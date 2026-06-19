EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 19 de junio

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) aprehendió y obtuvo la vinculación a proceso de Ángel “N”, un hombre investigado por su probable participación en el feminicidio de su pareja, crimen ocurrido el 26 de mayo de 2026 en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Dos hombres de origen mexicano fueron detenidos en Medellín, Colombia, debido a que fueron identificados como presuntos enlaces del Cártel de Sinaloa y dedicados al tráfico de drogas. Los sujetos capturados son requeridos por las autoridades de Estados Unidos.
Un tribunal del Estado de México confirmó la sentencia absolutoria a favor de Israel Vallarta por unanimidad de votos. Se trata de una apelación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR).
A Audias Flores Silva, alias El Jardinero, le fue negado un amparo que fue expuesto el pasado lunes 15 con el que se quejaba de que una diligencia sobre su proceso de extradición fue realizada en estado de indefensión, sin la presencia de su abogado y bajo circunstancias de incomunicación material.