Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara el último custodio de Diego

Diego Armando Maradona (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

Tras dos semanas con audiencias extraordinarias en medio de la feria judicial, este martes se reanuda el juicio por la muerte de Maradona con su cronograma normal.

Para la jornada de hoy, los fiscales citaron a un solo testigo: Aníbal Domínguez, uno de los custodios que formó parte del equipo de seguridad encargado de acompañar a Diego durante su internación domiciliaria.

Su declaración se escuchará después de la de los testigos Luciano Spena, nutricionista de la selección. Y Andrea Trimarchi, la contadora del Diez, quien declaró durante el receso de invierno en los tribunales de San Isidro.