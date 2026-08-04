Detención de Facundo Moyano, en vivo: se conocieron las primeras imágenes del ex diputado en el opertativo policial

La investigación por la detención de Facundo Moyano en un departamento del barrio porteño de Belgrano continúa sumando elementos mientras la Justicia avanza con las primeras medidas para reconstruir lo ocurrido durante la madrugada del lunes. El episodio se originó a partir de un llamado al 911 que alertó sobre una joven que corría semidesnuda por la vía pública y derivó en un operativo policial que terminó con la aprehensión del dirigente sindical.

De acuerdo con la información reunida hasta el momento, la causa busca esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho y determinar qué ocurrió dentro del inmueble antes de la llegada de los efectivos. En paralelo, se conocen nuevos testimonios, peritajes y actuaciones judiciales que permiten reconstruir la secuencia, mientras se espera la definición de las próximas medidas de la investigación.