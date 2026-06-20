México

Embajador de EEUU presume resultados de cooperación migratoria con México tras reunión bilateral

El encuentro reunió a altos funcionarios de ambos gobiernos para dialogar sobre los avances en el combate a redes de tráfico y trata de personas

Guardar
Google icon
El encuentro fue realizado este 19 de junio. Crédito: SRE
El encuentro fue realizado este 19 de junio. Crédito: SRE

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró los resultados de la cooperación bilateral en materia migratoria tras sostener una reunión de trabajo con funcionarios mexicanos este viernes 19 de junio.

Johnson señaló, mediante un mensaje en sus redes sociales, que el trabajo conjunto entre ambos países ha permitido reducir la migración ilegal, combatir redes de trata de personas y salvar vidas.

PUBLICIDAD

La reunión fue encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, junto con el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INAMI) Sergio Salomón.

Asimismo, autoridades mexicanas revelaron que se contó con la presencia de representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

PUBLICIDAD

La reunión de este viernes se inscribió en el marco del Grupo Bilateral de Implementación (BIG), anunciado el 12 de junio por Johnson y Velasco para coordinar a 15 agencias del gobierno de Trump con sus contrapartes mexicanas. El mecanismo busca generar resultados medibles en seguridad fronteriza, combate al fentanilo, tráfico de armas y migración irregular.

México y Estados Unidos destacaron reducción de migración irregular

Mediante un comunicado en sus canales oficiales, la SRE informó que la cooperación permanente entre ambos gobiernos ha permitido reducir la migración irregular y combatir las redes de tráfico y trata de personas.

Embajador de EEUU junto a la Secretaria de Gobernación y el titular de la SRE. Crédito: SRE
Embajador de EEUU junto a la Secretaria de Gobernación y el titular de la SRE. Crédito: SRE

La Cancillería señaló que la colaboración binacional se basa en el respeto a los principios que rigen la relación entre los dos países.

La secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez afirmó en sus redes sociales que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, existe coordinación entre los gobiernos de México y Estados Unidos para trabajar los temas de la agenda bilateral.

Johnson ya había dicho en mayo que la frontera es actualmente la más segura de la historia

El embajador repitió este viernes un señalamiento que hizo el 26 de mayo, cuando presentó el balance de su primer año en el cargo. En ese momento, Johnson afirmó que la Patrulla Fronteriza registró el nivel más bajo de aprehensiones en la frontera suroeste en 55 años, con detenciones diarias 95% por debajo de los niveles de la administración de Joe Biden, con cero liberaciones de migrantes.

Una camioneta blanca de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. y una gris mexicana estacionadas frente a un muro fronterizo, con siluetas de agentes, barreras y banderas.
El embajador señaló que es la frontera más segura en la historia de ambos países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diplomático atribuyó esos resultados al freno de la migración ilegal y al combate al tráfico de personas. Señaló que las acciones conjuntas salvaron vidas al reducir los cruces en condiciones de riesgo, y que la relación entre los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum generó “resultados reales”, aunque reconoció que “queda mucho trabajo por delante”.

En materia de combate al fentanilo, las muertes por sobredosis en Estados Unidos disminuyeron 35% para finales de 2025. Las incautaciones de fentanilo en la frontera por parte de autoridades estadounidenses cayeron 50%, mientras que las realizadas en territorio mexicano aumentaron, lo que frenó el flujo de droga antes de que llegara a comunidades en ese país. El flujo marítimo de drogas hacia Estados Unidos disminuyó más de 95%.

Las fuerzas de seguridad mexicanas incautaron 65.5 toneladas métricas en el mar y desmantelaron más de 2 mil 300 narcolaboratorios en el periodo reportado. Desde el inicio de la administración Trump, México realizó 96 extradiciones y 92 transferencias a custodia estadounidense bajo su Ley de Seguridad Nacional, entre ellas cuatro de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI.

Velasco visitó la embajada de Estados Unidos dos días antes de la reunión bilateral

El canciller Roberto Velasco acudió el 16 de junio a la Embajada de Estados Unidos en México, donde se reunió con Johnson y revisaron tareas de seguridad vinculadas al Mundial 2026 en el Centro Conjunto de Coordinación.

