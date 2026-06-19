Marina incauta casi 2 toneladas de tepezcohuite que enviarían a Países Bajos: por qué esta corteza es tan apreciada

Marina y Aduanas incautaron cporteza de tepezcohuite que iba a países Bajos Foto: Aduanas

La ANAM y la SEMAR aseguraron 1,873.5 kilogramos de corteza de tepezcohuite que serían enviados por vía aérea al Reino de los Países Bajos, en una acción con la que el Gobierno de México buscó impedir que una carga vegetal saliera del país sin concluir las verificaciones correspondientes y fuera utilizada en actividades que representaran riesgos para la seguridad nacional, la legalidad y el comercio exterior legítimo.

La mercancía fue declarada como “raíz de tepezcohuite en trozos” y era transportada en 59 cajas de cartón distribuidas en cuatro pallets. El embarque tenía origen en México y estaba programado para salir hacia Europa.

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El aseguramiento refrendó, de acuerdo con la información oficial, el compromiso del gobierno federal con la protección de la seguridad nacional, el combate a redes criminales que habrían buscado aprovechar los flujos comerciales internacionales para operaciones ilícitas y la defensa de actividades económicas legales que contribuían al desarrollo del país.

La carga vegetal iba en 59 cajas y tenía como destino final Europa

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), aseguró 1,873.5 kilogramos de corteza de tepezcohuite Foto: Aduanas

La intervención ocurrió como resultado de trabajos permanentes de inteligencia, análisis de riesgo e inspección estratégica realizados de forma coordinada por autoridades mexicanas en los principales puntos de entrada y salida del país. Esas tareas tuvieron como objetivo evitar que las cadenas logísticas nacionales fueran utilizadas para conductas que amenazaran el comercio legítimo.

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Aunque el tepezcohuite era una especie vegetal usada legalmente en distintos sectores productivos, las dimensiones del cargamento, sus características y su destino internacional hicieron necesaria la aplicación de protocolos especializados de verificación. La revisión se activó por el volumen de la carga y por el tipo de traslado previsto.

La actuación coordinada entre Secretaría de Marina y Agencia Nacional de Aduanas de México permitió detectar de manera oportuna el embarque y frenar su salida del territorio nacional. Con ello, las autoridades fortalecieron los mecanismos de control fronterizo y la capacidad del Estado para anticipar y contener riesgos emergentes.

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Las autoridades advirtieron posibles usos clandestinos y riesgos sanitarios

Este tipo de mercancías requiere supervisión rigurosa porque, en determinados contextos, podía ser objeto de aprovechamiento indebido para procesos clandestinos de transformación química o formar parte de esquemas de simulación comercial o por organizaciones dedicadas a actividades ilícitas transnacionales Foto: Aduanas

La información oficial señaló que este tipo de mercancías requiere supervisión rigurosa porque, en determinados contextos, podía ser objeto de aprovechamiento indebido para procesos clandestinos de transformación química. También advirtió que podía formar parte de esquemas de simulación comercial o de mecanismos de ocultamiento utilizados por organizaciones dedicadas a actividades ilícitas transnacionales.

El manejo irregular de estos productos también podía representar riesgos para la salud pública cuando eran sometidos a procesos no regulados o utilizados fuera de los controles sanitarios establecidos. Esa posibilidad, según la descripción oficial, podía generar afectaciones derivadas de la exposición a sustancias obtenidas mediante procedimientos clandestinos.

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La carga asegurada alcanzó casi dos toneladas, una dimensión que activó la revisión especializada antes de que abandonara el país. La mercancía estaba organizada en cuatro pallets, una disposición que formaba parte del embarque preparado para su traslado internacional.

Las autoridades federales indicaron que continuarían reforzando las acciones de vigilancia, inteligencia y coordinación interinstitucional en las aduanas nacionales. El propósito fue garantizar que cada operación de comercio exterior se realizara bajo principios de legalidad, transparencia y seguridad.

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La acción conjunta también buscó proteger las cadenas logísticas del comercio exterior y prevenir riesgos asociados al tránsito internacional de artículos sensibles. Bajo esa lógica, el aseguramiento fue presentado como una medida para defender la confianza internacional en el sistema aduanero mexicano.

Foto: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Con este operativo, México mantuvo la vigilancia sobre rutas comerciales que conectaban al país con mercados del exterior y cerró espacios a intentos de utilización indebida de esos circuitos. La intervención también fue planteada como una forma de salvaguardar intereses nacionales y proteger las fronteras frente a posibles operaciones ilícitas encubiertas en envíos comerciales.

