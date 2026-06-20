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Golpe al grupo de “El Virus”: cae “El Gato” y cinco aliados con droga en Azcapotzalco

Policías capitalinos arrestaron al supuesto segundo al mando de la célula delictiva y a otros cinco hombres en un departamento con sellos rotos

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Primer plano de un hombre con camiseta roja y los ojos cubiertos; detrás, otro hombre con camiseta blanca y los ojos cubiertos, sobre un cielo nublado.
El Gato en primer plano y de fondo El Virus, detenido el pasado 18 de junio en Hidalgo (Imagen Ilustrativa Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Policías de la Secretaría Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC) detuvieron este 19 de junio a seis hombres en la alcaldía Azcapotzalco en posesión de 161 envoltorios de aparente droga. Entre los arrestados estaba “El Gato”, identificado como colaborador cercano de Alberto Rodríguez, alias “El Virus”.

Cabe señalar que Rodríguez fue arrestado el pasado 18 de junio en el estado de Hidalgo, tras una investigación coordinada entre los tres órdenes de gobierno que lo identificó como líder de una célula delictiva con operaciones en la zona poniente de la capital.

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El Gato fue detenido con cinco personas más. Crédito: SSC
El Gato fue detenido con cinco personas más. Crédito: SSC

Reportes periodísticos han señalado tras la captura que “El Gato” era el segundo al mando de la célula criminal, la cual se encontraba en disputa con “Los Malportados”.

Sellos rotos en un inmueble asegurado alertaron a las autoridades

Según información oficial, los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente reportaron la ruptura de sellos en un inmueble ubicado en la calle Esperanza, colonia Centro de Azcapotzalco.

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Tras el hecho, uniformados se trasladaron al lugar y encontraron la puerta de un departamento abierta, varias personas en el interior y sobre una mesa envoltorios del tipo usado para distribución de droga.

Los oficiales ingresaron al predio y procedieron a detener a los seis hombres presentes. Todos fueron sometidos a una revisión preventiva apegada al protocolo de actuación policial.

“El Gato” y cinco hombres más, detenidos con cocaína, piedra y marihuana

Los arrestados fueron identificados como:

  • Erick David Lozada, alias “El Gato”, de 47 años
  • Gabriel Méndez de 50 años
  • Oscar Alejandro Silva 49 años
  • Israel Aldana de 49 años
  • Luis Fernando Mendoza de 41 años
  • Genaro Díaz de 39 años

La revisión arrojó la localización de 64 envoltorios con aparente cocaína y 97 bolsitas con un vegetal con características de marihuana.

El Gato es el primero de los hombres, colocado en la esquina superior izquierda. Crédito: SSC
El Gato es el primero de los hombres, colocado en la esquina superior izquierda. Crédito: SSC

También se les aseguraron una báscula gramera, siete celulares, una tableta electrónica, una identificación oficial y una licencia para conducir.

Un cruce de información de la SSC estableció que “El Gato”, el detenido de 47 años, es colaborador cercano de ”El Virus". Los seis hombres fueron enterados de sus derechos y presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

“El Virus” operaba en Azcapotzalco y disputaba la alcaldía a “Los Mal Portados”

Fuentes consultadas por Infobae México señalaron que la organización de “El Virus” se dedicaba principalmente al robo, robo a transportistas, venta y distribución de narcóticos y homicidio, con operaciones concentradas en la alcaldía Azcapotzalco.

Durante años, el grupo mantuvo una alianza con “Los Mal Portados”, organización señalada como afín al “Cártel Nuevo Imperio”. Esa relación se rompió y derivó en una disputa por el control de las actividades delictivas en la misma alcaldía, a la que se atribuyeron diversos hechos violentos en los últimos meses.

Las mismas fuentes vincularon a “El Virus” con un feminicidio y al menos cinco homicidios, además de delitos de extorsión, robo y narcomenudeo en la zona poniente de la capital.

Operativo interinstitucional localizó a “El Virus” en Hidalgo

La detención de Alberto Rodríguez fue resultado de trabajos de investigación, vigilancias fijas y móviles derivadas del seguimiento a diversos eventos de disparos de armas de fuego y homicidios ocurridos en la zona poniente de la Ciudad de México.

Elementos de la SSPC detuvieron en Hidalgo a Alberto “N”, alias “El Virus”, de 31 años : Foto: SSP
Elementos de la SSPC detuvieron en Hidalgo a Alberto “N”, alias “El Virus”, de 31 años : Foto: SSP

Las indagatorias establecieron que el probable líder se había trasladado al municipio de Santa Ana Hueytlalpan, en el estado de Hidalgo.

Fue detenido en un centro recreativo sobre la carretera Tulancingo–Metepec, en posesión de dosis de droga, el 18 de junio.

La operación reunió a elementos de la SSPC con información del CNI, policías de la SSC, agentes de la Fiscalía CDMX y la Policía Estatal de Seguridad Pública de Hidalgo.

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