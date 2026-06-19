Periodistas de Tenancingo enfrentan denuncia por críticas a Nancy Nápoles, alcaldesa acusada de autosecuestro

Nancy Nápoles fue señalada por el colectivo 100 periodistas del Edomex. Crédito: Facebook - Nancy Nápoles Pacheco

La agrupación 100 Periodistas por el Estado de México reveló que cuatro comunicadores del espacio informativo “La Madeja Política de Tenancingo” recibieron citatorios de la policía municipal para comparecer ante el Ministerio Público, luego de que la presidenta municipal, Nancy Nápoles Pacheco, los denunció por violencia digital en sus coberturas sobre la administración local.

La demanda, según el colectivo, se registró en la carpeta de investigación 275/2026, con fecha 26 de mayo de 2026, antes de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) señalara a Nápoles por el delito de simulación de secuestro, el cual presuntamente fue orquestado para cubrir un déficit de 40 millones en las finanzas de Tenancingo.

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Fue la misma agrupación quien dio a conocer las identidades de los periodistas:

Ángel Ávila Calvo

Alejandro López Vásquez

Ramón Castañeda Mondragón

Arturo Escobar Sánchez

El comunicado detalla que los cuatro fueron notificados el 2 de junio para rendir declaración ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVFSG) con sede en Metepec.

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La agrupación advirtió que la denuncia señalaba una posible sanción económica por daño psicológico a la presidenta municipal, quien solicitó una reparación del daño de 125 mil pesos por cada uno de los involucrados.

Según la investigación, Nápoles acusó a los cuatro comunicadores de violencia digital reiterada, ataques constantes en redes sociales, publicaciones, transmisiones y comentarios que difundían información falsa. Los señaló por referirse a ella con insultos, hostigamiento, intimidación, violencia psicológica, sarcasmo, ironía y por dañar su reputación.

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La alcaldesa denunció a los periodistas como ciudadana, no como servidora pública

Según el mensaje de 100 Periodistas por el Estado de México, la carpeta de investigación registró a Nápoles como denunciante en calidad de ciudadana, no en el ejercicio de sus funciones como presidenta municipal.

Afirmaron que las críticas que motivaron la denuncia abarcaron deficiencias en servicios públicos, alumbrado, agua, limpia, nepotismo, sueldos y costos de obras públicas. Presuntamente todos los señalamientos fueron publicados con respaldo en investigación periodística y solicitudes de información.

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Comunicado del colectivo periodístico. Crédito: Redes Sociales

La agrupación también reveló que Nancy Nápoles presuntamente había solicitado a la ciudadanía no comentar en redes sociales sobre el desempeño de su administración, y menos aún escuchar a la prensa local.

El grupo pidió la intervención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, del Fiscal del Edomex José Luis Cervantes, y del Congreso Estatal para frenar la criminalización del trabajo periodístico en Tenancingo.

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Además, señalaron que la denuncia contravino el sano desarrollo democrático de la entidad e invocó las recientes reformas a la Ley Integral de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos impulsadas por el Gobierno Mexiquense.

La FGJEM señaló a Nápoles por simulación de secuestro

El pasado 17 de junio de 2026, la FGJEM reveló una investigación en curso contra Nancy Nápoles Pacheco y cinco personas más por el delito de simulación de secuestro. Según la investigación, la edil habría fingido su propio plagio la noche del 31 de mayo para justificar un desfalco de 40 millones de pesos en las arcas del ayuntamiento.

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En las acciones habrían participado seis personas (FGJEM)

Sin embargo, las videograbaciones de cámaras de vigilancia no mostraron actos de violencia ni resistencia. Uno de los involucrados la auxilió para descender de su propio vehículo antes de abordar un Volkswagen Virtus rojo, donde presuntamente la levantaron.

Durante el trayecto, fue la propia alcaldesa quien habría indicado la ruta para evadir cámaras. Al detectar el despliegue policial para rescatarla, supuestamente pidió que la dejaran en un camino de terracería en la comunidad de El Capulín, donde fingió haber escapado.

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(FGJEM)

La Fiscalía ejerció acción penal contra seis personas. Tres fueron detenidas en Oaxaca el 11 de junio. El esposo y el cuñado de Nápoles permanecen prófugos y son señalados como los principales orquestadores del fraude.

La audiencia de imputación contra la presidenta municipal quedó fijada para el próximo 9 de julio.

Nancy Nápoles desacreditó a los medios que reportaron su secuestro

La actual alcaldesa de Tenancingo fue diputada local en la LX Legislatura del Edomex por el Distrito 7, donde coordinó dentro del grupo parlamentario el área de Impulso y Desarrollo del Liderazgo y Empoderamiento de las Mujeres.

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El 2 de junio, Nápoles Pacheco transmitió en vivo desde su cuenta oficial de Facebook. Sin confirmar ni desmentir el secuestro, dijo que le había “tocado vivir una situación difícil”. Descalificó a los medios que reportaron el caso como páginas que “distorsionan y malinforman” y pidió a la ciudadanía ignorar cualquier información que no publicara ella directamente.

Mensaje de la alcaldesa publicado el pasado 2 de junio. Crédito: Facebook - Nancy Nápoles

En esa misma transmisión agradeció el apoyo de su esposo, José Roberto, quien según la FGJEM habría sido uno de los organizadores del montaje desde febrero de 2026.

La investigación ministerial estableció que el esposo y el cuñado de la alcaldesa planearon el falso secuestro con meses de anticipación. El análisis de comunicaciones reveló 136 llamadas entre los organizadores entre abril y junio, y 49 registros entre ambos entre el 7 de abril y el 4 de junio, pese a que José Roberto negó cualquier contacto con los implicados.