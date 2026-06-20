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Desaparece piloto aviador en Sinaloa: su hija pide ayuda para localizarlo

Entre lágrimas, Ana Paula Ibarra suplicó en redes sociales que cualquier dato, por mínimo que sea, se reporte

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El hombre desapareció el pasado 16 de junio en el municipio de Ahome. Crédito: CEB Sinaloa
El hombre desapareció el pasado 16 de junio en el municipio de Ahome. Crédito: CEB Sinaloa

Francisco Javier Ibarra Rodríguez, abogado y piloto aviador de 56 años, desapareció el pasado 16 de junio de 2026 en el municipio de Ahome, Sinaloa. Ese día, alrededor de las 14:55 horas, salió de su domicilio y no regresó. Su familia y autoridades desconocen su paradero desde ese momento.

El mensaje fue divulgado por internautas y medios de comunicación. Crédito: Redes Sociales
El mensaje fue divulgado por internautas y medios de comunicación. Crédito: Redes Sociales

Su hija, Ana Paula Ibarra Beltrán, difundió un video en redes sociales en el que, entre lágrimas, pidió a la ciudadanía compartir el material y aportar cualquier dato que permita localizarlo.

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El llamado se extendió a todas las plataformas digitales con la misma urgencia: encontrar al abogado y piloto antes de que pasen más días sin noticias.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Sinaloa registró el caso

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Sinaloa emitió la ficha oficial RZN-0074-2026 tras recibir el reporte. De acuerdo con el documento, Ibarra Rodríguez fue visto por última vez el mismo 16 de junio cuando salió de su domicilio. A partir de ese momento, ningún familiar supo de su paradero.

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Ficha de desaparición emitida por las autoridades sinaloenses. Crédito: CEB Sinaloa
Ficha de desaparición emitida por las autoridades sinaloenses. Crédito: CEB Sinaloa

La ficha describe a Ibarra como un hombre de 1.84 metros de estatura, complexión robusta, tez morena, cara ovalada, ojos redondos, nariz recta, boca mediana, frente amplia y cejas pobladas. Su cabello es negro y lacio.

Al momento de salir de su domicilio vestía playera sin cuello negra, pants negro y huaraches de la marca Adidas, color negros. Como seña particular, presenta una cicatriz en la pierna derecha derivada de una operación. No tiene tatuajes.

“Te amamos y no vamos a dejar de buscarte”: el mensaje de Ana Paula a su padre

En el video difundido en redes, Ana Paula Ibarra Beltrán pidió a quien lo haya visto que se comunique de inmediato. “Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser muy importante”, advirtió la joven.

Dirigió también un mensaje directo a su padre: “Papá, si llegas a ver este video, queremos que sepas que te estamos buscando y que te estamos esperando con los brazos abiertos. Te amamos y no vamos a dejar de buscarte”.

Al cierre del video, Ana Paula suplicó a los usuarios de redes sociales que compartieran el material.

Por favor, la persona que lo tenga de bueno me lo convida”, dijo entre llanto.

Familia convocó a marcha hacia la Fiscalía el 19 de junio

La familia de Ibarra Rodríguez no se limitó a la difusión en redes. Ana Paula Ibarra Beltrán lanzó una convocatoria para una marcha pacífica este viernes 19 de junio, con salida desde el Parque Carranza con destino a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a las 18:00 horas.

La marcha fue realizada este 19 de junio en Los Mochis. Crédito: Redes Sociales
La marcha fue realizada este 19 de junio en Los Mochis. Crédito: Redes Sociales

La convocatoria pidió a los asistentes acudir vestidos de blanco y portar carteles. “Lleva tu cartel, tu voz y tu corazón”, indicaba el llamado. La movilización buscaba exigir a las autoridades avances en las investigaciones y mantener el caso en la atención pública.

Dos líneas de contacto para aportar información

Quien cuente con datos sobre el paradero de Francisco Javier Ibarra Rodríguez puede comunicarse a través de dos vías. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Sinaloa habilitó el teléfono 668 219 4525 y el correo electrónico cebpd@sinaloa.gob.mx para recibir reportes ciudadanos.

La familia, por su parte, proporcionó el número 668 227 5254 para contacto directo. Ana Paula Ibarra subrayó que cualquier información, sin importar lo mínima que parezca, puede ser determinante para dar con el paradero de su padre.

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