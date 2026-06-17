Sicarios usan falsos uniformes de policías de la CDMX para asesinar a una familia: advierten disputa entre grupos criminales

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX detalló avances del crimen de familia en Azcapotzalco del 14 de junio. (Youtube/Clara Brugada Molina)

El asesinato de cuatro integrantes de una familia en Azcapotzalco habría estado ligado a una disputa entre células delictivas locales, informó el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, quien además dijo que las autoridades ya tenían identificados a los autores intelectuales y coordinadores del ataque ocurrido la madrugada del domingo en la colonia Pueblo de Santa María Malinalco.

El funcionario sostuvo que el caso no habría tenido relación con otro homicidio de una familia ocurrido en abril en la misma alcaldía. Según explicó, la agresión sí podría vincularse con otros hechos inscritos en una dinámica de confrontación entre grupos criminales de la zona.

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Durante el Informe de Seguridad de mayo, Vázquez Camacho precisó que la investigación apuntaba a una disputa entre dos células delictivas que operaban en Azcapotzalco. Esa confrontación, añadió, se habría originado por la fragmentación de una organización criminal con presencia en la demarcación.

La SSC dijo que ya tenía ubicados a quienes ordenaron y coordinaron el ataque

El ataque fue perpetrado por sicarios que se hicieron pasar por policías Foto: @MLopezSanMartin

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, afirmó este martes que las autoridades capitalinas tenían “plenamente identificada” a la célula criminal que ordenó el multihomicidio de una familia el domingo 14 de junio en la colonia Santa María Malinalco. También señaló que ya estaban identificados el grupo que recibió el ataque y los coordinadores de la agresión.

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En sus declaraciones, el secretario indicó: “Se tiene perfectamente identificados a los autores intelectuales y coordinadores del ataque y se tiene identificada también a la célula que recibió el mismo”. Agregó que la corporación trabajaba junto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para desmantelar por completo a ambas bandas.

“Primero que nada, lamentamos mucho el caso. Externamos nuestra solidaridad, como en cualquier hecho de violencia, con las víctimas. Un equipo especial atiende a las víctimas y la Secretaría ha dado acompañamiento a los familiares que sufrieron la agresión desde el primer momento. Lo seguirá haciendo a lo largo de los siguientes meses, hasta que haya rehabilitación y restitución para las víctimas, en coordinación con otras dependencias”, dijo Vázquez Camacho.

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“Sobre el caso en concreto, en la parte de investigación, es un caso que se inscribe en una disputa en la zona entre dos células delictivas locales”, añadió.

La agresión dejó cuatro personas muertas dentro de un inmueble de la colonia Pueblo de Santa María Malinalco. Las víctimas fueron un menor de 13 años, un hombre de 39 años y dos mujeres de 35 y 26 años, todos integrantes de una misma familia.

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El ataque ocurrió en la cerrada de Doctor Liceaga con Galeana en la colonia Santa María Malinalco Foto: Maps

Dos adolescentes lograron salir de la vivienda para pedir ayuda y resultaron lesionadas. De acuerdo con los reportes oficiales, hombres armados irrumpieron en el domicilio y dispararon contra sus ocupantes durante la madrugada del domingo.

La confrontación entre grupos habría bajado en mayo tras capturas de líderes

Vázquez Camacho dijo que las acciones emprendidas por las autoridades habían reducido la violencia en la alcaldía durante mayo. Entre esas medidas mencionó la captura de varios líderes de una y otra célula delictiva.

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El secretario afirmó que, a partir de esas detenciones, mayo prácticamente tuvo saldo blanco en términos de homicidios en Azcapotzalco. Añadió que, pese al ataque contra la familia, la investigación ya estaba avanzada.

La jefa de Gobierno Clara Brugada encabezó la conferencia en la que el titular de la SSC expuso el avance del caso. Ahí insistió en que el móvil identificado hasta ese momento apuntaba a una pugna entre grupos surgidos de la escisión de una misma organización criminal.

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La autoridad capitalina descartó un vínculo directo entre este multihomicidio y el caso de otra familia asesinada en abril. La línea principal de investigación, según lo informado por el secretario, se concentró en la confrontación entre células delictivas locales que operaban en esa zona de la alcaldía.

La SSC informó que ya tenía identificados a los autores intelectuales, coordinadores y a la célula vinculada con el multihomicidio en Azcapotzalco.

Cuatro integrantes de una familia fueron asesinados, entre ellos un menor de 13 años, y dos adolescentes resultaron lesionadas.

Pablo Vázquez Camacho descartó que el caso estuviera relacionado con el homicidio de otra familia en abril y lo atribuyó a una disputa entre grupos criminales locales.

La masacre

Los vecinos testificaron ante la autoridad y, de acuerdo a sus declaraciones, la familia se había mudado al lugar hace relativamente poco tiempo, lo que podría indicar un ataque premeditado.

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Los sobrevivientes declararon que seis personas se habrían hecho pasar por policías de investigación para poder acceder al inmueble y cometer el artero crimen.

El hecho quedó totalmente registrado en las cámaras de videovigilancia, que dieron cuenta de cómo sucedió el ataque sobre esta familia.

La grabación muestra a tres sujetos encapuchados que tocan la puerta del domicilio, entran y atacan a los ocupantes.