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¿Cuándo se anunciará al nuevo James Bond? Esto dijo Amy Pascal, la nueva responsable de la franquicia

Pascal reveló que la producción avanza con una selección “muy, muy metódica” para encontrar al nuevo protagonista de la saga

Intriga por la identidad del nuevo James Bond en el cine
Amy Pascal aseguró que la búsqueda del nuevo 007 avanza con un proceso cuidadoso para encontrar una versión diferente del personaje.(Imagen Ilustrativa Infobae)
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La identidad del próximo James Bond podría revelarse antes de que termine 2026. Amy Pascal, una de las nuevas responsables de la franquicia, aseguró que el equipo a cargo de la selección del actor avanza con cautela y que el anuncio del intérprete que reemplazará a Daniel Craig ya tiene una fecha tentativa.

“Diría que el final del año es una buena apuesta”, declaró Pascal en una entrevista con Deadline durante la promoción de Spider-Man: Brand New Day, filme en el que participa como productora. Sus declaraciones constituyen la primera actualización oficial sobre el calendario del casting para el nuevo agente 007.

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La productora explicó que el proceso requiere una evaluación detallada debido al impacto que tuvo Craig durante sus cinco películas como Bond. El actor interpretó al espía británico desde Casino Royale (2006) hasta No Time to Die (2021), filme que cerró su etapa con el personaje.

“Estamos siendo muy, muy metódicos. Después de haber trabajado con Barbara Broccoli en el estudio, quiero decir, Daniel Craig es difícil de seguir”, comentó Pascal.

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Amy Pascal, productora y una de las nuevas responsables de la franquicia de James Bond (REUTERS/Mario Anzuoni)
Amy Pascal, productora y una de las nuevas responsables de la franquicia de James Bond (REUTERS/Mario Anzuoni)

La ejecutiva también adelantó que el próximo intérprete deberá representar una dirección distinta para la franquicia. Ello coincide con el cambio en el liderazgo creativo de la saga.

La próxima película de James Bond será la primera entrega desarrollada bajo Amazon MGM Studios, compañía que quedó a cargo de la saga tras el acuerdo que puso fin al control creativo exclusivo de Barbara Broccoli y Michael G. Wilson.

El proyecto, que es llamado temporalmente Bond 26, contará con Denis Villeneuve como director. El cineasta, responsable de Duna y Duna: parte 2 estará acompañado por Steven Knight, creador de Peaky Blinders, quien escribirá el guion.

Según los reportes publicados, la producción tendría previsto comenzar en 2027, con un estreno proyectado para 2028. Por ahora, la historia de la película se mantiene bajo reserva y la principal incógnita de la nueva entrega es quién asumirá el papel principal.

Daniel Craig interpretó a James Bond durante 15 años antes de despedirse del personaje con No Time to Die en 2021. (REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo)
Daniel Craig interpretó a James Bond durante 15 años antes de despedirse del personaje con No Time to Die en 2021. (REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo)

¿Quiénes son los candidatos para interpretar a James Bond?

Aunque la franquicia no ha confirmado nombres oficiales, varios actores han aparecido en los rumores de los últimos meses. Callum Turner aparece como uno de los nombres con mayor presencia en las apuestas para asumir el papel, seguido por Harris Dickinson y Jacob Elordi. También surgió recientemente el nombre de Tom Francis, actor de teatro que habría participado en audiciones con el equipo de producción.

Sin embargo, la franquicia no ha confirmado ningún favorito y el proceso continúa abierto. De acuerdo con Euronews, las audiciones habrían llegado a una fase avanzada, con el director Denis Villeneuve y los productores Amy Pascal y David Heyman involucrados en la evaluación final de los postulantes.

Callum Turner, Jacob Elordi y otros nombres han surgido entre los rumores para interpretar al próximo agente británico (REUTERS/Christian Mang)
Callum Turner, Jacob Elordi y otros nombres han surgido entre los rumores para interpretar al próximo agente británico (REUTERS/Christian Mang)

Una posibilidad que ha tomado fuerza es que la nueva etapa de Bond apueste por un actor británico menos conocido, una estrategia similar a la utilizada cuando se eligió a Craig en 2005. La idea sería encontrar a un intérprete jóven, probablemente a finales de sus 20 años, que sea capaz de construir una nueva identidad para el personaje sin estar demasiado asociado a otros papeles previos.

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James BondAmy pascalagente 007Daniel Craig

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