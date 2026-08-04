River Plate acordó con Olympiakos de Grecia y encaminó la llegada de su octavo refuerzo

Francisco Ortega, el octavo refuerzo de River Plate (Reuters/Andrew Boyers)

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River Plate es el claro protagonista de este mercado de pases. Más allá de los borrados y las salidas, el principal foco de atención está depositado en las incorporaciones. Según le confiaron a Infobae desde las oficinas del Monumental, el Millonario llegó a un acuerdo con Olympiakos de Grecia por Francisco Ortega. Será la octava cara nueva para el Chacho Coudet en esta ventana de transferencias.

Por lo que pudo saber este sitio, la operación se apalabró en un monto de 5 millones de euros por la totalidad del pase. El lateral izquierdo, de 27 años, firmará un contrato que lo vinculará con el club de Núñez hasta diciembre de 2029.

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La incorporación de Francisco Ortega responde a la urgencia del entrenador Eduardo Coudet, quien solicitó refuerzos ante la seguidilla de derrotas del equipo y la lesión de Marcos Acuña, uno de los habituales titulares sobre el sector izquierdo de la defensa. La negociación avanzó en los últimos días luego de que Ortega manifestara su deseo de volver al fútbol argentino, lo que permitió destrabar la diferencia económica con el club griego. Olympiacos, que en un principio exigía 7.5 millones de euros, aceptó finalmente una cifra sensiblemente menor.

Vale destacar que el Millonario, tras caer en la final del Torneo Apertura ante Belgrano, no inició el semestre como esperaba. Primero fue eliminado de la Copa Argentina a manos de Aldosivi y luego hilvanó tres derrotas de manera consecutivas en el torneo local al caer contra Barracas Central, Gimnasia y Esgrima La Plata y Rosario Central.

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Ortega inició su carrera profesional en Vélez Sarsfield en 2017 y emigró a Grecia en 2023, cuando Olympiacos pagó 4.5 millones de euros por su ficha. Durante sus tres temporadas en Europa, el defensor disputó 107 partidos oficiales, convirtió un gol y registró 8 asistencias, además de obtener un campeonato internacional (Conference League) y tres títulos locales.

La dirigencia de River Plate viene afrontando un mercado de pases con movimientos de alto impacto. Ortega es el octavo refuerzo y se suma a una nómina de incorporaciones que ya incluye a dos campeones del mundo como Ángel Correa y Nicolás Otamendi. También cerró a los uruguayos Mauro Arambarri y Giovanni González, repatrió a los delanteros Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán y fichó al joven talento de Vélez Tobías Andrada. Además, en el Millonario son optimistas para poder cerrar a Thiago Almada, cuyo pase pertenece al Atlético de Madrid y por el que compiten mano a mano con el Flamengo de Brasil.

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El objetivo de River es fortalecer una defensa que quedó debilitada por lesiones y por el flojo rendimiento colectivo en las últimas fechas. La llegada del lateral santafesino representa una respuesta concreta a las necesidades planteadas por el cuerpo técnico. La presentación oficial de Francisco Ortega tendrá lugar en los próximos días, una vez que supere la revisión médica y rubrique su vínculo con la institución de Núñez. Además, producto de la lesión del Huevo Acuña, no se descarta que sea inscripto en la nómina para afrontar los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en las que se verá las caras contra Independiente Santa Fe de Colombia.

Hoy por hoy, Facundo González, que es naturalmente un zaguero zurdo y en el último tiempo fue reconvertido a un lateral izquierdo, es la única alternativa de Eduardo Coudet en esa zona. Por ejemplo, en la caída contra Rosario Central el Chacho apostó por Lautaro Rivero como marcador de punta; y ante la necesidad de tratar de dar vuelta el marcador hizo debutar al juvenil Valentín Lucero.

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En contrapartida, en lo que es el rubro salidas, Ian Subiabre fue presentado oficialmente en Tigre y en las próximas horas serán oficiales los arribos de Maxi Salas a Independiente Rivadavia de Mendoza y Santiago Lencina al Burgos de España. Anteriormente se acordaron las salidas del chileno Paulo Díaz (firmó con Atlanta United tras rescindir su contrato), el mediocampista Maximiliano Meza (acordó su llegada a Independiente), el extremo Alex Woiski (rescindió) y Andrés Herrera (transferido al Columbus Crew de Estados Unidos).

La lista de bajas incluye también al colombiano Juan Fernando Quintero, que rescindió su contrato, y al arquero Franco Armani, quien regresó al fútbol colombiano. También hubo juveniles que salieron a préstamo en búsqueda de rodaje, como Bautista Dadín (Aldosivi de Mar del Plata), Leonel Jaime (Peñarol de Uruguay) y Ulises Giménez (Sarmiento de Junín)

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