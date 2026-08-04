Paraguay registró una inflación del -0,1% en julio por las bajas en alimentos y bienes importados

Una mujer compra alimentos en un mercado popular en Asunción (EFE/Andrés Cristaldo/Archivo)

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La inflación de Paraguay en julio alcanzó el -0,1%, valor superior al -0,3% de junio, impulsada por caídas en los precios de alimentos, bienes importados y combustibles, según informó el Banco Central de Paraguay (BCP).

De acuerdo con el informe, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio se ubicó por debajo del 0,4% registrado en el mismo mes de 2025.

Entre enero y julio, la inflación acumulada llegó al 1,8% y la interanual al 1,6%.

Dentro del grupo de alimentos, las mayores bajas se observaron en los huevos (-3,6%), cereales (-2,9%), hortalizas y tubérculos (-2%), pastas y arroz (-1,4%), café (-1,4%), carne de cerdo (-1,3%), harinas (-1,3%) y carne vacuna (-0,9%).

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Los combustibles se abarataron hasta el -2,5%, fenómeno atribuido a menores precios del petróleo desde la segunda mitad de junio y la primera quincena de julio.

Fotografía de archivo de un detalle del escudo y de un sector de la entrada principal de la sede del Banco Central del Paraguay (EFE/Noelia Aceituno)

El BCP advirtió que persiste la volatilidad en los precios internacionales del petróleo debido a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Además, se detectaron bajas en los bienes de origen importado como vehículos y electrodomésticos, efecto de la apreciación del guaraní frente al dólar estadounidense.

En contraste, en julio aumentaron los precios de los servicios (0,4%), entre ellos las comidas y bebidas fuera del hogar, servicio doméstico, peluquería y paquetes turísticos nacionales e internacionales.

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El pasado 15 de julio, el BCP redujo de 3,5% a 3,3% la proyección de inflación para este año.

En 2025, el costo de vida en Paraguay fue del 3,1%.