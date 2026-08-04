Cambio de escuela secundaria CDMX 2026: fechas y requisitos que pide la AEFCM

El trámite de cambio de plantel es gratuito y se realiza únicamente en línea a través del portal oficial de la AEFCM, dependencia de la SEP.

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Las familias de la Ciudad de México que no quedaron conformes con la secundaria pública asignada para el ciclo escolar 2026-2027 pueden solicitar un cambio de plantel entre el 6 y el 10 de agosto.

El trámite lo gestiona la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) en línea, es gratuito y está abierto a quienes recibieron una asignación en el periodo ordinario de preinscripciones.

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La solicitud no garantiza el cambio: la asignación depende de los lugares disponibles en cada escuela.

El portal para hacer la solicitud es preinscripciones.aefcm.gob.mx, dando clic al apartado ‘’Solicitud de cambio de asignación de 1° de secundaria’'.

Así debe verse la opción para cambio de escuela secundaria en el portal oficial. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)

La opción se activa el 6 de agosto y cierra el 10 del mismo mes. Los resultados se publican a partir del 25 de agosto, en el mismo portal de la AEFCM, dependencia de la SEP.

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Qué requisitos pide la AEFCM para realizar el cambio de escuela

La SEP pide tener a la mano cuatro datos para completar el registro en línea: CURP del estudiante, tres opciones de escuela con su clave de centro de trabajo (CCT), dirección de correo electrónico y número de teléfono.

Una vez enviada la solicitud, el sistema genera un comprobante con número de folio. Ese folio es indispensable para consultar el resultado de la asignación. Los datos capturados no se pueden modificar después del envío.

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A través de una publicación en X, la SEP compartió un video en donde se encuentran los detalles sobre la gestión para el ingreso a secundaria 2026. (X/@SEP_mx)

Si aprueban el cambio, se pierde el lugar original

Si la AEFCM autoriza el cambio solicitado, el lugar asegurado en la primera escuela asignada se pierde de forma automática para dárselo a otro alumno.

Si el cambio es rechazado por falta de cupo, el estudiante mantiene su escuela original.

Las solicitudes de cambio de secundaria en la CDMX se reciben el 6, 7 y 10 de agosto de 2026 en el portal de la AEFCM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso la autoridad educativa recomienda hacer la solicitud durante los primeros días del periodo y no esperar al 10 de agosto. A mayor demanda en un plantel, menor probabilidad de obtener el cambio.

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Quién puede pedir el cambio

El proceso está dirigido a estudiantes asignados a 1° de secundaria en escuelas públicas de la Ciudad de México que deseen un plantel distinto al que les fue asignado.

También pueden participar alumnos procedentes de escuelas privadas, de otros estados o del extranjero, siempre que vayan a ingresar a primer grado.

Si la AEFCM autoriza el cambio, el lugar en la escuela original se pierde de forma automática para asignárselo a otro alumno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Centros de Atención Múltiple: el trámite no es en línea

Los estudiantes que requieren cambio a un Centro de Atención Múltiple (CAM) en secundaria no pueden usar la plataforma digital.

Para escuelas de todas las alcaldías, excepto Iztapalapa, el contacto es deei.controlescolar@aefcm.gob.mx o al número telefónico (55) 3601 1000 y (55) 3601 8400, extensiones 44233 y 44234.

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Para cambios a Centros de Atención Múltiple en Iztapalapa, el contacto es saiddgsei@aefcm.gob.mx; para el resto de las alcaldías, deei.controlescolar@aefcm.gob.mx. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para planteles en la alcaldía de Iztapalapa, el correo es saiddgsei@aefcm.gob.mx, mismo número telefónico.

Inscripciones extemporáneas: fechas de registro y publicación de resultados

Quienes no realizaron el registro en el periodo ordinario pueden inscribirse en el periodo extemporáneo a lugares disponibles.

Las fechas son el 6, 7, 10, 11 y 12 de agosto, a través del mismo portal de la AEFCM. Los resultados de este proceso también se publican a partir del 25 de agosto.

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Las preinscripciones extemporáneas a 1° de secundaria están disponibles del 6 al 12 de agosto de 2026 en el portal oficial de la AEFCM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite es el mismo: registro en línea, comprobante con folio y consulta de resultados en la plataforma. Con el comprobante de asignación, la familia debe acudir al plantel para formalizar la inscripción antes del inicio del ciclo escolar.

Cambios y preinscripciones deben resolverse antes del 31 de agosto

Las solicitudes de cambio cierran el 10 de agosto, las preinscripciones extemporáneas el 12 de agosto y los resultados de ambos procesos se publican el 25 de agosto.

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El ciclo escolar 2026-2027 inicia el 31 de agosto y concluye el 9 de julio de 2027, según el calendario publicado por la SEP. (SEP)

El margen es reducido porque el calendario escolar 2026-2027 publicado por la SEP fija el 31 de agosto como fecha de inicio de clases para preescolar, primaria y secundaria en todo el país.

El ciclo contempla 185 días efectivos de jornada escolar y concluye el 9 de julio de 2027.