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El impactante mercado del Chelsea: 16 caras nuevas y una inversión de 400 millones que le generará un dilema a Xabi Alonso

El club de Londres ha sumado una gran cantidad de refuerzos que aumentaron drásticamente el número de futbolistas en el plantel

Cuatro de los 16 futbolistas que sumó el Chelsea para la nueva temporada
Cuatro de los 16 futbolistas que sumó el Chelsea para la nueva temporada (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El mercado de pases en Europa sigue en curso y los equipos van armando sus planteles de cara al comienzo de sus respectivas ligas. Uno de los casos más resonantes es el del Chelsea, que tiene a los argentinos Enzo Fernández, Valentín Barco y Aaron Anselmino bajo las órdenes del español Xabi Alonso y que hasta el momento suma 16 caras nuevas entre incorporaciones y jugadores que retornaron de sus préstamos.

Luego de una temporada anterior con múltiples cambios de entrenador, que tuvo las salidas de Enzo Maresca y Liam Rosenior, la directiva apostó por Alonso, quien venía de dirigir al Real Madrid sin los resultados esperados y apenas duró siete meses en el cargo. Para afrontar la Premier League y las copas locales (FA Cup y Carabao Cup), ya que no se clasificó a torneos internacionales, Chelsea apostó por jugadores de experiencia y lleva gastados unas 330 millones de libras (443 millones de dólares). El problema actual es la acumulación de jugadores en cada uno de los puestos.

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Una de las incorporaciones más explosivas del club de Londres fue la del delantero Morgan Rogers, proveniente del Aston Villa. El pase del jugador de 24 años que participó con la selección de Inglaterra en el Mundial 2026 fue adquirido en casi 158 millones de dólares y llegó para reemplazar a Alejandro Garnacho, transferido al elenco villano. Además, arribaron como refuerzos de jerarquía el defensor francés Maxence Lacroix (USD 70 millones al Crystal Palace), el lateral italiano Marco Palestra (USD 63 millones al Atalanta), el extremo portugués Geovany Quenda (USD 57 millones al Sporting Lisboa), el argentino Valentín Barco (USD 45 millones al Racing de Estrasburgo), el delantero neerlandés Emmanuel Emegha (USD 30 millones al Estrasburgo), el defensor brasileño Denner (USD 11 millones al Corinthians), el veterano Danny Welbeck (USD 6.5 millones al Brighton) el atacante kazajo Dastan Satpaev (USD 4.5 millones al Kairat Almaty), y el mediocampista inglés Jordan Henderson, libre desde Brentford. A este listado se le sumará el marcador de punta español Pep Chavarría, proveniente del Rayo Vallecano, quien se oficializará en las próximas horas.

Xabi Alonso dirige la práctica del Chelsea. El DT va armando su plantel y cuenta con gran cantidad de futbolistas (REUTERS/Tyrone Siu)
Xabi Alonso dirige la práctica del Chelsea. El DT va armando su plantel y cuenta con gran cantidad de futbolistas (REUTERS/Tyrone Siu)

En cuanto a los futbolistas que retornaron de sus préstamos y se encuentran en el plantel actual está el defensor argentino Aaron Anselmino (Racing de Estrasburgo), Mike Penders (Racing de Estrasburgo), Axel Disasi (West Ham), Nicolas Jackson (Bayern Múnich) y David Datro Fofana (Racing de Estrasburgo).

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El principal problema que afrontará Xabi Alonso y la directiva del Chelsea es la cantidad de jugadores profesionales con los que cuenta en la actualidad: 46 y en posible aumento. Si bien los Blues se desprendieron en este mercado de Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Garnacho (préstamo al Aston Villa), Tyrique George (Everton) y Andrey Santos (Manchester United), entre otros, el plantel es numeroso. Según publicó Daily Mail, “el club deberá organizar más préstamos o pases definitivos a toda marcha antes de su primer partido de la nueva temporada de la Premier League el 24 de agosto, ya que en algunas posiciones ocho jugadores lucharán por un puesto en el once inicial”.

A todo esto se le suma la incertidumbre por el futuro del subcapitán y estrella, Enzo Fernández. El jugador argentino, un símbolo del Chelsea, podría emigrar en este mercado. Se habla del Real Madrid como posible destino, aunque no hay datos oficiales sobre el interés del cuadro que ahora comanda el portugués José Mourinho. De acuerdo con el sitio Chelsea News, Xabi Alonso habló con el ex futbolista de River Plate y manifestó su interés en que se quede para afrontar los próximos objetivos del equipo. El pase del mediocampista de 25 años está tasado en unos 160 millones de dólares y de momento seguirá vistiendo los colores del club londinense.

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