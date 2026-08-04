Crimen y Justicia
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Un custodio de Maradona contó que Diego pidió por Luque en sus últimos días y reveló la vez que salió de la internación domiciliaria

Aníbal “Chori” Domínguez declaró este martes ante el TOC N°7 de San Isidro y detalló varios episodios hasta ahora desconocidos sobre las semanas del Diez en la casa de Tigre. Los detalles

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El testigo contó que Diego pedía ver a su médico Leopoldo Luque mientras estaba en la internación domiciliaria
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Los jueces a cargo del juicio por la muerte de Diego Maradona escucharon este martes el testimonio de otro custodio del Diez, Aníbal “Chori” Domínguez, uno de los últimos testigos que tenía pendientes la Fiscalía para terminar de reconstruir cómo fueron los días del Diez en la casa de Tigre donde falleció.

Domínguez contó que trabajaba con Diego desde 2016, que en el último tiempo había conocido a varios de los ahora imputados por el homicidio simple con dolo eventual de Maradona y que vivió con Diego unos días en la internación domiciliaria donde pasó el final de su vida.

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En su relato, el custodio dio a conocer datos que aún no se sabían. Aseguró que el Diez salió del domicilio de Tigre cuatro días antes de morir, que siempre estuvo hinchado y que pedía por “su médico” Leopoldo Luque, que no lo iba a visitar.

Domínguez dijo que estuvo unos 6 o 7 días en la vivienda donde falleció Diego. “Las pocas veces que lo vi estaba hinchado. Tenía como retención de líquidos. Creo que se lo dije a Luque”, recordó.

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Luego, el fiscal Patricio Ferrari le reprodujo un audio al testigo en el que se lo escuchaba hablar con el neurocirujano. En el mensaje, el custodio le advertía a ahora imputado: “Tiene retención de líquidos en la cara y en la panza”. Según recordó Domínguez, la respuesta de Luque fue que el cuadro “se debía al post operatorio que estaba cursando”.

A continuación, mostraron otro audio donde Domínguez le pedía al neurocirujano que fuera a visitarlo a Diego. Cuando el fiscal le preguntó el motivo de su pedido, el testigo respondió: “Luque tenía que venir, recién se había operado Diego y él era el médico. Tenía que venir y no estaba viniendo. Y nosotros no podíamos con Diego, estaba de mal humor y trataba mal a todo el mundo”.

En este contexto, recordó que el propio Diez pedía por Luque. “Le había dicho a Monona (cocinera) que quería que fuera su médico personal”, aseguró.

Diego Maradona con Leopoldo Luque, su médico personal
Maradona y Luque

Como uno de los principales puntos de la defensa del neurocirujano es que él para noviembre de 2020 había dejado de ser el médico personal del astro del fútbol, le consultaron al custodio si Luque alguna vez le contó que él ya no era el encargado de la salud. Domínguez respondió con contundencia que nunca le dijo eso.

En la misma línea, el testigo aseguró que él siempre informaba sobre el estado de salud que atravesaba Maradona. “A mí constantemente me preguntaban cómo estaba Diego y yo siempre respondía que tenía retención de líquidos. Diego no estaba bien. No se quería bañar, nada. No salía de su habitación. No quería comer. Monona me avisaba también que no llegaba al baño tampoco. Por eso le pusieron un baño en la pieza”, describió.

La única salida de Maradona durante la internación domiciliaria

El custodio Domínguez también contó que el Diez tuvo un momento de buen ánimo el 20 de noviembre de 2020, cuatro días antes de su muerte, y que pidió salir de la casa de Tigre.

Ante el reclamo, el personal de la casa lo sacó a “dar una vuelta”. Fueron en una camioneta y salieron del barrio, contó el testigo. No habrían bajado. Pero el episodio fue clave porque dejó expuesto el poco control de los encargados de la internación domiciliaria sobre lo que ocurría en la casa.

En su declaración, Domínguez dijo que le avisó a Leopoldo Luque sobre esta salida.

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