El embajador señala que el recorrido forma parte de los trabajos de seguridad vinculados con el Mundial 2026
Ronald Johnson señaló que la delegación acudió al Centro Conjunto de Coordinación para revisar tareas de seguridad vinculadas al Mundial 2026. Crédito: X/@USAmbMex

El embajador describió la cooperación entre ambos países como basada en “una estrecha coordinación”, el intercambio de información y “esfuerzos conjuntos” para fortalecer la seguridad y “proteger a nuestros ciudadanos”.

En esa misma jornada, Johnson informó que su gobierno había transferido a 313 personas buscadas por la justicia mexicana desde que Donald Trump inició su segundo mandato en enero de 2025. La cifra contrasta con los 269 requerimientos de extradición que México mantiene enviados a Estados Unidos, de los cuales 233 seguían pendientes y 36 habían sido rechazados, de acuerdo con el propio Velasco en conferencia de prensa del 19 de mayo.

Temas Relacionados

EEUUSRERonald JohnsonMigraciónPolítica Mexicanamexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 19 de junio? Línea 3 del STC presenta retrasos en todas sus estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 19 de junio? Línea 3 del STC presenta retrasos en todas sus estaciones

Sección 22 vota a favor de millonario bono ofrecido por la SEP,  levantarán la huelga en CDMX y Oaxaca

El magisterio del estado votó a favor de la reorganización estratégico de las movilizaciones

Sección 22 vota a favor de millonario bono ofrecido por la SEP,  levantarán la huelga en CDMX y Oaxaca

¿Qué necesita Sudáfrica para avanzar a los deciseisavos de final del Mundial 2026?

Los Bafana Bafana llegan con un solo punto en dos partidos y están obligados a sumar en la última fecha para sostener sus esperanzas

¿Qué necesita Sudáfrica para avanzar a los deciseisavos de final del Mundial 2026?

Gloria Trevi, Inspector y el Trono de México, conciertos en la Feria de la Barbacoa 2026: fechas, cartelera y horarios

La edición de la feria incluirá muestra gastronómica con barbacoa preparada de forma tradicional, concurso de barbacoyeros y 10 conciertos, todo a 2 horas de la CDMX

Gloria Trevi, Inspector y el Trono de México, conciertos en la Feria de la Barbacoa 2026: fechas, cartelera y horarios

Es es el reglamento de FIFA por el que México tiene asegurado el primer lugar del Grupo A

Para este Mundial 2026 la FIFA modificó el criterio de desempate principal en fase de grupos

Es es el reglamento de FIFA por el que México tiene asegurado el primer lugar del Grupo A
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 19 de junio: ¿Quién es quién en la Nueva Familia Michoacana?

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 19 de junio: ¿Quién es quién en la Nueva Familia Michoacana?

Golpe a Los Rusos: capturan a “El Rodilla”, vinculado con las fosas clandestinas de Miguel Alemán en Baja California

Gobernadora de Sinaloa solicita pensión por retiro para exjefe policiaco acusado de vínculos con Los Chapitos por EEUU

Marina desmantela narcolaboratorio en Sinaloa y asegura 700 kilos de producto terminado

Relación entre Los Chapitos y el CJNG sigue, contrario a lo que dice Harfuch, asegura Jesús Lemus

ENTRETENIMIENTO

Gloria Trevi, Inspector y el Trono de México, conciertos en la Feria de la Barbacoa 2026: fechas, cartelera y horarios

Gloria Trevi, Inspector y el Trono de México, conciertos en la Feria de la Barbacoa 2026: fechas, cartelera y horarios

Marcha Lencha 2026: los contingentes, las activistas y las recomendaciones oficiales para el evento LGBT en CDMX

Preparan película de Juan Gabriel, dirigida por el cineasta de “La Oficina”

Tepezcohuite: el secreto de belleza de Salma Hayek que la Marina impidió que llegara a Países Bajos

Pepe Aguilar vuelve a ser tendencia por un video donde humilla a Leonardo: lo llama “burro”, lo interrumpe y le niega un abrazo

DEPORTES

¿Qué necesita Sudáfrica para avanzar a los deciseisavos de final del Mundial 2026?

¿Qué necesita Sudáfrica para avanzar a los deciseisavos de final del Mundial 2026?

Es es el reglamento de FIFA por el que México tiene asegurado el primer lugar del Grupo A

Jugadores de Sudáfrica reciben joyas de 50 mil dólares por empatar contra República Checa

Intensa tormenta obliga al cierre temporal del Fan Fest en Monterrey

Así celebró el Atlético de Madrid el debut de Obed Vargas en el Mundial 2026