detectar los aspectos que deberán corregir antes de avanzar.

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La fase práctica de INDES ProTalent se desarrolla del 17 al 29 de agosto en la FESFUT y en el Estadio Nacional Las Delicias. (Cortesía: FESFUT)

“El objetivo es que haya un progreso dentro de los entrenadores. Ya con ese proceso teórico tienen una base y, a partir de ahora, lo que queremos es que sigan progresando y que puedan dar más nivel a sus jugadores dentro de sus academias, sus escuelas o el equipo que puedan llevar”, afirmó González.

La meta es fortalecer la formación de base del fútbol salvadoreño

La respuesta central del programa es concreta: formar mejor a los entrenadores que trabajan con niños y jóvenes para mejorar, desde esas categorías, la calidad del proceso formativo en el fútbol de El Salvador. Esa apuesta se apoya en la idea de que el desarrollo del talento comienza en las etapas iniciales y depende de mejores herramientas metodológicas para quienes conducen los entrenamientos.

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El coordinador consideró que el impacto puede trasladarse directamente al desarrollo del fútbol salvadoreño, porque fortalece a quienes están a cargo de la formación y de la detección de jugadores jóvenes. En esa lógica, el progreso del entrenador aparece como el primer paso para elevar el nivel del jugador.

INDES ProTalent busca fortalecer la formación de base y la detección de talento juvenil en el fútbol salvadoreño con un trabajo conjunto de INDES y FESFUT. (Cortesía: FESFUT)

González resumió ese objetivo con una definición directa: “Al final, la intención es que haya un aumento dentro del talento del fútbol salvadoreño, empezando desde la base”.

INDES ProTalent es un proyecto desarrollado en conjunto por INDES y FESFUT, con la colaboración de APF University y ASM All Sports Media. El plan apunta a construir un proceso de formación continua para entrenadores que trabajan con las nuevas generaciones del fútbol salvadoreño.

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