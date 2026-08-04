Detención de Facundo Moyano, en vivo: se conocieron las primeras imágenes del ex diputado en el opertativo policial

La investigación por la detención de Facundo Moyano en un departamento del barrio porteño de Belgrano continúa sumando elementos mientras la Justicia avanza con las primeras medidas para reconstruir lo ocurrido durante la madrugada del lunes. El episodio se originó a partir de un llamado al 911 que alertó sobre una joven que corría semidesnuda por la vía pública y derivó en un operativo policial que terminó con la aprehensión del dirigente sindical.
De acuerdo con la información reunida hasta el momento, la causa busca esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho y determinar qué ocurrió dentro del inmueble antes de la llegada de los efectivos. En paralelo, se conocen nuevos testimonios, peritajes y actuaciones judiciales que permiten reconstruir la secuencia, mientras se espera la definición de las próximas medidas de la investigación.
Pidieron allanar el departamento y Moyano se negó a realizarse estudios
Fuentes con acceso a la investigación indicaron que el auxiliar fiscal solicitó a la jueza el allanamiento del departamento donde ocurrió el episodio, que permanece con consigna policial. La medida aún debe ser resuelta por la magistrada.
Las mismas fuentes señalaron que Facundo Moyano se negó a someterse a estudios de sangre y orina. Además, afirmaron que la joven declaró que él “no le pegó” y que lo ocurrido fue consecuencia del consumo de drogas. En esa línea, indicaron que la médica legista únicamente constató una lesión en una rodilla, que habría sido producto de una caída en la vía pública.
*Con información de Federico Fahsbender
Se conocieron las primeras fotos de Facundo Moyano tras la detención
A pocas horas del procedimiento policial en el barrio porteño de Belgrano, comenzaron a difundirse las primeras imágenes de Facundo Moyano luego de su aprehensión. Las fotografías corresponden al registro realizado tras su detención.
En las imágenes se lo observa de frente y de perfil con la misma vestimenta que llevaba al momento del operativo. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del episodio que derivó en su arresto.
La mañana de este martes se vio marcada por el confuso episodio que protagonizó en horas de la madrugada Facundo Moyano, uno de los hijos del sindicalista Hugo Moyano que fue demorado por personal de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Belgrano, donde él y su pareja, de 23 años, fueron interceptados por uniformados mientras mantenían un altercado en la vía pública.
Facundo Moyano, hijo del reconocido sindicalista Hugo Moyano, quedó en el centro de la escena este martes a la madrugada tras ser demorado por la policía en el barrio porteño de Belgrano. El episodio, que todavía genera confusión, ocurrió mientras el dirigente se encontraba junto a Candela Arizaga, una joven de 23 años que rápidamente captó la atención de los medios. La situación se volvió aún más mediática no solo por el nombre de Moyano, sino porque la historia de Candela ya había dado que hablar en el mundo del espectáculo y las redes sociales.
Candela Arizaga, la joven de 23 años que estaba con Facundo Moyano esta madrugada y que protagonizó un confuso episodio en pleno barrio porteño de Belgrano, fue filmada por varios testigos mientras deambulaba semidesnuda por la avenida Libertador.
Facundo Moyano, hijo del sindicalista Hugo Moyano, fue demorado este martes a la madrugada en el barrio porteño de Belgrano, donde protagonizó un confuso episodio junto a una joven identificada como Candela Arizaga, de 23 años. Horas más tarde, el fiscal Julián Pistone dispuso la detención del exdiputado “por lesiones y privación ilegítima de la libertad”.