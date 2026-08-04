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Paraguay registró una inflación del -0,1% en julio por las bajas en alimentos y bienes importados

El índice de precios al consumidor mostró una variación negativa en el séptimo mes del año, influido por descensos en productos básicos

Una mujer compra alimentos en un mercado popular en Asunción (EFE/Andrés Cristaldo/Archivo)
Una mujer compra alimentos en un mercado popular en Asunción (EFE/Andrés Cristaldo/Archivo)
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La inflación de Paraguay en julio alcanzó el -0,1%, valor superior al -0,3% de junio, impulsada por caídas en los precios de alimentos, bienes importados y combustibles, según informó el Banco Central de Paraguay (BCP).

De acuerdo con el informe, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio se ubicó por debajo del 0,4% registrado en el mismo mes de 2025.

Entre enero y julio, la inflación acumulada llegó al 1,8% y la interanual al 1,6%.

Dentro del grupo de alimentos, las mayores bajas se observaron en los huevos (-3,6%), cereales (-2,9%), hortalizas y tubérculos (-2%), pastas y arroz (-1,4%), café (-1,4%), carne de cerdo (-1,3%), harinas (-1,3%) y carne vacuna (-0,9%).

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Los combustibles se abarataron hasta el -2,5%, fenómeno atribuido a menores precios del petróleo desde la segunda mitad de junio y la primera quincena de julio.

Fotografía de archivo de un detalle del escudo y de un sector de la entrada principal de la sede del Banco Central del Paraguay (EFE/Noelia Aceituno)
Fotografía de archivo de un detalle del escudo y de un sector de la entrada principal de la sede del Banco Central del Paraguay (EFE/Noelia Aceituno)

El BCP advirtió que persiste la volatilidad en los precios internacionales del petróleo debido a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Además, se detectaron bajas en los bienes de origen importado como vehículos y electrodomésticos, efecto de la apreciación del guaraní frente al dólar estadounidense.

En contraste, en julio aumentaron los precios de los servicios (0,4%), entre ellos las comidas y bebidas fuera del hogar, servicio doméstico, peluquería y paquetes turísticos nacionales e internacionales.

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El pasado 15 de julio, el BCP redujo de 3,5% a 3,3% la proyección de inflación para este año.

En 2025, el costo de vida en Paraguay fue del 3,1%.

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