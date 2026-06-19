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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 19 de junio

Sigue la cobertura de Infobae México sobre los acontecimientos más importantes del país en el rubro de seguridad

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Cinco policías uniformados inspeccionan una zona exterior con cinta amarilla de "POLICÍA DEL ESCENA DEL CRIMEN" y un contorno de tiza en el suelo.
Agentes de policía inspeccionan una escena del crimen en Sonora, donde se registra una caída histórica de la violencia con tres homicidios menos por día. (Imagen Ilustrativa Infobae)
13:15 hsHoy

Una testigo, cámaras de vigilancia y peritajes: así construyó la Fiscalía CDMX el caso por feminicidio contra Ángel “N”

Al sujeto se le impuso la medida de prisión preventiva

El sujeto capturado (FGJ-CDMX)
El sujeto capturado (FGJ-CDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) aprehendió y obtuvo la vinculación a proceso de Ángel “N”, un hombre investigado por su probable participación en el feminicidio de su pareja, crimen ocurrido el 26 de mayo de 2026 en la alcaldía Gustavo A. Madero.

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13:14 hsHoy

Cártel de Sinaloa en Colombia: detienen a dos mexicanos que serían enlaces con el Clan del Golfo

Los sujetos capturados son buscados por las autoridades estadounidenses

Los sujetos capturados (X/@PedroSanchezCol)
Los sujetos capturados (X/@PedroSanchezCol)

Dos hombres de origen mexicano fueron detenidos en Medellín, Colombia, debido a que fueron identificados como presuntos enlaces del Cártel de Sinaloa y dedicados al tráfico de drogas. Los sujetos capturados son requeridos por las autoridades de Estados Unidos.

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13:14 hsHoy

Tribunal del Edomex confirma sentencia absolutoria a favor de Israel Vallarta por caso Florence Cassez

La resolución fuer resultado de una votación unánime

Vallarta pasó casi 20 años encerrado | Jovani Pérez / Infobae México
Vallarta pasó casi 20 años encerrado | Jovani Pérez / Infobae México

Un tribunal del Estado de México confirmó la sentencia absolutoria a favor de Israel Vallarta por unanimidad de votos. Se trata de una apelación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR).

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13:11 hsHoy

Niegan amparo contra extradición a “El Jardinero”, líder del CJNG capturado en Nayarit

Por la captura del hombre EEUU ofrecía hasta 5 millones de dólares

Audias Flores siendo trasladado por elementos de la Secretaría de Marina. Crédito: FGR
Audias Flores siendo trasladado por elementos de la Secretaría de Marina. Crédito: FGR

A Audias Flores Silva, alias El Jardinero, le fue negado un amparo que fue expuesto el pasado lunes 15 con el que se quejaba de que una diligencia sobre su proceso de extradición fue realizada en estado de indefensión, sin la presencia de su abogado y bajo circunstancias de incomunicación material.

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