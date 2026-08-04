Facundo Moyano, un rebelde con perfil propio dentro del clan familiar que encabeza el líder del Sindicato de Camioneros

Hugo Moyano, con sus hijos Facundo, Hugo y Jerónimo

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A los 82 años, Hugo Moyano lidera no sólo uno de los principales sindicatos de la Argentina. También es la cabeza de un clan familiar que fue extendiendo su influencia en las filas gremiales y políticas.

En su primer matrimonio, el líder del Sindicato de Camioneros tuvo cuatro hijos; Pablo, Karina, Emiliano (fallecido en 2011) y Paola (única que no se dedicó al gremialismo y ex esposa del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia). De su segundo matrimonio nacieron Facundo y Hugo Antonio. Y del tercero, con su esposa actual, Liliana Zulet, Jerónimo, el menor.

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Hugo Moyano mantiene a 4 de sus 6 hijos en puestos centrales de Camioneros, pero la disputa familiar y las diferencias políticas y gremiales abrieron la incógnita sobre su sucesión dentro de una estructura donde cada miembro del clan ocupa espacios de perfiles distintos.

Hugo Moyano y su hijo Pablo, con Alberto Fernández

La discusión sobre el eventual heredero en Camioneros se cruzó con un dato que involucra al único hijo del líder sindical que no integra su organización y que siempre tuvo una carrera autónoma: luego de haber incursionado en la función legislativa en el PJ, Facundo Moyano volvió a la jefatura del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) en octubre de 2025.

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Dentro del universo camionero, Pablo Moyano sigue siendo secretario adjunto del sindicato de Capital y provincia de Buenos Aires y además conduce el Club Social y Deportivo Camioneros. Su permanencia en esos cargos convive con una pelea abierta con su padre desde hace cuatro años, originada por diferencias en el manejo de la obra social y ampliada luego por posturas distintas sobre la estrategia sindical, la CGT y el kirchnerismo.

Ese enfrentamiento amaga con debilitar su proyección como sucesor natural de su padre, pero en desde febrero pasado se produjo el regreso de Pablo a la actividad cotidiana de Camioneros, en una suerte de reconciliación que se atribuye al agravamiento de la interna del sindicato y las dificultades de Hugo Moyano para calmar las tensiones en sus propias filas.

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Hugo Moyano y su hija Karina

Hugo Antonio, Karina y Jerónimo conservan posiciones de conducción en la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros. Hugo Antonio Moyano, conocido como “Huguito”, es secretario de Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Federación de Camioneros y presidente del partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, el CET, creado por Hugo Moyano en 2013. En las últimas elecciones ganó una banca de diputado nacional en la lista de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

Karina Moyano ocupa la secretaría de la Mujer de la Federación y también es secretaria adjunta de una fracción de las 62 Organizaciones que es promovida por Pablo, con quien mantiene una excelente relación.

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Jerónimo Moyano, de 26 años, es el menor del clan familiar y en noviembre de 2025 pasó de la Secretaría de la Juventud de la Federación Nacional de Camioneros a ser encabezar la Secretaría Gremial e Interior, virtual número 3 de la organización que lidera Hugo.

Facundo Moyano y su hermano Hugo Antonio

Hijo de Liliana Zulet, que encabeza un holding de empresas que provee de servicios a Camioneros, Jerónimo estudió Derecho, aunque abandonó la carrera y fue escalando posiciones en la estructura sindical promovido por su padre, algo que a acentuó una relación distante con Pablo, crítico de ese vínculo privilegiado.

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Facundo Moyano, que tiene una pésima relación con Pablo por diferencias políticas, es, en los hechos, el rebelde de la familia porque nunca integró la estructura de Camioneros. Su base de construcción estuvo en el gremio de peajes, donde encabezó el SUTPA entre 2009 y 2017 y luego volvió a quedar al frente tras los comicios realizados en 2025, donde fue elegido secretario general al frente de una lista única, con el apoyo del 80% de los afiliados: obtuvo 4.482 votos sobre un total de 5.659.

Su recorrido también quedó marcado por una agenda propia sobre la vida interna de los sindicatos. En 2014, cuando era diputado nacional, impulsó un proyecto de democratización sindical que proponía elecciones más transparentes y democráticas y que incluía la limitación de mandatos, iniciativa que apoyó su padre, pero le generó enemigos entre sus colegas de la vieja guardia.

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Hugo Moyano, con su esposa Liliana Zulet y su hijo Jerónimo

En línea con ese planteo de democracia sindical Facundo desistió de buscar su reelección en el SUTPA y en 2021 fue elegido secretario adjunto de Florencia Cañabate.

Su vínculo con el moyanismo como sector sindical no desapareció pese a esa autonomía. Con el aval de Hugo Moyano, fue armador de listas opositoras con las que esa fracción amplió su presencia en distintos gremios.

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Facundo también tuvo una carrera parlamentaria. Fue diputado por el Frente Renovador entre 2011 y 2021 y renunció a su banca por diferencias con La Cámpora.

El dirigente volvió a diferenciarse de sus pares desde la pandemia al pronunciarse a favor de una modernización de la legislación laboral para generar más empleo.

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