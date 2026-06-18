Morena va contra alcaldesa de Tenancingo investigada por presunta simulación de secuestro y desfalco de 40 mdp

Morena inició un proceso para suspender derechos partidarios a la alcaldesa de Tenancingo.

Morena informó que comenzó un procedimiento interno para suspender los derechos partidarios de la alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, Nancy Nápoles Pacheco, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) la señalara por su presunta participación en la simulación de un secuestro.

A través de un comunicado, la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, confirmó que solicitó formalmente a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) el inicio de un procedimiento sancionador ordinario en contra de la edil.

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De acuerdo con Morena, la CNHJ sesionó y determinó abrir el debido proceso, además de analizar la aplicación de medidas cautelares relacionadas con la suspensión de los derechos partidarios de la funcionaria municipal.

Comunicado oficial.

El partido argumentó que la medida deriva de conductas que presuntamente contravienen los principios establecidos en sus estatutos y los compromisos éticos de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

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Fiscalía acusa simulación de secuestro para justificar presunto faltante de recursos

La decisión de Morena ocurre después de que la Fiscalía mexiquense anunciara que ejercitó acción penal contra varias personas presuntamente involucradas en la simulación de un secuestro denunciado por la alcaldesa el pasado 1 de junio.

Según la investigación ministerial, Nancy Nápoles reportó haber sido privada de la libertad el 31 de mayo.

La Fiscalía acusa a la alcaldesa por presunta simulación de secuestro. Foto: Facebook / Nancy Nápoles

Sin embargo, las indagatorias concluyeron que el hecho habría sido planeado con anticipación para exigir un supuesto rescate de 40 millones de pesos.

La Fiscalía sostiene que esos recursos serían obtenidos del erario municipal y tendrían como finalidad justificar un presunto faltante financiero en la administración local.

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Las autoridades también señalaron como presuntos participantes a familiares de la alcaldesa, entre ellos su esposo José Roberto “N” y su cuñado Óscar “N”, además de otras personas que habrían colaborado en la planeación y ejecución del caso.

Los elementos que sustentan la investigación

De acuerdo con la carpeta de investigación, el Ministerio Público reunió diversos indicios que apuntan a la existencia de un plan previo para simular el secuestro.

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Entre los elementos de prueba se incluyen videos de videovigilancia del vehículo involucrado. Foto: Facebook / Nancy Nápoles

Entre los principales elementos señalados por la Fiscalía se encuentran:

La identificación del vehículo utilizado durante los hechos mediante cámaras de videovigilancia .

Imágenes en las que, según las autoridades, no se observan actos de violencia o sometimiento contra la alcaldesa.

Registros de comunicaciones entre los presuntos implicados durante varios meses.

Testimonios que refieren una supuesta planeación anticipada del caso.

La hipótesis de que el rescate solicitado sería utilizado para justificar un presunto desfalco de 40 millones de pesos.

La Fiscalía informó que varias personas ya fueron detenidas y que la alcaldesa deberá comparecer ante un juez el próximo 9 de julio durante la audiencia de formulación de imputación por el delito de simulación de secuestro.

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Nancy Nápoles rechaza acusaciones y denuncia motivaciones políticas

Tras los señalamientos de la Fiscalía, Nancy Nápoles negó haber participado en la organización de su secuestro y aseguró que existe una intención política detrás de las acusaciones.

Nancy Nápoles Pacheco aseguró que se trata de un asunto político en su contra. Video: Facebook / Nancy Nápoles

En un mensaje difundido en redes sociales, la presidenta municipal sostuvo que la información proporcionada por las autoridades ha sido manipulada y afirmó que se busca desacreditarla como persona, mujer y servidora pública.

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Asimismo, rechazó categóricamente la versión de que exista un desfalco de 40 millones de pesos en el Ayuntamiento de Tenancingo y aseguró que las finanzas municipales se encuentran en condiciones sanas.

La alcaldesa también pidió la intervención del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México para revisar las cuentas públicas del municipio y verificar el estado de los recursos.

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Morena enfatiza respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia

En su posicionamiento, Morena señaló que el procedimiento interno se desarrollará con apego al debido proceso y garantizando el respeto a la presunción de inocencia de las personas involucradas.

Morena afirmó que el proceso se llevará con respeto al debido proceso y la presunción de inocencia. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

La dirigencia nacional subrayó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será la instancia responsable de conducir las investigaciones internas y emitir la resolución correspondiente conforme a los estatutos del partido.

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El partido agregó que mantendrá una política de cero tolerancia frente a conductas que puedan contravenir los principios que dieron origen al movimiento, al tiempo que reiteró su compromiso con la legalidad, la ética pública y la rendición de cuentas.

Mientras avanzan tanto las investigaciones judiciales como el proceso partidario, el caso de la alcaldesa de Tenancingo continúa generando atención a nivel estatal y nacional por las implicaciones políticas y legales que podría tener para la administración municipal y para Morena.