México

CNTE y colectivos de búsqueda increpan a Sheinbaum previo a evento en San Quintín, Baja California

La presidenta realizará una gira este fin de semana en el estado fronterizo

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Claudia Sheinbaum realizará una gira en Baja California, sin embargo, se enfrenta a protestas de la CNTE y colectivos de búsqueda. (Captura de pantalla)
Claudia Sheinbaum realizará una gira en Baja California, sin embargo, se enfrenta a protestas de la CNTE y colectivos de búsqueda. (Captura de pantalla)

Previo al evento “Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas” en San Quintín, Baja California, la presidenta Claudia Sheinbaum fue recibida en el estado por manifestantes de la CNTE y colectivos de búsqueda este 19 de junio de 2026.

Entre empujones, cientos de manifestantes rodearon la camioneta de la mandataria mexicana, al tiempo que gritaban la consigna: “¡Claudia, mentiste!”, en referencia a la promesa de campaña de Sheinbaum respecto a la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007, una de las demandas por las que el magisterio mantiene un plantón en el Zócalo de la CDMX desde inicios de mes.

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Quienes esperaban a la titular del Ejecutivo Federal también le entregaron algunas solicitudes por escrito, el vehículo presidencial se vio obligado a detenerse ante la multitud.

Entre los mensajes con los que fue recibida la presidenta de México se podían leer:

“¡Imagínate! Trabajar más de 35 años de servicio, ahorrando toda tu vida con la esperanza de tener una vejez digna y darte cuenta que tus ahorros no te alcanzan para comer. ¡No a la ley del ISSSTE!”.

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Los maestros no fueron los únicos manifestantes, ya que familiares de víctimas de personas desaparecidas también esperaban a la presidenta, buscando visibilizar su causa.

Información en desarrollo...

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