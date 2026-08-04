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La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: llaga La Cabina de las Tentaciones a cambio de un sacrificio

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

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La Casa de los Famosos México 2026 arranca con Moisés Peñaloza como nuevo líder. Peñaloza obtiene la inmunidad semanal tras ganar la prueba del líder y compartirá la suite con Aldo Rendón.

La inmunidad le garantiza protección frente a cualquier nominación durante los próximos días, mientras que el resto de los habitantes permanece vulnerable a la eliminación.

La Cabina de las Tentaciones consiste en que un habitante ingresa a una habitación privada para acceder a un beneficio personal o colectivo, a cambio de realizar un sacrificio. Los premios pueden incluir llamadas con familiares o mejoras en la casa, pero el costo implica penalizaciones en las nominaciones o cambios que afectan la dinámica del juego.

Sigue en tiempo real lo que ocurre en La Casa de los Famosos México hoy martes 4 de agosto:

En pocas líneas:

13:07 hsHoy

<i>¿Qué es ‘Cabina de las Tentaciones en La Casa de los Famosos México’? </i>

Cabina de las Tentaciones en La Casa de los Famosos México es una dinámica donde un habitante entra a una habitación privada para recibir un beneficio personal o colectivo a cambio de un sacrificio.

Las recompensas implican privilegios como llamadas con familiares o mejoras en la casa, mientras que el costo exige penalizaciones en las nominaciones o afectaciones al juego.

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