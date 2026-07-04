Conceden libertad condicional a Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex: deberá firmar quincenalmente

La detención ocurre mientras otros miembros de la familia Lozoya enfrentan procesos por corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Crédito: Especial

Gilda Lozoya enfrentará en libertad el proceso penal que la Fiscalía General de la República (FGR) inició contra ella por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en relación con el caso Agronitrogenados.

La jueza de control Nora Ileana García Peralta, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, le impuso medidas cautelares tras una audiencia de imputación que duró diez horas.

PUBLICIDAD

Según los reportes disponibles luego de la audiencia, entre las restricciones, a Gilda Susana Lozoya Austin le fue retirado el pasaporte y tiene prohibido salir de la Ciudad de México y del país.

Por un plazo de diez días deberá portar un brazalete electrónico y presentarse cada quince días ante la Unidad de Medidas Cautelares para garantizar su presencia en el proceso. Los detalles de la decisión judicial fueron compartidos por el periodista Manuel Espino.

PUBLICIDAD

Información en desarrollo...