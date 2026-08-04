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Los audiolibros de Harry Potter registraron un alza del 551% antes del estreno de la serie

Las escuchas de la saga en la plataforma de streaming se multiplicaron en su primera semana, impulsadas por la expectativa de la nueva adaptación televisiva que llega en diciembre

Como parte de la promoción de estrenos de 2027, la plataforma dejó ver nuevas imágenes de la esperada serie basada en la saga mágica. Crédito: HBO Max
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Las escuchas globales de los audiolibros de Harry Potter en Spotify se dispararon un 551% durante la primera semana tras su incorporación a la plataforma, en lo que la compañía describió como un crecimiento sin precedentes para una serie de ficción.

Los siete títulos de la saga —narrados por Stephen Fry a nivel mundial y por Jim Dale en el mercado estadounidense— acumularon miles de horas de escucha desde su disponibilidad para suscriptores Premium el 1 de julio. Así lo reveló la empresa sueca en un comunicado exclusivo publicado por People.

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El dato más llamativo corresponde al segundo libro, Harry Potter y la cámara secreta, cuyas reproducciones en Estados Unidos crecieron un 1.227% en el mismo período.

La serie de Harry Potter adaptará los siete libros de J.K. Rowling en una temporada por novela y con un plan de diez años - (Reuters)
La serie de Harry Potter adaptará los siete libros de J.K. Rowling en una temporada por novela y con un plan de diez años - (Reuters)

Para facilitar la navegación entre entregas, Spotify presentó al mismo tiempo una función denominada Series Linking, que vincula automáticamente los títulos de una misma saga. El sistema avisa al usuario cuando un libro forma parte de una serie, sugiere comenzar por el primero y, al finalizar cada entrega, recomienda el siguiente volumen sin necesidad de abandonar la aplicación.

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“Las páginas de series estarán vinculadas a libros y autores específicos, lo que facilitará ver todos los libros de una serie en un solo lugar”, señaló la compañía.

El repunte en las escuchas llega a pocos meses del estreno de la adaptación televisiva de HBO, previsto para el 25 de diciembre de 2026 en la plataforma Max. La serie adaptará cada uno de los siete libros de J.K. Rowling en una temporada distinta, con una duración proyectada de diez años. La primera temporada estará basada en Harry Potter y la piedra filosofal.

Harry Potter en Spotify
Spotify informó que los siete audiolibros de Harry Potter quedaron disponibles para suscriptores Premium desde el 1 de julio -(Spotify)

Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout encabezan el elenco como Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley, respectivamente. El reparto adulto incluye a John Lithgow en el papel de Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid.

Al contar con el formato de serie, cada novela dispondrá de más horas de desarrollo para incluir tramas y detalles que las películas originales debieron omitir. Warner Bros. destinó una inversión estimada en 2.000 millones de dólares para el total de la franquicia, con un costo por temporada de alrededor de 300 millones, cifras equiparables a las de House of the Dragon o The Rings of Power.

Dominic McLaughlin como Harry Potter en el primer adelanto oficial de la próxima serie de HBO Max
Dominic McLaughlin como Harry Potter en el primer adelanto oficial de la próxima serie de HBO Max (HBO Max )

Detrás de cámara, Francesca Gardiner —conocida por su trabajo en Succession— oficia de showrunner y productora ejecutiva, mientras que Mark Mylod, también de Succession, dirigirá varios episodios. J.K. Rowling participa como productora ejecutiva junto a David Heyman, quien ya integró el equipo de las películas originales. El compositor Hans Zimmer fue confirmado para la banda sonora de la serie.

Los tres protagonistas fueron elegidos tras un proceso de casting que convocó a más de 32.000 niños en el Reino Unido e Irlanda. El rodaje de la primera temporada arrancó el 14 de julio de 2025 en los estudios Leavesden y concluyó en mayo de 2026.

El repunte de los audiolibros de Harry Potter coincide con la expectativa por la serie de HBO que se estrenará el 25 de diciembre de 2026 en Max - (Captura de video)
El repunte de los audiolibros de Harry Potter coincide con la expectativa por la serie de HBO que se estrenará el 25 de diciembre de 2026 en Max - (Captura de video)

Cuando se anunció el proyecto en 2023, Warner Bros. Discovery aseguró que “cada temporada será fiel a los libros originales y llevará a Harry Potter y estas aventuras a nuevas audiencias en todo el mundo”, mientras aclaraba que las películas clásicas seguirán disponibles en la plataforma.

De acuerdo con lo informado por People, Daniel Radcliffe, quien interpretó al mago en las ocho películas producidas entre 2001 y 2011, confirmó que no tiene planes de sumarse a la nueva producción.

“Mi entendimiento es que buscan hacer un comienzo completamente nuevo”, dijo el actor de 37 años. “Pero les deseo toda la suerte del mundo y estoy muy emocionado de que esa antorcha sea pasada”, agregó.

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