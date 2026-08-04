Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara el último custodio de Diego

Tras dos semanas con audiencias extraordinarias en medio de la feria judicial, este martes se reanuda el juicio por la muerte de Maradona con su cronograma normal.
Para la jornada de hoy, los fiscales citaron a un solo testigo: Aníbal Domínguez, uno de los custodios que formó parte del equipo de seguridad encargado de acompañar a Diego durante su internación domiciliaria.
Su declaración se escuchará después de la de los testigos Luciano Spena, nutricionista de la selección. Y Andrea Trimarchi, la contadora del Diez, quien declaró durante el receso de invierno en los tribunales de San Isidro.
Las últimas declaraciones del juicio
En las últimas dos semanas declararon solo dos testigos de la causa. La primera fue Andrea Trimarchi, la contadora de Maradona, quien contó que ella se encargaba de pagar los gastos del día a día de Diego y sueldos. Contó que a Leopoldo Luque le pagaba 100 mil pesos desde 2019 por ser médico de cabecera del Diez mientras que a Agustina Cosachov, 33 mil.
El segundo testigo fue Luciano Spena, el nutricionista de la selección que fue convocado para una interconsulta cuando Maradona estaba en la internación domiciliaria. No lo pudo atender porque ese día el Diez estaba de mal humor y se peleó a los gritos con Luque.