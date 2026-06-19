Aficionados violentan camioneta de policía en Guadalajara, otros lo intentan con otro conductor y éste los atropella en Chihuahua

Aficionados violentan sacuden patrulla de policía y camioneta enn Guadalajara y Chihuahua Fotos: Capturas de pantalla videos redes sociales

Los festejos por el triunfo de México en el Mundial dejaron dos episodios de tensión en Guadalajara y Chihuahua: en el primero, aficionados sacudieron una patrulla de la Policía de Guadalajara con oficiales dentro; en el segundo, un conductor en estado de ebriedad atropelló a varios seguidores que celebraban en la vía pública y después fue detenido.

En el caso de Chihuahua, los reportes preliminares indicaron que al menos cuatro personas fueron atropelladas y que otras dos resultaron afectadas cuando intentaron detener al automovilista. Los lesionados recibieron atención médica tras el incidente ocurrido en las inmediaciones de la Glorieta de Pancho Villa.

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En Guadalajara, un video que circuló en redes sociales mostró a varias personas rodeando una unidad oficial de la Policía de Guadalajara y moviéndola de un lado a otro de forma intencional. La grabación correspondió a los festejos que se registraron en distintos puntos de la ciudad por la celebración de aficionados de la Selección Mexicana.

Las imágenes también dejaron ver que los seguidores corrieron hacia la patrulla y comenzaron a sacudirla mientras los oficiales permanecían en el interior. Hasta ese momento, las autoridades municipales no habían informado si hubo daños en la unidad ni si se aplicaron sanciones por lo ocurrido.

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El video muestra una multitud de personas en una calle oscura durante la noche. Un vehículo tipo camioneta de la Policía de Guadalajara, con luces azules y rojas intermitentes, está rodeado por numerosos individuos. Algunos de ellos se acercan a la patrulla, mientras otros graban con teléfonos móviles. La escena transcurre en Guadalajara y corresponde a un incidente que involucró a aficionados del fútbol tras un partido entre México y Corea, donde se aproximaron a la unidad policial.

En Chihuahua detuvieron al conductor tras una persecución breve

El otro hecho ocurrió en la capital de Chihuahua, donde un hombre identificado como Óscar C.E. condujo una camioneta pick up Chevrolet gris y presentó primer grado de ebriedad. Las personas celebraban en la glorieta cuando el vehículo embistió al grupo de aficionados.

Las grabaciones permitieron observar que varias personas fueron alcanzadas por la camioneta y que algunas cayeron al pavimento tras el impacto. Otros asistentes corrieron para ponerse a salvo, mientras en la zona se generaron momentos de tensión y se pidió apoyo de los cuerpos de emergencia.

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De acuerdo con los reportes, antes del atropellamiento un grupo de aficionados intentó mover de manera brusca la camioneta y le arrojó espuma al vehículo. Esa acción habría provocado el enojo del conductor, quien después lanzó la pick up contra quienes estaban en el lugar.

Un incidente nocturno en Chihuahua muestra a una camioneta oscura rodeada por personas, algunas con camisetas verdes, que empujan el vehículo. Posteriormente, varias personas yacen en el suelo. El conductor de la camioneta arrolló a tres fanáticos de la Selección Mexicana que impedían su paso y empujaban la unidad. Este video documenta un evento de cobertura periodística.

El presunto responsable continuó su marcha tras el hecho y desató una persecución breve. Minutos después fue localizado en el cruce de la avenida Ortiz Mena y la calle Glandorf, donde chocó contra un poste y luego fue interceptado por la Policía Municipal.

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El video de Guadalajara abrió reacciones divididas en redes sociales

En el caso de Jalisco, la secuencia difundida en plataformas digitales comenzó a viralizarse poco después de los festejos. Las reacciones entre usuarios se dividieron entre quienes cuestionaron la conducta de los aficionados y quienes centraron la atención en la respuesta que debieron tener los policías ante la agresión a la patrulla.

Lo que sí mostró el video fue una acción directa contra una unidad oficial en medio de una celebración masiva. La escena ocurrió mientras en la ciudad se desarrollaban concentraciones de aficionados por el resultado de la Selección Mexicana.

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Hasta ese momento no había información oficial sobre personas detenidas, posibles faltas administrativas o daños materiales relacionados con la patrulla. Tampoco se habían dado a conocer versiones institucionales sobre el estado de los oficiales que permanecieron dentro del vehículo mientras era sacudido.

Ambos casos ocurrieron en el contexto de celebraciones por el resultado del representativo mexicano, pero derivaron en hechos distintos: en Guadalajara se registró una agresión contra una unidad policial y en Chihuahua un automovilista arrolló a aficionados en la vía pública. En los dos episodios, los videos que circularon en redes sociales se convirtieron en el principal registro de lo sucedido.

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• Aficionados sacudieron una patrulla de la Policía de Guadalajara mientras los oficiales estaban dentro de la unidad.

• En Chihuahua, un conductor con primer grado de ebriedad atropelló al menos a cuatro personas durante los festejos por el triunfo de México.

• El automovilista fue detenido después de una persecución que terminó en avenida Ortiz Mena y calle Glandorf, tras chocar contra un poste.