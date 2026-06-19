Marina desmantela narcolaboratorio en Sinaloa y asegura 700 kilos de producto terminado

El video registra un operativo en un laboratorio clandestino ubicado en una zona boscosa del poblado Los Cedritos. Crédito: Marina

Este viernes 19 de junio la Secretaría de Marina (Marina) reveló mediante sus canales oficiales el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en el poblado de Los Cedritos, perteneciente al municipio de Cosalá, Sinaloa.

Según la información oficial, el operativo para combatir los delitos contra la salud fue realizado en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

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La acción conjunta resultó en el aseguramiento de aproximadamente 700 kilogramos de producto terminado, del cual no se especificó su tipo. Sin embargo, las autoridades detallaron que causó una afectación económica estimada en más de 175 millones 967 mil 736 pesos a organizaciones criminales que operan en la entidad.

Elementos de la fuerza naval localizaron el sitio clandestino. Crédito: Marina

Los trabajos frustraron la producción de aproximadamente 17 mil 500 dosis de droga sintética. La Marina describió el operativo como parte de sus esfuerzos por debilitar las estructuras criminales dedicadas a la producción y distribución de estupefacientes en el país.

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Aseguraron precursores químicos en el sitio

Dentro del laboratorio, el personal naval aseguró 2 mil 300 litros de precursores químicos líquidos, 400 litros de ácido clorhídrico y 100 litros de acetato de amonio. Estas sustancias son empleadas en la elaboración de drogas sintéticas y su aseguramiento impidió que continuara el proceso de producción.

Además de los líquidos, se aseguraron 3 mil 275 kilogramos de sustancias de uso dual, es decir, materiales que tienen aplicaciones tanto legales como ilegales y que en este caso estaban destinados a la fabricación de estupefacientes.

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El operativo también resultó en el aseguramiento del equipo industrial utilizado para la producción, destacando lo siguiente:

6 centrifugadoras

40 tinas

5 quemadores

64 tambos

36 bidones

Material diverso vinculado al proceso de elaboración de drogas sintéticas

Según los informes, todo el equipo fue inhabilitado por las autoridades con el objetivo de evitar su reutilización en futuras operaciones de producción de estupefacientes. La Marina no precisó el método de inhabilitación empleado.

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Operativo se realizó en coordinación con la FGR para combatir la producción de sintéticos en Sinaloa

La Armada de México llevó a cabo la acción en coordinación con la Fiscalía General de la República. El comunicado indicó que el operativo derivó de operaciones navales orientadas a identificar y desarticular instalaciones clandestinas de producción de drogas.

La Secretaría de Marina señaló que este tipo de acciones contribuyen a la suma de esfuerzos institucionales para combatir el establecimiento de laboratorios clandestinos y la elaboración de drogas sintéticas en el territorio nacional.

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No se informó sobre detenidos ni sobre la organización criminal vinculada al laboratorio.

Acciones de la Marina contra el narco

En otra operación registrada este viernes 19 de junio, la Marina aseguró aproximadamente 137 kilogramos de presunta cocaína ocultos en un contenedor de carga en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Dicha acción se realizó en coordinación con la Aduana Marítima, la SSPC y la FGR.

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El decomiso derivó de la detección de un buque mercante con alertamiento por posible transporte de mercancía ilícita. Elementos de la Unidad Naval de Protección Portuaria dieron seguimiento a la embarcación hasta su arribo al puerto michoacano, donde un binomio canino marcó irregularidades en una carga comercial.

(Cortesía)

La revisión exhaustiva permitió localizar cinco bultos con 139 ladrillos de presunta cocaína. Como resultado del operativo fueron detenidas cinco personas de nacionalidad ecuatoriana, quienes presuntamente habrían estado relacionadas con el traslado de la droga y fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal.

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Las autoridades estimaron que el aseguramiento representó una afectación económica de 29 millones 711 mil pesos para las organizaciones criminales involucradas y evitó que alrededor de 274 mil dosis llegaran al mercado ilícito.