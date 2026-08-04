“Cien años de soledad”: cuándo y dónde ver el estreno de la segunda parte

"Cien años de soledad" regresa a Netflix el 5 de agosto con siete episodios sobre el declive de los Buendía y la caída de Macondo (Netflix)

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Cien años de soledad regresa a Netflix el 5 de agosto con la segunda parte de su adaptación televisiva, compuesta por siete episodios que narran el declive del linaje Buendía y la caída de Macondo.

La plataforma también confirmó que el Gran Final de la serie, un capítulo especial con formato de largometraje, se estrenará el 26 de agosto.

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La segunda parte lleva a la pantalla los últimos cincuenta años de la saga familiar, con las nuevas generaciones del clan Buendía al centro de la trama.

Tras la firma del armisticio, la paz no llega al pueblo: los conservadores traman un atentado contra el coronel Aureliano Buendía que, por un azar, trae a Macondo a la bogotana Fernanda del Carpio, quien termina casada con Aureliano Segundo, uno de los gemelos bastardos de Arcadio.

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Su unión le da a Úrsula Iguarán sus primeros descendientes legítimos. Entretanto, el otro gemelo, José Arcadio Segundo, cumple el sueño del patriarca: conectar Macondo con el mundo exterior a través del ferrocarril, lo que abre las puertas a la compañía bananera y desencadena las fuerzas que precipitarán la ruina del pueblo.

La segunda parte adapta los últimos cincuenta años de la saga familiar y pone en el centro a las nuevas generaciones de los Buendía (Netflix)

¿A qué hora se estrena “Cien años de soledad 2″ en América Latina?

Los nuevos episodios estarán disponibles en Netflix a partir de la madrugada del 5 de agosto. Los horarios por país son:

Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 a.m.

México (zona centro): 3:00 a.m.

México (zona noroeste, hora del Pacífico): 2:00 a.m.

Bolivia y Venezuela: 3:30 a.m.

Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 4:00 a.m.

El Gran Final, el capítulo especial que cerrará la adaptación, seguirá el mismo esquema horario el 26 de agosto.

La directora Laura Mora, responsable de cinco de los siete episodios y del Gran Final, describió el alcance de esta entrega en declaraciones difundidas por Netflix.

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“Cada episodio de esta segunda parte es como una película. Llevamos la serie a otro nivel desde lo estético, lo narrativo, el sonido y la música para construir un final mucho más cinematográfico y emocional”, dijo.

Mora añadió que, tras tres años conviviendo con ese universo, “cerrar este viaje debía sentirse igual de grande, épico y cinematográfico”.

La decisión de reservar el desenlace para un capítulo especial respondió a una necesidad narrativa.

Netflix estrenará el Gran Final el 26 de agosto como un capítulo especial con formato de largometraje (Netflix)

Francisco Ramos, vicepresidente de contenido de Latinoamérica en Netflix, explicó en un comunicado que “durante la escritura y la preproducción de la segunda parte llegamos a la conclusión de que la forma correcta de contar la novela en su extensión y ambición requería de una propuesta que no era la de un episodio”.

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Ramos precisó que ese Gran Final adoptará “la forma de un capítulo especial, prácticamente un largometraje dirigido por Laura Mora“, y aclaró que “las dos partes de la serie y el capítulo final conforman la adaptación audiovisual de Cien años de soledad“.

Los siete episodios de la segunda parte se distribuyen entre Mora y el director Carlos Moreno. Mora firma “El armisticio”, “La Reina de Madagascar”, “Fue un once de octubre” y “Eran más de tres mil”; Moreno dirige “Fernanda del Carpio”, “Había llegado el inocente tren” y “Llovió cuatro años, once meses y dos días”. El Gran Final, titulado Cien años de soledad, corre por cuenta de Mora.

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La serie, filmada en Colombia en los departamentos de Magdalena, Boyacá, Cundinamarca y Tolima, cuenta con el respaldo de la familia de Gabriel García Márquez y es producida por Dynamo. La fotografía estuvo a cargo de James Brown y Camilo Monsalve, y la música fue compuesta por Camilo Sanabria y Juancho Valencia.

José Arcadio Segundo conecta Macondo con el mundo exterior a través del ferrocarril y esa apertura facilita la llegada de la compañía bananera (Netflix)

¿De qué trata la segunda parte de “Cien años de soledad”?

La segunda parte de la serie retoma la historia donde la primera la dejó: con Macondo atravesado por las guerras civiles y el coronel Aureliano Buendía atrapado en un ciclo interminable de violencia.

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A diferencia de los primeros episodios, que retrataron la fundación utópica del pueblo y la inocencia de sus orígenes, esta entrega se adentra en la decadencia.

La llegada del ferrocarril transforma a Macondo: el progreso trae consigo a la compañía bananera y, con ella, las tensiones que aceleran el fin del pueblo. Las nuevas generaciones de los Buendía cargan con los vicios y las obsesiones de sus antepasados.

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Fernanda del Carpio, venida de Bogotá por un azar del destino, se convierte en el eslabón que le da a Úrsula Iguarán su primera descendencia legítima, aunque eso no alcanza para romper la maldición que pesa sobre el linaje.

José Arcadio Segundo encarna el sueño expansivo del patriarca, pero también la semilla de su destrucción. Su papel en la apertura de Macondo al mundo exterior activa las fuerzas que, con el tiempo, precipitarán la caída definitiva del pueblo.

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La maldición de Úrsula Iguarán se cumple: las estirpes condenadas a cien años de soledad no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra.