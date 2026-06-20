México

Golpe a Los Rusos: capturan a “El Rodilla”, vinculado con las fosas clandestinas de Miguel Alemán en Baja California

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación arrestaron a Miguel “N”, señalado por su probable participación en la desaparición de al menos cinco personas

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El video documenta la detención de un hombre por agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía General del Estado de Baja California contra El Rodilla de Los Rusos. Crédito: FGE Baja California

La Fiscalía General del Estado de Baja California capturó a Miguel “N”, alias “El Rodilla”, presunto integrante de la célula criminal “Los Rusos” y señalado por su probable participación en la privación ilegal de la libertad de varias de las víctimas halladas en las fosas clandestinas del poblado Miguel Alemán, en Mexicali.

La detención fue realizada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, tras trabajos de inteligencia de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares.

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La investigación estableció que al menos cinco personas fueron privadas de la libertad y trasladadas a un domicilio en Mexicali, donde permanecieron retenidas contra su voluntad y presuntamente fueron sometidas a agresiones físicas por parte de sus captores.

Tres de las víctimas —Hiram “N”, René “N” y María Lizbeth “N”— contaban con reporte de desaparición y fueron identificadas posteriormente entre los cuerpos encontrados en las fosas.

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Autoridades revelaron recientemente que han sido localizados 44 cuerpos en las fosas clandestinas del poblado de Miguel Alemán.

“El Rodilla” mantenía vínculos con operador abatido de Los Rusos

De acuerdo con las indagatorias, el imputado mantenía vínculos con Marco Antonio Valenzuela, alias “El Cabezón”, identificado como uno de los principales operadores de Los Rusos en la región. Valenzuela fue abatido recientemente durante un operativo de fuerzas federales en San Luis Río Colorado, Sonora.

La captura de “El Rodilla” se enmarca en una investigación más amplia. La FGE identificó a otros integrantes de la organización criminal como colaboradores de “El Cabezón”, y las líneas de investigación apuntan a determinar el grado de participación de cada uno en los hechos relacionados con las fosas.

Miguel "N" fue señalado por las autoridades como integrante de "Los Rusos". Crédito: FGEBC
Miguel "N" fue señalado por las autoridades como integrante de "Los Rusos". Crédito: FGEBC

Según las líneas de investigación, las víctimas fueron privadas de la libertad en un primer momento y llevadas a un domicilio en Mexicali. Ahí permanecieron retenidas contra su voluntad y presuntamente fueron sometidas a agresiones físicas por parte de sus captores antes de ser trasladadas al sitio donde fueron localizadas.

Su identificación fue posible gracias a las indagatorias realizadas por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares. Las otras dos víctimas aún no han sido identificadas.

44 cuerpos y 22 fosas clandestinas localizadas en Miguel Alemán

Las labores de búsqueda en el poblado Miguel Alemán, en el Valle de Mexicali, han arrojado el hallazgo de 44 restos humanos distribuidos en 22 fosas clandestinas. Los trabajos permanecen vigentes desde enero de 2026.

Autoridades estatales y colectivos trabajan en la zona. Crédito: Facebook - Madres Unidas y Fuertes Oficial
Autoridades estatales y colectivos trabajan en la zona. Crédito: Facebook - Madres Unidas y Fuertes Oficial

De acuerdo con el análisis de las osamentas, la data de los restos va de algunos meses hasta siete años. Los patrones varían, debido a que hay cuerpos carbonizados, calcinados, expuestos y en distintos estados de descomposición. En declaraciones a medios, el coordinador de la Unidad de Búsqueda de la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali, Alfredo Hernández, advirtió que la cifra de cuerpos podría aumentar y descartó abandonar la zona de búsqueda.

El coordinador precisó que el conteo se realiza conforme al hallazgo, sin posibilidad de definir un número exacto, dado que en los restos carbonizados o calcinados podría haber más de una persona. Las labores de búsqueda continúan desde enero de 2026 pese a las altas temperaturas.

Miguel “N” quedó a disposición del juez mientras continúan las investigaciones

Autoridades detallaron que “El Rodilla” quedó a disposición de la autoridad judicial y permanece sujeto al proceso penal correspondiente. La FGE informó que las investigaciones continúan para determinar la participación de más personas involucradas en los crímenes vinculados a las fosas clandestinas de Miguel Alemán.

La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares mantiene abiertas las líneas de investigación sobre otros integrantes de Los Rusos, ya identificados como colaboradores del operador abatido. La institución no precisó plazos ni detalles adicionales sobre esas diligencias.

Según un comunicado compartido por las autoridades, la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, señaló que la captura representa un paso para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a todos los responsables de estos crímenes.

Los Rusos, la facción del Cártel de Sinaloa en Baja California

Los Rusos son una facción del Cártel de Sinaloa afín a “Los Mayos”, el grupo liderado por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, hijo del fundador del cártel Ismael “El Mayo” Zambada García.

La organización de Los Rusos es encabezada por Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, quien controla el corredor de narcotráfico de Mexicali.

Del apodo de su líder es que nace el nombre de la organización criminal.

Juan José Ponce Félix - El Ruso - Los Rusos - Cártel de Sinaloa
Fotografía de "El Ruso". Foto: Jesús Aviles / Infobae México

La DEA considera que la organización es responsable de distribuir millones de dólares en fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína desde México hacia Estados Unidos. El gobierno estadounidense alega además que El Ruso paga sobornos de más de 1 millón de dólares mensuales a miembros del gobierno, la policía y el ejército en México para mantener sus operaciones.

En septiembre de 2025, la DEA, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciaron una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto y condena de “El Ruso”. Estados Unidos designó al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera en febrero de 2025.

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