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1,873.5 kilogramos de corteza de tepezcohuite fueron asegurados antes de ser enviados al Reino de los Países Bajos.

La mercancía iba en 59 cajas de cartón distribuidas en cuatro pallets y había sido declarada como “raíz de tepezcohuite en trozos”.

Las autoridades indicaron que el cargamento requería verificación especializada por su volumen, sus características y el riesgo de uso clandestino o fuera de controles sanitarios.

Para qué sirve

La Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana de la Universidad Nacional Autónnoma de México (UNAM) indica que la Mimosa tenuiflora (su nombre científico) es una planta originaria de México con propiedades antibióticas y cicatrizantes, confirmadas experimentalmente, convalidan su uso en afecciones y quemaduras de la piel. Previene el acné, los brotes y exfolia suavemente la piel

El tepezcohuite se indica para resolver problemas de la piel. Para aliviar granos y heridas, se hierve la cáscara (corteza) y se deja enfriar hasta que esté tibia, con ella se lava la parte afectada 3 o 4 veces al día a diario hasta que cicatrice. Para curar las quemaduras se hierve la cáscara hasta que quede la cuarta parte de agua; esto se aplica una vez al día en la zona afectada, o bien, se asa un pedacito de cáscara, se muele con agua y se aplica.

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Por otra parte, para aliviar la comezón vaginal se hacen lavados externos con la decocción de la corteza de esta planta.

Química.

De la corteza del tronco se han identificado los triterpenos saponínicos mimonósidos A, B y C; Los esteróles glucósidos de campesterol y estigmasterol, y daucosterol; los alcaloides del indol, 5- hidroxi-triptamina y N-N-dimetil-triptamina.

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Farmacología.

En la corteza del tronco se ha detectado actividad antibiótica y estimulante de músculo liso. Los extractos hexánico, de acetato de etilo, butanólico, etanólico, metanólico, metanólico-acuoso y acuoso fueron activos contra Escherichia colí y Staphylococcus aureus, excepto los extractos hexánico, metanólico, metanólico-acuoso y acuoso, los otros estimularon el músculo liso cuando se probaron en tejido de íleon, estómago y útero de rata y cuyo.

Los extractos polares ejercieron también actividad antibiótica contra Bacillus cereus, B. subtilis, Candida albicans, C. pseudotropicalis, Citrobacter freundi, Enterobacter alkalescens-dispar, E. liquefaciens, E. sakasakii, Klebsiella oxytoca, K. pneurnoniae, Proteus mirabilis, P. morganii, P. rettgeri, P. vulgaris, Pseudomona aeruginosa, Salmonella enteritidis, S. cholerae-suis, S. typhi, Serratia marcescens, Shigella flexneri, Sh. sonnei, Staphylococcus epidermis, Streptococcus beta-hemolítico y Yersinia enterocolitica.

Se observó la capacidad de cicatrización de una herida después de aplicar recursos de la medicina tradicional como son extractos de sábila, aceite esencial de propoleo, tepezcohuite y escobilla, y de la medicina de patente como la polimixina, neomicina, bacitracina y cloranfenicol, y por último la acupuntura. Para lo primero se hicieron quemaduras de tercer grado y extirpaciones de piel de 2cm en el lomo de las ratas, bajo anestesia, en lo que respecta al de electroacupuntura se utilizó la aplicación diaria de corrientes eléctricas por 15 min a razón de 350 voltios. En cada grupo se sometieron al análisis de tensión de herida. Los tratamientos se llevaron a cabo diariamente durante 10 días y en el 11 se realizaron los ensayos. Los resultados obtenidos con los cicatrizantes evaluados mostraron una notable superioridad de cicatrización de las heridas y quemaduras con la electroacupuntura y con los extractos de propoleo, sábila y tepezcohuite.

Los extractos butanólico y de acetato de etilo de la corteza presentaron actividad citotóxica en células de carcinoma humano 9KB y fibroblastos W138 (diploide), inhibiendo la síntesis de DNA.

Toxicidad.

El extracto de éter de petróleo obtenido de la cáscara presenta una actividad mitogénica en células de carcinoma humano 9KB y en fibroblastos W138 (diploide).

Se observó un efecto tóxico de un extracto alcohólico inyectado intraperitonealmente a ratas albinas aunque se usaron altas concentraciones. De este estudio se concluyó que sería necesario inyectar intraperitonealmente a una persona adulta aproximadamente 24g de extracto para que esta perezca.