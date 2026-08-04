La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: llaga La Cabina de las Tentaciones a cambio de un sacrificio

La Casa de los Famosos México 2026 arranca con Moisés Peñaloza como nuevo líder. Peñaloza obtiene la inmunidad semanal tras ganar la prueba del líder y compartirá la suite con Aldo Rendón.

La inmunidad le garantiza protección frente a cualquier nominación durante los próximos días, mientras que el resto de los habitantes permanece vulnerable a la eliminación.

La Cabina de las Tentaciones consiste en que un habitante ingresa a una habitación privada para acceder a un beneficio personal o colectivo, a cambio de realizar un sacrificio. Los premios pueden incluir llamadas con familiares o mejoras en la casa, pero el costo implica penalizaciones en las nominaciones o cambios que afectan la dinámica del juego.

Sigue en tiempo real lo que ocurre en La Casa de los Famosos México hoy martes 4 de agosto:

En pocas líneas: